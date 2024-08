El gobierno vasco abre a cualquier sector la ayuda de 50.000 euros por empresa para migraciones a la nube

Según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), casi un 32% de las empresas españolas recurre a servicios en la nube para la gestión de sus procesos. El dato es positivo, pero más aún lo es el hecho de que se trata de porcentajes que van en aumento.

Aun así, evidentemente, no todo el trabajo está hecho. La tecnología cloud es una herramienta habilitadora que se antoja indispensable en un futuro no tan lejano y por eso las empresas están cada vez más comprometidas.

También es consciente de esta realidad la administración pública que, en su vocación de servicio, no duda en implementar programas de ayuda específicos para que las empresas logran sus objetivos en esta materia.

El País Vasco, una de las regiones punteras en el ámbito tecnológico -sobre todo el aplicado a la industria-, podría apelar a la autocomplacencia argumentando sus buenas cifras de implementación tecnológica. Pero su mentalidad es la de que, efectivamente, no todo el trabajo está hecho.

En este contexto se enmarca el programa Kloud, que no persigue otra cosa que brindar a las empresas vascas la oportunidad de migrar sus servicios o infraestructuras informáticas a entornos cloud comerciales.

Para ello, ofrece una ayuda de hasta 50.000 euros por empresa con los que contratar a una empresa externa que les ayude a diseñar e implementar todo el proceso de migración a la nube. El plazo de solicitud para esta ayuda comenzó ayer y finaliza el 15 de noviembre.

Desde el gobierno vasco remarcan que "los servicios en la nube han revolucionado la forma en que las empresas gestionan sus operaciones; desde el almacenamiento y la protección de datos hasta la implementación de soluciones y estrategias de marketing".

Añaden que "la nube ha demostrado ser una herramienta crucial para optimizar procesos y maximizar el rendimiento empresarial; con la migración a la nube, los archivos de una empresa se mantienen seguros, accesibles y organizados, impulsando la eficiencia y la colaboración en todas las áreas de trabajo".

El programa Kloud no es nuevo, pero eso no significa que no presente novedades. La principal -y que marca un antes y un después en esta línea de ayudas- es que la ayuda se extiende a todo tipo de sectores, no limitándose únicamente a empresas industriales.

"Esto permite que cualquier empresa ubicada en Euskadi, independientemente de su sector, pueda beneficiarse de la subvención para migrar sus infraestructuras a entornos cloud comerciales, promoviendo así la digitalización en un mayor número de áreas empresariales", resumen desde el ejecutivo vasco.

Lo cierto es que, según los expertos, la migración a la nube se ha convertido en una piedra angular para el crecimiento y la eficiencia en las empresas. Ventajas como la escalabilidad y flexibilidad son claves, ya que ofrecen la capacidad de escalar recursos de manera rápida y eficiente según las necesidades de la empresa.

Además, los servicios en la nube ofrecen una mayor seguridad, disponibilidad y tiempo de actividad, además de permitir un trabajo colaborativo y movilidad y una evidente reducción de costes.

El funcionamiento del programa Kloud no tiene secretos. Desde el gobierno vasco consideran que "cada empresa es única y requiere un enfoque personalizado para migrar con éxito a la nube; es por ello que hemos considerado imprescindible que las empresas interesadas en la ayuda contraten a una empresa externa que les ayude a diseñar y poner en marcha toda la estrategia de migración a la nube".

La contratación de servicios de consultoría especializados en la migración a la nube es un "paso esencial para definir una estrategia adecuada". En este sentido, cabe destacar que los consultores trabajan en estrecha colaboración con la empresa para evaluar sus necesidades, identificar los sistemas y aplicaciones adecuados para migrar y diseñar un plan detallado que asegure una transición sin problemas.

Por eso los conceptos subvencionables de este programa de ayudas son la consultoría y desarrollo, con gastos relacionados con tareas de consultoría y desarrollo de software para la implementación del proyecto. La subvención máxima para este concepto es de 50.000 euros por proyecto.

Periodo máximo de 12 meses

Y el segundo de los conceptos subvencionables son el hardware y las licencias, que cubre costes de equipamiento y licencias necesarias para la migración a entornos cloud, subvencionables hasta un periodo máximo de 12 meses.

Con esta ayuda, las empresas podrán contar con servicios de hosting (servicios de almacenamiento), que permiten copias de seguridad periódicas para proteger datos de posibles pérdidas y ofrecen flexibilidad para ajustar el espacio según las necesidades de la empresa.

También podrán contar con servicios de Infraestructure as a Service (IaaS), que permiten que las empresas puedan utilizar y gestionar recursos de infraestructura en la nube según sus necesidades, sin la necesidad de poseer y mantener la infraestructura física.

Y, por último, se podrán beneficiar de alojamiento de equipos en la nube (colocation), herramienta mediante la cual los proveedores de la nube se encargan de mantener los equipos y la infraestructura, lo que brinda mayor agilidad, escalabilidad y eficiencia a las empresas.

Por último, el gobierno vasco ha querido ofrecer tres casos de éxito derivados de convocatorias anteriores de esta ayuda. Casos que sirven como ejemplo para aquellas compañías que quieran dar el salto a la nube.

Así, por ejemplo, la empresa Krean utilizó la ayuda para transformar la gestión de grandes proyectos de infraestructura en Euskadi mediante la migración a la nube. Esta digitalización ha mejorado la coordinación entre equipos y la seguridad de los datos, consolidando su liderazgo en el sector.

Por su parte, Hobycasa, líder en casas de madera prefabricadas, optimizó su cadena de suministro y personalización de productos gracias a la nube. Este avance les permitió ofrecer un servicio más ágil y eficiente, adaptándose mejor a las necesidades de sus clientes.

Por último, Muebles LUFE aprovechó Kloud para fortalecer su plataforma de ventas online, mejorando significativamente la experiencia del cliente. Esta digitalización fue clave para gestionar la creciente demanda y mantener su posición destacada en el mercado de muebles económicos.