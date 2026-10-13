El Sistema Navarro de Innovación ya es también de investigación y ciencia: cambio de nombre pero no de estrategia

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LO ESENCIAL Las claves El Sistema Navarro de Innovación (SINAI) cambia su nombre a SINAIDi para incorporar explícitamente la investigación y el desarrollo. El cambio de marca mantiene la estrategia pública y busca reforzar las fortalezas del ecosistema, así como su proyección y acceso a Europa. El ecosistema del SINAIDi reúne a 47 entidades y ha aumentado su personal investigador de 3.400 a más de 3.900 profesionales. En los últimos tres años el sistema ha sumado 17 nuevos agentes, destacando siete Unidades de I+D+i empresariales y diez entidades singulares.

Nació en un año complicado, el 2020 y, seis años después, es uno de los sistemas públicos de innovación más prolíficos de nuestro país, con el mérito añadido de que estamos hablando de una región pequeña como es Navarra.

El SINAI –Sistema Navarro de Innovación- ha demostrado cómo implicar a empresas y talento en el marco de estrategias públicas que pretenden impulsar el ecosistema disruptor en esta autonomía.

Pero había crecido hasta tal punto el cometido del SINAI que ahora el gobierno navarro se ha visto obligado a cambiar su nombre. Un cambio de nombre que no implicará ni mucho menos un cambio en la estrategia. Todo lo contrario, se va a reforzar.

Y es que el Sistema Navarro de I+D+i, hasta ahora conocido como SINAI, ha evolucionado su marca, que incorpora de forma explícita la investigación y el desarrollo y refleja la actividad de un ecosistema innovador de Navarra, pasándose a denominar SINAIDi.

La nueva marca se ha presentado recientemente en el Día del Agente SINAIDi, un encuentro que, por cuarto año consecutivo, marca el inicio del curso investigador en Navarra.

Esta edición, reunió en Pamplona a representantes de las 47 entidades que forman parte de este ecosistema en un evento en el que el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, destacó "el aprovechamiento de la experiencia y los resultados conseguidos para avanzar hacia una nueva marca que represente las fortalezas del ecosistema y refuerce nuestra proyección y acceso a Europa".

"A partir de ahora SINAIDi será la marca que recoge la investigación, el desarrollo y la innovación en todas sus vertientes, la que represente el impulso al progreso de Navarra a través de la innovación colaborativa", aseguró.

Asimismo, el consejero destacó el crecimiento del SINAIDi, que ha pasado de 3.400 personas investigadoras a más de 3.900, y que también ha incorporado 17 nuevos agentes al sistema en los últimos tres años, entre las que destacan siete Unidades de I+D+I empresariales y diez entidades singulares en ámbitos tan diferentes como la industria agroalimentaria, la salud o el desarrollo social.

"Esto es un reflejo de la importancia de la innovación como palanca de desarrollo en todos los sectores", subrayó.

Por su parte, Diego Garrido, director general de ADItech, entidad coordinadora del SINAIDi, ha destacado la importancia que tiene para Navarra contar con un Sistema de I+D+I robusto, capaz de generar conocimiento, para trasladarlo a la industria.

"La I+D+I es el instrumento clave para afianzar y hacer crecer a la industria. Permite generar riqueza, retener talento, ofrecer beneficios a la sociedad e impulsar el progreso en Navarra", indicó.

Dinámica para profundizar

"Motivo suficiente para celebrar cada inicio de curso y fomentar el encuentro entre quienes lo hacen posible", mencionó. Para ello, al igual que el año pasado, ADItech diseñó una dinámica orientada a profundizar en el conocimiento interno del propio Sistema: el Quiz del SINAIDi, un juego participativo en grupos en la que las y los asistentes respondieron a diferentes preguntas. El objetivo no era competitivo, sino crear un espacio divertido para compartir, conocerse mejor y, al mismo tiempo, descubrir un poco más sobre el SINAIDi.

En el evento participaron también la directora de Ciencia, Tecnología e Innovación, Agurtzane Martínez; y la directora de Operaciones y Comunicación de ADItech, Carmen Cenoz, que destacaron la fortaleza del Sistema innovador de Navarra y su contribución al desarrollo la Comunidad Foral.

El Sistema Navarro de I+D+I está compuesto por 47 entidades públicas y privadas que trabajan de forma coordinada en la generación de conocimiento, en su transferencia al tejido empresarial y en el beneficio de la sociedad. De todos ellos, 23 son agentes encargados de ejecutar la I+D, 23 son entidades singulares, que apoyan la difusión y promoción de esa I+D, y el agente coordinador, que es ADItech.

Entre los agentes encargados de ejecutar la I+D se encuentran dos universidades: Universidad de Navarra y Universidad Pública de Navarra; un instituto de investigación sanitaria: Idisna; tres centros de investigación: CIMA, IdAB y Navarrabiomed; seis centros tecnológicos: AIN, CENER, CNTA, Intia, Lurederra y NAITEC; y 11 unidades de I+D+i empresariales: MC3, GLS, Florette, IED, Solidus, Cosmos, Profesor Octopus, Tetrace, Espiga I+D, Sortech y Zinks.

ADItech es la entidad coordinadora del SINAIDi. Se dedica a la coordinación de dichos agentes y a la dinamización de la relación entre ciencia, tecnología, empresa y sociedad en Navarra. Engloba su trabajo en cuatro ejes principales: colaboración y excelencia; innovación y transferencia; proyección internacional; y comunicación y divulgación.