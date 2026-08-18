Así se alimenta un gemelo digital municipal: Pamplona refuerza su sistema virtual de información geográfica

Las claves

Las claves Generado con IA Pamplona modernizará y mejorará su Sistema de Información Geográfica (SIG) municipal con una inversión de 126.446,33 euros. El objetivo es integrar el SIG con el gemelo digital de la ciudad, facilitando la interoperabilidad y el intercambio de datos para una gestión municipal más eficiente. La empresa pública Tracasa Instrumental será la encargada de actualizar el SIG, incorporando nuevas funcionalidades y tecnologías para mejorar la toma de decisiones. El programa TwIN Govtech y su laboratorio de innovación impulsan soluciones para energía, movilidad, urbanismo y calidad del aire, apoyando el desarrollo del gemelo digital de Pamplona.

El compromiso del Ayuntamiento de Pamplona con la transformación digital tiene como uno de sus principales baluartes la elaboración de un gemelo digital de toda la ciudad. Pero no es tan fácil como proponer la idea; hace falta desarrollarla y, lo que es más importante, alimentarla de datos.

Por eso, un simple anuncio realizado por el consistorio de la capital de Navarra hace unos días sobre la adjudicación de un contrato tiene más peso del que parece.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha adjudicado los trabajos de modernización y mejora del Sistema de Información Geográfica (SIG) municipal, también conocido como GEO Pamplona.

Se trata de un conjunto de herramientas digitales encargado de la gestión, administración y difusión de toda la información geográfica que produce y precisa el Ayuntamiento. Para su actualización y mejora a lo largo de este 2026 y 2027, el Ayuntamiento ha acordado destinar un total de 126.446,33 euros. Será la empresa Tracasa Instrumental la encargada de llevar a cabo estos trabajos.

En la actualidad, SIG Pamplona está compuesto por tres visores web comparativos, que permiten visualizar las consultas sobre diversos mapas de fondo (ortofoto, mapa base, etc.) y también ofrecen datos para la elaboración de informes, imprimir consultas gráficas y exportar datos para la explotación en otras plataformas.

Uno de esos visores (Web Map Service-WMS) utiliza los datos espaciales originales para producir y suministrar dinámicamente mapas en forma de un archivo de imagen. Otro de ellos (Web Map Tile Service-WMTS) se basa en un modelo de teselas con estructura piramidal que fragmenta los datos geográficos a un tamaño de celda concreto para un determinado conjunto de escalas. Y, por último, el visor Web Feature Service-WFS permite acceder y consultar todos los atributos de un fenómeno geográfico como un árbol, representado en modo vectorial, con una geometría descrita por un conjunto de coordenadas.

Y ¿cómo afecta (o, mejor dicho, beneficia) todo lo anterior al proyecto de gemelo digital de la ciudad? Pues bien, uno de los objetivos del contrato es integrar el SIG con otros sistemas municipales como el gemelo digital, favoreciendo la interoperabilidad y el intercambio de datos.

El gemelo digital de Pamplona, cabe recordar, es una réplica digital de la ciudad que integra datos geoespaciales, información de infraestructuras y sistemas, así como datos socioeconómicos, para simular y analizar diferentes escenarios y poder así gestionar recursos de manera eficiente.

Hace unos meses DISRUPTORES ya dio cuenta del proyecto que estaba desarrollando el Ayuntamiento pamplonés en este ámbito. El programa TwIN Govtech estaba impulsando nuevas ideas para alimentar este gemelo digital.

Así, un total de ocho empresas y centros tecnológicos han desarrollado a través de diversos proyectos piloto varias soluciones que responden a los actuales retos urbanos de la ciudad.

Las propuestas ganadoras, escogidas entre 113 candidaturas presentadas, pondrán a prueba sus soluciones innovadoras en cuatro áreas clave: energía, movilidad, urbanismo y calidad del aire.

El programa TwIN Govtech forma parte de la iniciativa TwIN en Navarra, impulsada por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, cuya ejecución lidera la empresa pública Tracasa Instrumental, adscrita al departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital.

Asimismo, está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation en el marco del programa RETECH, y cuenta con la colaboración de Polo IRIS, CEIN y otras entidades del ecosistema innovador de Navarra.

Un 'lab' para el gemelo digital

Además del área Govtech, el proyecto TwIN en Navarra cuenta con la vertiente Lab, que ofrece un espacio de innovación para startups, pymes y emprendedores. A través de este laboratorio, los participantes pueden acceder a formación práctica, utilizar gemelos digitales sin necesidad de grandes inversiones y recibir acompañamiento para desarrollar y escalar un producto mínimo viable (MVP).

Volviendo a la adjudicación del contrato para la renovación de su sistema de información geográfica, cabe explicar que el objetivo es transformar el SIG Pamplona en una plataforma geoespacial integrada, interoperable y orientada a la toma de decisiones.

Por eso, el contrato incluye la adecuación tecnológica del sistema, la mejora de sus capacidades funcionales y analíticas, la integración con otros sistemas de información municipales, así como la optimización de la gestión y calidad del dato geográfico.

En concreto, se prevé incorporar nuevas funcionalidades y tecnologías que permitan mejorar la eficiencia operativa y fomentar su uso tanto a nivel interno como por parte del conjunto de la ciudadanía.

En esencia, se pretende convertir a SIG Pamplona en un sistema estratégico para la gestión municipal, que esté integrado, sea interoperable y se base en datos que soporte la toma de decisiones estratégicas y operativas, mejorando así la sostenibilidad, la eficiencia y la calidad de los servicios públicos.

De la cuantía de 126.446,33 euros, 54.213,42 euros corresponderán a este 2026 y los restantes 72.232,91 euros a 2027.