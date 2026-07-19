El proceso participativo para la ley navarra de ciencia deriva en un plan con 17 medidas: del talento a la transferencia

Borja García, Guillermo Bea, Agurtzane Martínez, el consejero José Luis García, Garbiñe Basterra, Diego Garrido, Cristina García y Carmen Cenoz, en la jornada de presentación del Plan de Ciencia Tecnología e Innovación de Navarra 2026-2030 a agentes del SINAI. DISRUPTORES

Las claves

Las claves Generado con IA Navarra ha presentado el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTIN) 2026-2030 con 17 medidas tras un proceso participativo con agentes del ecosistema. El plan se estructura en tres pilares: talento, transferencia y financiación, con medidas para impulsar vocaciones STEM, apoyar a pymes en I+D+I y mejorar los incentivos fiscales. Entre las medidas facilitadoras destacan la calendarización coordinada de convocatorias, el fast track de innovación y la promoción de la cultura científica y la perspectiva de género. El plan busca posicionar a Navarra entre las regiones líderes en innovación de Europa y maximizar su contribución al desarrollo económico, social y ambiental.

El pasado mes de abril, el gobierno de Navarra inició el proceso de participación pública que iba a servir para condimentar el texto de la renovada Ley de Ciencia gracias a las aportaciones de los principales agentes del ecosistema.

Concluido este periodo de consulta, el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Navarra (PCTIN) –ese es el nombre oficial de la norma– está más cerca de aprobarse y de dar carpetazo a la regulación existente hasta la fecha, que data de 2018.

Pero ¿cómo luce la nueva ley una vez recabadas las opiniones del ecosistema? El Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital ha presentado recientemente las principales líneas de trabajo del nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Navarra (PCTIN) 2026-2030, obtenidas tras el proceso participativo llevado a cabo para su elaboración.

Estas conclusiones fueron transmitidas a agentes del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI), empresas y resto de departamentos del Gobierno de Navarra en una sesión de contraste.

El nuevo PCTIN, que cuenta con 17 medidas, tiene como objetivo "alcanzar un ecosistema de innovación en Navarra que sea competitivo a nivel nacional y europeo, capaz de maximizar su contribución al desarrollo económico, social y ambiental de la comunidad y de aportar soluciones a los grandes retos del territorio, especialmente en las transiciones demográfica, digital y medioambiental".

En la sesión, el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, destacó "el amplio proceso de trabajo, análisis y participación con los distintos agentes" en la elaboración de la hoja de ruta.

"Nuestro objetivo es seguir avanzando hasta situarnos entre las regiones líderes de Europa en innovación. No por una cuestión de clasificación, sino porque está demostrado que los territorios que apuestan de manera decidida por la ciencia y la innovación son más competitivos, más resilientes ante los cambios, atraen y retienen mejor el talento y generan mayor bienestar para su ciudadanía", subrayó.

A continuación, se presentaron las 17 medidas que contribuirán a alcanzar el objetivo marcado por el plan. Se distribuyen en tres pilares fundamentales: talento, transferencia y financiación.

Englobadas en el pilar del talento, se encuentra el impulso de las vocaciones STEM y digitales con enfoque de género; la generación, atracción y consolidación de excelencia científica; y el desarrollo de competencias innovadoras, emprendedoras e industriales.

Dentro del pilar de transferencia se encuentra el impulso de la incorporación de las pymes a la I+D+I y a la digitalización y las tecnologías emergentes en el tejido empresarial, el fomento de la transferencia colaborativa, el desarrollo del ecosistema emprendedor de base tecnológica y científica y el desarrollo de espacios de experimentación, validación y adopción de soluciones innovadoras.

El tercer pilar, centrado en la financiación, recoge la financiación estructural, las capacidades científico-tecnológicas y excelencia del SINAI, la mejora de los incentivos fiscales a la I+D+I y el acceso, alineamiento y complementariedad con financiación estatal, europea e internacional de I+D+I.

No obstante, se propusieron también una serie de medidas facilitadoras, entre las que se encuentran la calendarización coordinada de convocatorias; un mapa de innovación e itinerarios de acceso; el fast track de innovación, la capilaridad territorial hacia pymes mediante agentes locales; la cultura científica, tecnológica e innovadora; y la perspectiva de género en la I+D+I.

Posteriormente, la directora de Operaciones y Comunicación en ADItech, Carmen Cenoz, destacó la importancia del diálogo entre el Sistema Navarro de I+D+I , las empresas y la Administración pública, como aspecto fundamental para los próximos cuatro años. Asimismo, ha recordado que en las próximas jornadas se debatirá sobre los instrumentos necesarios para poder llevar a cabo las medidas propuestas por el plan.

El acto finalizó con las intervenciones de la directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Agurtzane Martínez; y la directora general de Transición Energética y Digital, I+D+I Empresarial y Emprendimiento, Garbiñe Basterra, quienes reiteraron que "el plan es una hoja de ruta que definirá las prioridades estratégicas y líneas de actuación en materia de I+D+I en la Comunidad Foral para los próximos cinco años".

La presentación del PCTIN se ha enmarcado en la jornada 'Ecosistemas de Innovación', organizada por ADItech, coordinador del SINAI, entidad que representa la gobernanza de dicho plan y el lugar donde las empresas, los agentes del SINAI y el Gobierno de Navarra debaten las políticas públicas en materia de I+D+I. En la jornada también han participado el director del Servicio de I+D+I, Guillermo Bea; la jefa de la sección del Observatorio de Innovación de Navarra, Cristina García; y el jefe de la sección de Seguimiento y Evaluación, Borja García.