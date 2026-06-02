Navarra busca un hueco en la biología sintética e implica a todo su ecosistema 'tech' para elaborar un plan estratégico

Las claves

Las claves Generado con IA Navarra impulsa un plan estratégico para posicionarse en biología sintética y biotecnología, involucrando a todo su ecosistema tecnológico a través del Polo de Innovación IRIS. El plan director ha contado con la participación de los agentes del Sistema Navarro de I+D+I (SINAI), que han colaborado para identificar capacidades y oportunidades estratégicas en la región. La biología sintética se considera una disciplina emergente con potencial para transformar sectores clave como salud, alimentación, sostenibilidad, energía e industria. La iniciativa refuerza la apuesta del Gobierno de Navarra por un modelo económico basado en el conocimiento, la innovación y la colaboración entre ciencia, empresas e instituciones.

Cuando se habla del Polo de Innovación IRIS Navarra se hace teniendo en cuenta que es un elemento aglutinador de tendencias tecnológicas y un puente para la transferencia de conocimiento y de experimentación a las empresas.

Como tal, su obligación, no es solo la de estar vigilante a los progresos globales relacionados con la innovación, sino también ser parte de las estrategias regionales que tienen que ver con cualquier elemento de disrupción en cualquier sector de la economía.

El Polo Iris, cabe recordar, es un proyecto impulsado por el gobierno de Navarra y gestionado por la empresa pública NASERTIC que está conformado por las 40 entidades público-privadas más relevantes del ecosistema de innovación de la región.

Se define también como un espacio de referencia para acompañar, guiar y asesorar a empresas, profesionales y ciudadanía en general en sus proyectos de innovación y transformación digital.

Y como parte de esa labor, el Polo Iris acogió hace unos días la sesión de contraste con los agentes del Sistema Navarro de I+D+I (SINAI) del Plan Director de Biología Sintética y Biotecnología de IRIS Navarra, promovido por Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital.

La biología sintética es una disciplina emergente que combina biología, ingeniería y tecnología para diseñar y desarrollar nuevos sistemas biológicos o mejorar los ya existentes. Sus aplicaciones abarcan ámbitos como la salud, la alimentación, la sostenibilidad, la energía o la industria, y representa una de las áreas científicas con mayor potencial de transformación económica y social en los próximos años.

Para ello, se ha desarrollado un proceso participativo dividido en dos fases. En una primera etapa, los agentes del SINAI completaron un formulario orientado a identificar capacidades y fortalezas, posicionar infraestructuras singulares, validar oportunidades estratégicas y preparar los paneles de trabajo de la sesión presencial.

La sesión celebrada recientemente contemplaba la segunda fase, llevada a cabo en formato de dinámica colaborativa en la sede del Polo IRIS. Durante la misma, las entidades participantes pudieron poner en común los resultados del formulario, trabajar de manera colaborativa sobre distintos apartados del Plan Director y validar capacidades, líneas de investigación, infraestructuras y mecanismos de transferencia tecnológica.

La sesión permitió generar un espacio de trabajo compartido entre agentes científicos, tecnológicos e institucionales, reforzando una visión conjunta para impulsar el posicionamiento de Navarra en ámbitos estratégicos vinculados a la biología sintética y la biotecnología.

Este plan se enmarca dentro de la apuesta que desde Gobierno de Navarra se está haciendo por la Biología Sintética y la Biotecnología en la Comunidad Foral, que complementa el impulso empresarial que se está realizando desde el Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial.

En la apertura de la jornada, Juan Luis García, consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital y presidente del Polo IRIS, destacó que "la biología sintética y la biotecnología representan una gran oportunidad para fortalecer un modelo económico basado en el conocimiento, la innovación y la colaboración entre ciencia, empresa e instituciones".

"Navarra cuenta con capacidades diferenciales y debemos construir entre todos un ecosistema que impulse su desarrollo y su impacto en el territorio”, indicó el consejero. La clausura corrió a cargo de Agurtzane Martínez, directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación, quien resaltó que "el Sistema Navarro de I+D+I cuenta con conocimiento y capacidades que son una buena base para posicionar Navarra en Europa como punto de referencia en la generación de ciencia excelente en este ámbito".

La jornada de contraste fue organizada por el Polo de Innovación Digital IRIS Navarra en colaboración con ADItech y se basó en una propuesta de documento para el desarrollo científico de la biología sintética y la biotecnología en Navarra, en cuya elaboración se ha considerado fundamental contrastar y enriquecer sus contenidos junto a los agentes del SINAI que trabajan directamente en este ámbito.