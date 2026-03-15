Formación digital que sabe a poco en Navarra: los usuarios obligan al gobierno foral a introducir el nivel intermedio

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno de Navarra incorpora una certificación de nivel intermedio en competencias digitales tras la demanda del 70% de los usuarios. Ambas pruebas, básica e intermedia, se celebrarán el 28 de marzo en la Biblioteca de Navarra, con 18 plazas cada una. El examen evaluará 21 competencias digitales en cinco áreas, siguiendo el marco europeo DIGCOMP, y se necesitará superar tanto un porcentaje mínimo por área como global. Desde 2022, más de 9.300 personas han completado cursos de formación digital en Navarra, superando los objetivos iniciales del programa.

A los ciudadanos de Navarra se les estaba quedando corta la capacidad de certificarse en competencias digitales. El programa para otorgar credenciales competenciales auspiciado por el gobierno foral se ha sometido a examen y los resultados no han podido ser más claros.

El 70% de los usuarios interesados han pedido que esos planes de certificación no se queden solo con el nivel básico, como hasta ahora. Al fin y al cabo, parece lógico pensar que, ante una posibilidad de empleo en el que se solicite cualquier certificación digital, un aspirante tendrá más posibilidades si dispone de un nivel intermedio que si tiene un nivel básico.

Sea como fuese, la consejería de Universidad, Innovación y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización, ha lanzado una nueva convocatoria de certificación en competencias digitales.

Como decimos, se introduce una prueba de nivel intermedio, que se añadirá a la de nivel básico, estrenada el pasado 22 de noviembre. Ambas cuentan con 18 plazas disponibles y tendrán lugar el próximo 28 de marzo en la Biblioteca de Navarra.

La prueba de nivel básico se celebrará a las 9.00 horas, mientras que la de nivel intermedio lo hará a las 11.00 horas.

Esta configuración atiende a la demanda detectada por el Servicio de Avance Digital, tras una encuesta cuyos resultados determinaron que 7 de cada 10 personas tenían interés en presentarse para el nivel intermedio, mientras que 3 de cada 10 querían hacerlo en el nivel básico.

El procedimiento de evaluación reglado permitirá acreditar oficialmente el nivel de competencias digitales conforme al marco europeo DIGCOMP vigente a través de las respuestas a 63 preguntas, distribuidas en cinco áreas (Búsqueda y gestión de información y datos, Comunicación y colaboración, Creación de contenidos digitales, Seguridad y Resolución de problemas) y 21 competencias.

La tipología de las cuestiones son preguntas simples, múltiples y de emparejamiento de las posibles respuestas, relacionándolas o arrastrándolas. Se dispondrá de un tiempo máximo de 90 minutos para realizarla.

Para obtener el certificado debe responderse correctamente, como mínimo, al 50% de las preguntas de cada área y al 75% del total de preguntas del examen. Si no se supera algunas de las áreas, el resultado será ‘No apto’. No habrá penalización por responder de manera incorrecta a alguna pregunta.

El objetivo de esta certificación es dotar a la población de una herramienta para reconocer las habilidades digitales, expidiendo un certificado que pueda ser valorado en términos de empleabilidad. Además, ofrece a las personas un aliciente para la formación continua y la promoción del desarrollo profesional, revalorizando su perfil laboral.

Las personas interesadas pueden realizar su inscripción hasta el 21 de marzo a través de Cl@ve, Certificado Digital o Usuario de Educa en la web certilink.navarra.es. La solicitud se confirmará automáticamente mediante correo electrónico. El día de la prueba, las personas que vayan a examinarse deberán llevar consigo el documento de identidad (DNI, NIE o pasaporte) para su identificación.

Por otro lado, desde este portal también se permite la suscripción de alertas para futuras convocatorias, gestión de la inscripción y listas de espera. Atendiendo a éstas, el Servicio de Avance Digital, coordinador de estos exámenes, ha observado que la demanda está creciendo de manera relevante.

Ante la posibilidad de que las plazas ofrecidas se agoten rápidamente, dicho Servicio se encuentra actualmente buscando fórmulas para ampliar la oferta en nuevas fechas y ubicaciones que serán comunicadas en los próximos meses.

Casi un 90% de aprobados

En la primera convocatoria de certificación en competencias digitales, celebrada el pasado 22 de noviembre, se registró un 82,7% de aprobados entre las 34 personas participantes. En cuanto a los resultados de la encuesta de valoración, más de la mitad de las personas examinadas indicaron que el grado de dificultad fue el adecuado, y más del 80% la encontraron ajustada a las expectativas.

Asimismo, casi la totalidad de las personas examinadas quedaron satisfechas con el funcionamiento de la prueba, la explicación de normas y el manejo de la herramienta de examen, una experiencia que motivó un gran interés en presentarse a futuras convocatorias.

En cuanto a la formación en competencias digitales, otro de los pilares de la estrategia del departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital para reducir la brecha digital, un total de 9.368 personas han finalizado 13.165 formaciones desde el año 2022, fecha de inicio de los cursos, hasta el final de 2025. Este dato supera ampliamente el objetivo fijado en el inicio del programa, que fue fijado en 8.960 personas.

Entre todos los cursos ofertados, un 46% de las finalizaciones ha sido online, mientras que un 52% ha sido de forma presencial. En total, se han realizado 677 cursos en 136 localidades navarras, demostrando el compromiso del plan de llevar la formación en este ámbito por todo lo largo y ancho de la comunidad.