Navarra blinda la gestión de sus datos en salud o hacienda con una mejora del contrato de su plataforma 'mainframe'

Las claves nuevo Generado con IA Navarra ha renovado hasta 2029 el contrato de su plataforma mainframe por 19,5 millones de euros para garantizar la gestión segura de datos en áreas clave como Hacienda, Salud y Medio Ambiente. El mainframe soporta millones de transacciones diarias, permitiendo la realización de trámites administrativos, cálculos fiscales, pagos y archivo de historiales sanitarios de forma continua y sin interrupciones. La infraestructura incorpora controles de acceso robustos, mecanismos de autocorrección y una plataforma que facilita la integración con soluciones modernas como análisis de datos e inteligencia artificial. El sistema cumple con altos estándares de seguridad y calidad, incluyendo certificaciones ISO, redundancia eléctrica y un centro de respaldo que replica la información en tiempo real para garantizar la continuidad del servicio.

En cualquier organización se producen millones de transacciones de datos, por lo que la protección de los mismos es capital. Ni que decir tiene que las administraciones públicas son organizaciones que viven esta misma situación y por eso en los últimos años se han dotado de equipamiento tecnológico capaz de velar por esa seguridad.

Ese equipamiento, en muchos casos, responde a la palabra mainframe, que no es más (ni menos) que un superordenador robusto y con capacidades superiores a los de cualquier servidor. En Navarra, tan importante es, que se ha renovado el contrato para su explotación hasta 2029 y por 19,5 millones de euros.

El gobierno regional aprobó hace unos días un nuevo encargo plurianual para la gestión, actualización y explotación de su plataforma mainframe, una infraestructura robusta y altamente segura que sostiene servicios esenciales para la ciudadanía, especialmente en los ámbitos de Hacienda, Salud y Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Este encargo, realizado a propuesta del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital a la sociedad pública NASERTIC, prolonga la continuidad del servicio de este sistema informático de alto rendimiento y elevada capacidad de procesamiento, diseñado para ejecutar grandes volúmenes de datos y gestionar operaciones críticas que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin fallos, y manejando enormes volúmenes de datos de forma segura.

En resumen, esta tecnología es capaz de ejecutar miles de millones de transacciones diarias en tiempo real, manteniendo estabilidad y velocidad con miles de usuarios y usuarias concurrentes. Además, está diseñada para funcionar durante años sin interrupción, con componentes intercambiables en caliente y mecanismos internos de autocorrección. Cualidades que hacen posible que el Gobierno de Navarra realice, con total garantía y sin interrupciones, millones de trámites administrativos, cálculos fiscales, pagos, archivo de historiales sanitarios y gestiones internas.

Este nuevo encargo incluye, además, la integración de controles de acceso robusto y mecanismos que permiten mantener la integridad del sistema incluso bajo fallo garantizando la seguridad, así como una plataforma de gestión que facilitará integrar el mainframe con soluciones modernas como el análisis de datos, la automatización inteligente e IA asociada a procesos administrativos y la mejora continua de los servicios de explotación, monitorización e impresión administrativa. Una modernización que garantiza que Navarra pueda seguir aprovechando la estabilidad de la infraestructura al tiempo que incorpora innovaciones que mejoran la eficiencia, reducen tiempos de procesamiento y hacen los servicios públicos más accesibles.

El proyecto contará con un comité de seguimiento estratégico y otro de seguimiento operativo, garantizando que la plataforma evoluciona de forma planificada, segura y alineada con las necesidades de Hacienda, Salud y la ciudadanía.

Toda la infraestructura del mainframe se aloja en los Centros de Proceso de Datos (CPD) del Gobierno de Navarra, diseñados para asegurar la continuidad del servicio, alta disponibilidad y resiliencia a fallos, especialmente para entornos críticos, garantizando la redundancia eléctrica, climatización, seguridad y control de estos.

Esta plataforma cumple además con unos muy altos estándares de calidad y seguridad, manteniendo un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información certificado ISO 27001, un Sistema de Continuidad de Negocio ISO 22301 y un alto nivel de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Todo esto garantiza que los datos personales y los servicios públicos asociados se protejan con los máximos estándares internacionales.

Además, la computadora de alto rendimiento cuenta con un centro de respaldo (BRS) que replica toda la información en tiempo real, lo que permitiría, ante un accidente grave, recuperar el servicio en pocas horas, garantizando la continuidad de los trámites administrativos y sanitarios para la ciudadanía.