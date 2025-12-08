Navarra y su 'idilio' con la I+D+I: referente nacional y más presupuesto para 2026

El consejero García, junto con los y las participantes en el evento 'Ecosistema de Innovación'.

En los últimos años, Navarra se ha convertido en un referente en I+D+I. Sus experiencias pioneras, como la creación de un sistema autonómico de innovación que favorece la creación de unidades de innovación en las empresas o el desarrollo de un polo tecnológico público-privado -IRIS- que ha sido reconocido por la Unión Europea como pilar de su estrategia de desarrollo tecnológico, son solo la punta del iceberg.

Por debajo de esa capa, más efectista, hay un trabajo continuo por parte ya no solo del actual gobierno regional, sino de los anteriores ejecutivos.

Y cuando llega el final del año, es buen momento para recopilar estadísticas del ejercicio que acaba y hacer previsiones del ejercicio que empieza. En el caso navarro, ambas acciones confirman ese idilio de la región con la I+D+I.

El primer dato lo sirve el Instituto Nacional de Estadística (INE). Navarra impulsó el pasado año su inversión en actividades de I+D+I hasta situar su porcentaje de gasto sobre el PIB en un 2,34%, una cifra que le hace colocarse en la primera posición de la clasificación estatal por encima de País Vasco (2,30%), Madrid (2,18%) y Cataluña (1,82%).

Este liderazgo se explica, afirman fuentes autonómicas, debido a la "importante" cifra de crecimiento en gasto de I+D que tuvo lugar en 2024, con un incremento del 39,5% respecto a 2023, el mayor registrado entre las comunidades autónomas y muy superior a la media nacional, situada en el 6,9%.

En total, la Comunidad Foral invirtió 623,1 millones de euros en investigación durante el año pasado.

Estas dos estadísticas colocan a la Comunidad Foral como referente en España en términos de innovación, reflejando la apuesta del Gobierno de Navarra por esta área. En este sentido, el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, ha valorado los datos del INE, que "reflejan el trabajo y el esfuerzo que realizamos en nuestro compromiso con la innovación".

"Este nuevo estudio del INE confirma los buenos datos que ya han reflejado informes de otros organismos, y que coinciden en que la I+D es una seña de identidad de Navarra, una comunidad que apuesta por la innovación como el principal camino para estar preparados para el futuro", ha destacado el consejero.

El estudio del INE recoge, además, cifras referentes al personal dedicado a la I+D, que también se vieron incrementadas el pasado año. En total, en Navarra 6.501 personas se dedicaron a actividades de I+D en equivalencia a jornada completa en 2024, un 9,8% más que el año anterior. De ellas, 2.620 eran mujeres. En cuanto al personal investigador en equivalencia a jornada completa, creció un 14% hasta situarse en 3.912 personas; 1.629 de ellas, mujeres.

Estos datos hacen referencia al pasado. ¿Y el futuro? Viendo las previsiones presupuestarias del gobierno navarro, la tendencia va a seguir siendo positiva.

El departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra destinará en 2026 más de 6 millones de euros en nuevas ayudas dirigidas a agentes del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI), destinadas a fortalecer el ya robusto ecosistema de innovación con el que cuenta la comunidad e incrementará un 12,5 % la inversión en innovación el próximo año, una subida ya recogida en el proyecto de los Presupuestos Generales de Navarra.

Así lo ha anunciado recientemente el consejero, en la apertura de una nueva edición de la jornada Ecosistemas de Innovación, celebrada en Baluarte, donde ha destacado que la comunidad se encuentra en un momento "crucial" en el que la colaboración entre el Gobierno foral, el SINAI y las empresas se ha consolidado como "un punto de encuentro imprescindible".

En este encuentro, además, se ha presentado a los agentes un calendario orientativo con las fechas y plazos de las nuevas convocatorias que se tiene previsto lanzar el próximo año, con el objetivo de garantizar que estos recursos lleguen "en tiempo y forma" para mejorar la planificación de sus proyectos.

El talento

Hay un tercer factor sin el cual el motor de la I+D+I en Navarra no podría seguir funcionando: el del talento. El gobierno regional ha puesto empeño en los últimos tiempos para asegurar que la formación de los ciudadanos sea la mejor para afrontar los retos relacionados con la innovación y la tecnología.

Sin ir más lejos, más de una treintena de personas en Navarra participaron hace unos días en la primera prueba pública de pruebas para obtener la nueva certificación oficial en competencias digitales en nivel 2 (básico), aprobada por el Gobierno de Navarra el pasado año.

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital explica que "el objetivo de esta certificación va mucho más allá de la simple acreditación de competencias: implica garantizar derechos, reducir brechas y asegurar que todas las personas puedan participar plenamente en el entorno digital".

La prueba la han aprobado un 85% de las personas presentadas y ha constado de 63 preguntas, distribuidas en cinco áreas (Búsqueda y gestión de información y datos, Comunicación y colaboración, Creación de contenidos digitales, Seguridad y Resolución de problemas) y 21 competencias.

Las cuestiones han variado en su tipología, desde preguntas simples y múltiples hasta el emparejamiento. Las personas que han obtenido el certificado han respondido correctamente, como mínimo, al 50% de las preguntas de cada área y al 75% del total de preguntas del examen en un tiempo máximo de 90 minutos.

Las próximas fechas y emplazamientos para obtener este certificado se anunciarán a través del portal certilink.navarra.es. Las personas interesadas en obtenerlo deben tener al menos 14 años cumplidos a fecha de realizar la inscripción y las pruebas se realizarán en centros autorizados sin límite de convocatorias.

Las personas que han superado la prueba han obtenido hoy el certificado que les permite acreditar oficialmente su nivel en competencias digitales a través de un procedimiento de evaluación reglado conforme al marco europeo DIGCOMP vigente publicado por la Comisión Europea.