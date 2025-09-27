No diga Pamplona, diga gemelo digital: la ciudad se convierte en un 'macro sandbox' de esta tecnología

Decía hace unos días Helena Ortiz, Ecosystem Relation manager de Opentop Valenciaport Innovation Hub, en una jornada sobre tecnología, innovación y startups celebrada en Valencia con motivo de los 40 años de la adhesión de España a la UE, que ella era de las que creía en la realidad virtual.

Una afirmación que llamó la atención. ¿Hay gente que no cree? Su respuesta invitaba a la reflexión. Vino a decir que las tecnologías —les pasa a todas— atraviesan fases de diversa índole, incluidas la de excesiva expectación o las de excesiva decepción, pero que en el caso de la realidad virtual se había producido otro fenómeno que era el de llamarla con distintos nombres, algo que había multiplicado el efecto de las citadas fases.

Porque para Ortiz, la realidad virtual también es el metaverso y también son los gemelos digitales. En el primer caso, no serán pocos los que afirmen rotundamente que ha sido una tecnología que escaso impacto pese al hype inicial. En el segundo, parece que ya nadie duda de su utilidad.

En el ámbito autonómico no hay prácticamente ninguna región española que no haya empezado ya a experimentar con una tecnología que, si por algo se caracteriza, es por otorgar una mayor capacidad de monitorización en tiempo real a las administraciones para la toma de decisiones.

Al calor de esta tendencia, han surgido muchas empresas y startups que proyectan ideas que no hacen sino perfeccionar esas posibilidades. Y hace unos días se conoció cómo Pamplona está tratando de posicionarse en este sentido.

Un total de ocho empresas y centros tecnológicos desarrollarán, a través del programa TwIN Govtech, diversos proyectos piloto de gemelos digitales que respondan a los actuales retos urbanos y que contribuyan a que Pamplona sea una ciudad más innovadora, sostenible y conectada, según explican fuentes del Ayuntamiento de la capital de Navarra.

Las propuestas ganadoras, escogidas entre 113 candidaturas presentadas, pondrán a prueba sus soluciones innovadoras en cuatro áreas clave: energía, movilidad, urbanismo y calidad del aire.

Además, están divididas en ocho retos: diseño de redes de calor y frío, cultura de eficiencia energética, medición de calidad del aire, gestión integral ambiental, mantenimiento del espacio urbano, diseño de la ciudad del futuro, planificación de infraestructuras de movilidad y mejora del transporte público urbano.

Las entidades que resulten escogidas en su categoría recibirán adjudicaciones de pilotos de hasta 60.000 euros. De esta forma, tendrán la oportunidad de testar sus tecnologías en un entorno real, generando un impacto directo en la ciudadanía.

En estos pilotos, podrán experimentar las soluciones seleccionadas, con la idea de obtener aprendizajes y, si es posible, escalar aquellas propuestas que encajen con las necesidades de los equipos públicos.

Las candidaturas finalistas han sido presentadas ya en el evento TwIN Govtech, que se ha celebrado en la sede de la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), ubicada en Noain. El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, ha destacado que "gracias a esta iniciativa hemos comprobado cómo la innovación digital, combinada con la colaboración público-privada, se convierte en una potente herramienta para transformar nuestro entorno, haciéndolo más sostenible, más eficiente y también más humano".

Asimismo, García ha subrayado que el programa "abre la puerta a que la creatividad de nuestras empresas tenga un impacto real en la sociedad, poniendo la tecnología al servicio de la ciudadanía" y ha reafirmado la apuesta del Gobierno de Navarra por seguir impulsando este tipo de iniciativas que sitúan a la Comunidad Foral "como referente en innovación tecnológica aplicada".

Por su parte, el gerente del Ayuntamiento de Pamplona, Iñigo Anaut, ha subrayado el valor de este concurso. "Este es un paso más hacia la Pamplona del futuro. La innovación y la colaboración son la clave para transformar nuestra ciudad", resaltó.

Las entidades seleccionadas

En el área de Energía, resultó ganadora del reto de cultura de eficiencia energética Mosaik Ubem, mientras que Suno lo hizo en el reto de diseño de redes de calor y frío. En Movilidad, DECIDE venció en el reto de mejora del transporte público urbano, con Hupi Ibérica en el de planificación de estructuras de movilidad.

En calidad del aire, la propuesta en colaboración entre Tesicnor y UNAV fue la ganadora del reto de gestión integral, con Ingreen, Naitec y Suez finalistas en medición de calidad del aire. En la última área, urbanismo, la entidad ganadora fue BIM6D en diseño de la ciudad del futuro, quedando finalistas DECIDE, DCOD y Fuvex en mantenimiento del espacio urbano.

Durante el evento, se ha puesto en valor la innovación en la forma de contratación de estas entidades, probando tres mecanismos distintos con el objetivo de abrir la competencia a todo tipo de empresas, especialmente startups y pymes navarras, así como garantizar pilotos viables.

El programa TwIN Govtech forma parte de la iniciativa TwIN en Navarra, impulsada por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, cuya ejecución lidera la empresa pública Tracasa Instrumental, adscrita al departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital.

Asimismo, está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation en el marco del programa RETECH, y cuenta con la colaboración de Polo IRIS, CEIN y otras entidades del ecosistema innovador de Navarra.

Además del área Govtech, el proyecto TwIN en Navarra cuenta con la vertiente Lab, que ofrece un espacio de innovación para startups, pymes y emprendedores. A través de este laboratorio, los participantes pueden acceder a formación práctica, utilizar gemelos digitales sin necesidad de grandes inversiones y recibir acompañamiento para desarrollar y escalar un producto mínimo viable (MVP).