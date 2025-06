Navarra busca en Cataluña ideas para potenciar su innovación rural: de 'software' específico a soluciones 'cloud'

No es de los asuntos que suelan ocupar grandes titulares en la acción de gobierno de la consejería de Universidad, Innovación y Transformación Digital de Navarra. Pero eso no quiere decir que no esté en la agenda.

La innovación en el ámbito rural forma parte de ese concepto de "democratización" de la tecnología al que tanto recurre este departamento y que tan patente quedó durante la celebración de la primera edición de la semana de la innovación navarra. Que la innovación llegue a cualquier punto del territorio es una obligación que debería tener cualquier administración y en Navarra se han esmerado en los últimos años en intentar que eso ocurra, por ejemplo, con la mejora de las telecomunicaciones o con la creación de entidades como el Centro de Innovación Territorial (CIT). Navarra pasa revista a su ecosistema: colaboración transfronteriza, innovación social y 'agrotech' Es a través de este organismo donde se canalizan las principales iniciativas de desarrollo del medio rural a través de la innovación. Pero el CIT no se conforma con lo realizado hasta el momento. Busca nuevas ideas y lo hace en otros territorios. Una delegación del CIT de Navarra, encabezada por el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, ha realizado recientemente una visita a HÈPIC, su homólogo para el Valle de Arán, con el fin de conocer los proyectos que está impulsando, así como su modelo de funcionamiento como hub de innovación especializado en el medio rural y que apoya la diversificación del modelo económico local. Ambos centros forman parte de la Red de Centros de Innovación Territorial (Red CIT), impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Rodríguez, que ha estado acompañado por Leire Martínez, técnica de Administración Pública; y Micaela García, técnica de proyectos de Desarrollo Territorial Sostenible de la sociedad pública NASUVINSA-Lursarea, ha afirmado que "la innovación en el ámbito rural representa una nueva palanca para afrontar los retos actuales, como la fuga de talento, la despoblación o la pérdida del tejido económico, mediante el impulso de proyectos concretos que diversifiquen la actividad económica y generen nuevas oportunidades". La visita a HÈPIC ha durado dos días, durante los cuales la delegación del CIT tuvo la oportunidad de conocer la empresa tecnológica Arantec, apoyada por HÈPIC y que se dedica al diseño, desarrollo y producción de soluciones cloud para la medición y control de fenómenos medioambientales. La 'catedral' navarra de la innovación abre sus puertas con la mirada puesta en la segunda mitad de siglo XXI Además, se celebró una jornada que contó con la bienvenida institucional del consejero de Innovación de la Generalitat de Cataluña, Oriol Sala. Durante este encuentro, la delegación del CIT de Navarra pudo desarrollar una sesión de trabajo con responsables del HÈPIC para el intercambio de experiencias sobre el funcionamiento y organización de sendos centros, abordando temas relacionados con la financiación, coordinación con otras entidades públicas, impulso de proyectos innovadores replicables, entre otros asuntos. Posteriormente, visitaron el Centro de Empresas Innovadoras del Valle de Arán y otras dos empresas que cuentan con proyectos apoyados por HÈPIC. Primero, la empresa Pirineos Drone Aviation, que se dedica a operaciones con drones en el entorno rural; y, posteriormente, se trasladaron a Maladeta Estudio, una compañía que desarrolla software a medida para solucionar problemas en entornos rurales. El CIT de Navarra, cabe recordar, es un proyecto impulsado por el Gobierno de Navarra, en su apuesta decidida por luchar contra la despoblación y la cohesión territorial en las zonas de Estella y Sangüesa, y está gestionado por las empresas públicas NASERTIC y NASUVINSA-Lursarea. Se constituye como un lugar de trabajo conjunto entre agentes claves del sector empresarial, entidades de innovación y desarrollo tecnológico, entidades locales y ejecutivo foral para proponer y desarrollar proyectos colaborativos innovadores, que permitan mejorar la competitividad del tejido socioeconómico en municipios con elevado riesgo de despoblación. Será también un punto de acceso a tecnologías y procesos innovadores, de formación y asesoramiento en innovación social y tecnológica. Recientemente, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Sangüesa han acordado firmar un acuerdo para la cesión y acondicionamiento del antiguo matadero de la localidad, que se convertirá en sede del CIT de Navarra en la zona. A finales del mes de marzo, el Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra y la Secretaría General para el Reto Demográfico anunciaron que será la comarca de Tierra Estella la que acogerá la segunda sede del CIT de Navarra. Tanto el CIT de Sangüesa como el de Tierra Estella se suman a las iniciativas desplegadas por el ejecutivo foral en su lucha contra la despoblación y que se enmarcan en las cerca de 150 medidas incluidas en el Plan Plurianual de la Estrategia contra la Despoblación. En este sentido, el Gobierno de Navarra ha presupuestado 171 millones de euros en políticas de lucha contra la despoblación y está elaborando la Ley de Despoblación y Desarrollo Rural.