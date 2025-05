San Fermín de enero a diciembre: Pamplona revierte con tecnología el 'olvido' de esta fiesta durante el año

De nuevo la tecnología como un instrumento de reacción ante un problema detectado. Esta vez en Pamplona. La capital de Navarra advirtió una desproporción entre lo que ofrece a sus turistas en todo lo relacionado con San Fermín según la época del año en la que se produzca la visita.

En julio, mucho interés y mucha oferta relacionada con la fiesta por excelencia de la ciudad; en el resto del año, un interés que no decae, pero una oferta más reducida.

La pregunta era evidente: ¿cómo hacer que las fiestas de San Fermín duren todo el año? La tecnología y la innovación, como decíamos, ha ofrecido una respuesta contundente.

Pamplona contará a principios del año que viene con un nuevo espacio urbano virtual de los puntos emblemáticos de la ciudad, que dará acceso al visitante a una serie de contenidos mediante la utilización de la realidad virtual y la realidad aumentada.

De esta manera, el turista podrá conocer la esencia de la cultura, las tradiciones, la música, las anécdotas o la vocación universal de los Sanfermines y la ciudad de Pamplona en cualquier momento del año.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta semana la licitación del contrato de asistencia técnica para la conceptualización, desarrollo y puesta en funcionamiento de este nuevo espacio urbano virtual.

El presupuesto del contrato es de 174.655,08 euros y está financiado con Fondos Next Generation. Se trata del desarrollo de un espacio urbano virtual que permita interactuar en tiempo real con los contenidos y el entorno. Para ello, la empresa adjudicataria desarrollará una plataforma digital, con su panel de gestión, los contenidos necesarios y el diseño de códigos QR para su uso desde dispositivos móviles por parte de turistas y residentes, que además puedan integrarse en el nuevo sistema de señalización turística.

El objetivo principal de este contrato es disponer de un producto turístico competitivo vinculado a los Sanfermines y la ciudad que esté disponible durante todo el año, lo que permitirá dinamizar, diversificar y desestacionalizar la actividad turística.

Según detallan desde el consistorio pamplonés, junto a este objetivo principal, se plantean una serie de objetivos específicos: "Contar con un producto turístico innovador y sostenible, desestacionalizar y descentralizar la demanda turística y hacer que la ciudad de Pamplona sea un destino visitable durante todo el año; mejorar la imagen de la ciudad y la fiesta, transmitiendo en los contenidos su valor cultural; crear una oferta turística innovadora vinculada a los Sanfermines; fomentar la competitividad del portfolio de productos del destino, su grado de atractividad y notoriedad en los mercados; poner en valor el nuevo Centro de Experiencias de San Fermín como punto de inicio de la ruta vinculada a las fiestas; y obtener datos de consumo e interés de las personas usuarias".

Desde el Ayuntamiento de Pamplona se había detectado una falta de recursos vinculados a San Fermín fuera del momento de celebración de los mismos, así como de recursos culturales y naturales de la ciudad. Tal y como recoge el expediente de licitación, los Sanfermines "son la carta de presentación turística de la ciudad y la principal referencia de la visita turística, aunque tiene una duración limitada en el tiempo, lo cual genera concentración de turismo y estacionalidad de la demanda. Por ello, se hace necesario disponer de recursos turísticos vinculados a la festividad que puedan ser visitados y disfrutados durante todo el año".

Además, se ha detectado la existencia de demanda de conocimiento de las fiestas de San Fermín fuera de las fechas de celebración de las mismas, y, muy especialmente, del descubrimiento del recorrido del Encierro. Sin embargo, en la actualidad, la visita a este entorno queda muy limitada por la escasez de contenidos y falta de tematización de los recursos y espacios que componen el itinerario.



Con el desarrollo del nuevo espacio virtual se pretende dar respuesta a estas demandas, e incorporar además otras experiencias que la ciudad ofrece a los visitantes, como la pelota, el entorno fluvial, el Camino de Santiago y distintas tradiciones como el deporte rural, las danzas regionales y el bertsolarismo, entre otras.

El Ayuntamiento ha listado los espacios y recursos a los que hay que dotar de contenidos en el nuevo espacio virtual. En total, se recogen 55 ítems agrupados en cinco grandes bloques: los Sanfermines, la pelota, el parque fluvial, el Camino de Santiago y el patrimonio inmaterial, además de un guía virtual que presentará y explicará la historia de los espacios y actividades en cuatro idiomas (castellano, euskera, inglés y francés).

El primer bloque es el de los Sanfermines, que es también el más numeroso, con veinte recursos que van desde el Encierro hasta la comparsa, la salida de las peñas, los almuercicos, la jota de San Fermín, la procesión, los fuegos artificiales y el herri kirolak, entre otros.

El bloque del Camino de Santiago contempla once localizaciones, desde el puente de la Magdalena hasta la Ciudadela. También son once los espacios que conforman el bloque del parque fluvial (molino de sangre, parque de Aranzadi, puente de San Pedro, etc.). En torno a la pelota se han definido cinco espacios: el frontón de la Mañueta, el Labrit, Jito Alai, un partido xare en el claustro de la Catedral y una tienda de material de pelota. Por último, se listan seis contenidos de patrimonio inmaterial: dos relacionados con el Privilegio de la Unión, uno sobre mintzodromo, dantzaris, kantuz y bertsolarismo.



Está previsto que el proyecto esté finalizado para el 31 de enero de 2026.