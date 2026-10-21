El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, se reunió hoy en Bruselas con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto. DISRUPTORES

Murcia, un territorio "especialmente interesante" para Europa en el sector de la tecnología dual y de defensa

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LO ESENCIAL Las claves El Informe Anual de la UE reconoce a la Región de Murcia y la iniciativa Caetra como referentes europeos en seguridad, defensa y tecnologías duales. El programa Caetra cuenta con más de cien empresas vinculadas, promoviendo la innovación e integración de pymes en la industria de defensa desde Cartagena. El presidente regional, Fernando López Miras, destaca en Bruselas que Murcia se consolida como ejemplo de autonomía estratégica y cooperación público-privada. López Miras reclama que los Fondos de Cohesión, la PAC y la financiación de defensa mantengan presupuestos independientes y suficientes para todas las regiones.

Ya es un hecho. El sector de la defensa europeo sabe ubicar Murcia en el mapa. Cuando hace apenas dos años, esta región española empezó a edificar e impulsar este ámbito desde el punto de vista tecnológico lo hizo con una intención clara: mostrarse como actor importante a nivel continental.

Y situaciones como las que se han conocido recientemente confirman que, si no lo ha conseguido, está muy cerca de hacerlo.

El Informe Anual de la UE sobre el Estado de las Regiones y las Ciudades ha reconocido el ecosistema empresarial de Cartagena y la iniciativa Caetra del Gobierno de la Región de Murcia como ejemplos europeos en materia de seguridad, defensa e innovación.

Se trata del séptimo informe de estas características que publica la UE, con el objetivo de ofrecer una radiografía completa de los principales retos a nivel regional, junto con las posibles soluciones.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, destacó en Bruselas, donde participa en el pleno del Comité Europeo de las Regiones, que este reconocimiento "es una muy buena noticia" para la Región.

"El informe destaca muy especialmente y pone como ejemplo a la Región de Murcia como uno de los territorios europeos que ha sido un ejemplo en la transformación de la industria de defensa a las tecnologías duales", trasladó López Miras.

El documento, publicado por el Comité Europeo de las Regiones bajo el lema 'Regiones fuertes. Europa fuerte', presenta específicamente a la Región de Murcia como ejemplo de autonomía estratégica europea, innovación tecnológica, cooperación entre Administración e industria y desarrollo de capacidades duales. Esta publicación se enmarca en la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades.

La UE ha valorado Caetra como una iniciativa "especialmente interesante" para impulsar el desarrollo de tecnologías que pueden utilizarse tanto en el ámbito civil como en el de la seguridad y la defensa.

Así, se ha tenido en cuenta la ayuda que este programa brinda a las empresas de la Región de Murcia a la hora de innovar y acceder a nuevas oportunidades de negocio en estos sectores.

López Miras destacó que el informe menciona concretamente el programa Caetra, del que "estamos satisfechos y orgullosos en la Región de Murcia", con "más de cien empresas vinculadas" y "generando muchos puestos de trabajo" desde Cartagena.

El presidente recordó que Caetra permite "activar a las pequeñas y las medianas empresas de la Región de Murcia para que puedan contribuir en esa industria de la defensa y de la seguridad", que tiene una importancia creciente en el contexto geopolítico de la UE.

El presidente también reclamó en Bruselas que los Fondos de Cohesión y de la Política Agraria Común (PAC) sean "independientes y suficientes para todas las regiones", y que no se reduzcan para financiar otras políticas.

"Los Fondos de Cohesión son fundamentales para converger entre todos los territorios, y los fondos de la Política Agraria Común, también", subrayó López Miras. Por ello, insistió en que cada política debe mantener sus propios recursos: "No se pueden detraer Fondos de Cohesión para la PAC, ni viceversa, ni se pueden mezclar tampoco".

El presidente situó esta petición en el momento previo a la elaboración del próximo presupuesto europeo y la extendió a la financiación de la defensa. "Tanto los Fondos de Cohesión, como los de la PAC y los de defensa tienen que ser independientes y suficientes para todas las regiones", afirmó.

López Miras advirtió de que, de lo contrario, fondos como los de Cohesión "perderían su sentido y su utilidad", ya que su finalidad es favorecer "la convergencia entre territorios" y la cohesión social entre las regiones.

La agenda de López Miras incluyó la participación en dos debates del Pleno del Comité Europeo de las Regiones, centrados en la industria europea de la defensa y la integración a largo plazo de la población ucraniana en otros países.