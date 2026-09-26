La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, durante la inauguración del congreso. DISRUPTORES

Así desembarca la IA en Murcia: de una administración más ágil a la formación y apoyo para las empresas

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Las claves Generado con IA Murcia impulsa la implantación de inteligencia artificial en la administración para agilizar trámites y mejorar servicios públicos. El proyecto Aurora ha automatizado 94 procedimientos en 23 centros directivos, ahorrando más de 80.000 horas de trabajo al año. La formación en IA alcanza a 3.000 docentes y 17.000 alumnos de FP, y el 15,3% de las empresas murcianas de más de 10 empleados utiliza ya inteligencia artificial. La ciberseguridad es prioritaria, destacando el proyecto ORUM, que ofrece herramientas gratuitas a pymes para detectar riesgos digitales.

Si algo ha quedado claro en el marco de la segunda edición del Congreso de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad AICS, celebrado en Murcia, y en el que participan expertos de referencia, empresas tecnológicas, administraciones y profesionales del sector, es que la administración pública tiene un papel fundamental en el desembarco de esta tecnología en el día a día de cualquier contexto geográfico.

En el caso murciano, el Gobierno regional ha avanzado y mucho en los últimos tiempos en lo que se refiere a la incorporación de la inteligencia artificial para simplificar la administración, mejorar los servicios públicos y acompañar a las empresas en su transformación tecnológica.

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, inauguró este congreso y destacó que "la inteligencia artificial ya no es una tecnología que promete cambiar el futuro, sino una realidad que está transformando nuestro presente y que obliga a empresas, universidades y administraciones a aprender y avanzar al mismo tiempo".

La consejera defendió una incorporación de estas herramientas basada en su utilidad real y señaló que "la gran pregunta ya no es si vamos a utilizar la inteligencia artificial, sino para qué vamos a utilizarla".

En este sentido, añadió que la tecnología debe servir para "reducir tareas repetitivas, facilitar la relación del ciudadano con la administración, ayudar a las empresas a competir y ofrecer mejores herramientas a los profesionales".

La comunidad se encuentra actualmente en una fase de implantación progresiva de la inteligencia artificial, con diferentes proyectos piloto y pruebas de concepto en áreas de la Administración regional, y en breve se presentará la Estrategia Regional de Inteligencia Artificial.

Estas actuaciones permiten determinar qué soluciones aportan valor, cómo pueden integrarse en los sistemas corporativos y de qué manera se garantiza un uso seguro, transparente y ajustado a la normativa europea.

Uno de los principales ejemplos es el proyecto Aurora, con el que se han automatizado 94 procedimientos administrativos en 23 centros directivos. Esta iniciativa permite ahorrar más de 80.000 horas de trabajo al año, reducir errores y agilizar la gestión de expedientes. "Aurora demuestra que la automatización ya está produciendo resultados concretos. Son miles de horas que dejan de dedicarse a tareas mecánicas y que pueden emplearse en atender, resolver, planificar y prestar un mejor servicio público", explicó López Aragón.

La Administración regional trabaja también en soluciones para extraer automáticamente información de documentos, asistentes inteligentes para la Sede Electrónica, chatbots especializados, automatización de procedimientos, modernización de aplicaciones y proyectos destinados a mejorar la orientación laboral, la Formación Profesional, la gestión tributaria, los recursos humanos y la atención social.

La consejera subrayó que la incorporación de estas tecnologías debe mantener siempre la responsabilidad y la supervisión humana. "Automatizar no puede significar desentenderse. Cuanto más capaces sean los sistemas, más importantes serán la trazabilidad, la transparencia, la supervisión y la rendición de cuentas", afirmó.

López Aragón incidió también en la necesidad de preparar a trabajadores, estudiantes y empleados públicos para aprovechar las oportunidades de esta transformación. Cerca de 3.000 docentes de la Región han podido acceder ya a formación en inteligencia artificial y 17.000 alumnos de grados superiores de Formación Profesional se han beneficiado de formación relacionada con tecnología en la nube e IA.

Datos de impacto de la IA

En el ámbito empresarial, el 15,3% de las empresas murcianas de diez o más trabajadores utiliza ya inteligencia artificial. La consejera apuntó que las pequeñas y medianas empresas afrontan mayores dificultades para identificar qué herramientas necesitan, qué inversión resulta adecuada o cómo deben proteger sus datos.

"Las administraciones debemos facilitar, acompañar y reducir la incertidumbre, sin sustituir nunca la iniciativa empresarial. Nuestro objetivo es que las pymes puedan incorporar estas herramientas con seguridad y convertirlas en una oportunidad para mejorar su productividad y su competitividad", indicó.

La Región dispone, además, de un ecosistema formado por 276 empresas tecnológicas, 136 de ellas startups, que en 2025 generaron más de 2.600 empleos y alcanzaron una facturación superior a 485 millones de euros. A ello se suman los más de 2.500 empleos tecnológicos creados durante los dos últimos años.

La ciberseguridad constituye otro de los ejes principales del congreso y una prioridad para el Gobierno regional. "No puede haber transformación digital sin seguridad, porque una Administración o una empresa que pierde la confianza de los ciudadanos pierde también una parte esencial del valor de la tecnología", aseguró López Aragón.

Entre las actuaciones impulsadas por la Comunidad se encuentra el proyecto ORUM, dotado con 1,2 millones de euros, que proporciona gratuitamente a pymes y autónomos una herramienta para detectar riesgos y vulnerabilidades en sus entornos digitales.

El Congreso AICS 2026 combina conferencias, mesas de debate, talleres prácticos y presentaciones empresariales sobre inteligencia artificial, automatización, ciberseguridad y transformación digital. Entre sus novedades figura la competición ‘Captura la Bandera’, dirigida a especialistas en seguridad informática, así como una nueva programación de la Zona Pitch y la entrega de los Premios INNOVAICS 2026.

La consejera aseveró que la Región de Murcia quiere desempeñar un papel activo en esta transformación "modernizando su Administración, apoyando a las empresas, formando talento y reforzando la seguridad y la confianza". "La transformación digital no consiste en acumular tecnología. Consiste en conseguir que esa tecnología mejore de forma tangible la vida de las personas, la calidad de nuestros servicios públicos y la capacidad de nuestras empresas para crecer y competir", afirmó López Aragón.