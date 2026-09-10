Murcia y otra Ley de Ciencia e Innovación autonómica que se actualiza tras dos décadas

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Las claves Generado con IA Murcia actualiza su Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación tras 19 años, sumándose a la tendencia nacional de renovar el marco legal de I+D+I. El anteproyecto incorpora aportaciones del Consejo Económico y Social y está pendiente del pronunciamiento del Consejo Jurídico antes de llegar a la Asamblea Regional. Entre las novedades destacan la creación de un Comité de Ética, impulso a la ciencia abierta, regulación de la propiedad industrial y medidas para atraer y retener talento investigador. La futura ley refuerza la colaboración público-privada, la internacionalización y promueve la igualdad de género y la discapacidad en el sistema científico regional.

En algunos casos, no había legislación y en otros la había pero a todas luces se había quedado pequeña. La regulación por ley de la ciencia, la innovación y la tecnología ha pasado a convertirse casi en una obligación para las comunidades autónomas.

De Canarias a Navarra, pasando por Galicia, Andalucía, Aragón, Asturias… Todas estas regiones han aprobado o están en ello, nuevas reglamentaciones para adaptarse (y adaptar sus estrategias y presupuestos) a una realidad incontestable: la I+D+I ha multiplicado su impacto en los últimos años.

La última región en sumarse a esta ola de renovación de leyes ha sido Murcia. Su gobierno regional continúa avanzando en la tramitación de la futura Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación y el consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha entregado recientemente al presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, Antonio Gómez Fayrén, el anteproyecto de la norma, una vez incorporadas las aportaciones realizadas tras el dictamen del Consejo Económico y Social (CES).

Con este nuevo paso, el texto queda pendiente del pronunciamiento del Consejo Jurídico, cuyas consideraciones permitirán realizar una nueva revisión técnica y continuar perfeccionando la futura norma antes de completar su tramitación y ser remitida a la Asamblea Regional.

"Llegamos a esta fase con un texto más participado y técnicamente más sólido, fruto de un proceso en el que hemos querido escuchar y aprovechar las aportaciones de los distintos órganos e instituciones", destacó el titular de Universidades e Investigación, quien señaló que "el objetivo es que la Región cuente con una ley útil, moderna y preparada para responder a las necesidades de nuestro sistema científico durante los próximos años".

"El paso por los diferentes órganos consultivos es una oportunidad para enriquecer el anteproyecto y dotarlo de mayores garantías", afirmó Vázquez. "Queremos llegar a la Asamblea Regional con la mejor ley posible y con un texto capaz de generar el mayor consenso en torno a algo tan estratégico como la ciencia, la tecnología y la innovación".

La futura ley supone la mayor renovación del marco regional de I+D+I en cerca de dos décadas y actualiza un sistema regulado actualmente por una normativa de hace 19 años. Su objetivo es reforzar la capacidad científica y tecnológica de la Región, facilitar la transferencia del conocimiento hacia el tejido productivo y la sociedad y mejorar la atracción, retención y retorno del talento investigador.

Entre sus novedades se encuentran la creación del Comité de Ética de la Investigación e Innovación Científica, el impulso de la ciencia abierta y ciudadana y una regulación específica de instrumentos como la Compra Pública de Innovación, los entornos controlados de pruebas o ‘sandboxes’ y las tecnologías de uso dual.

El anteproyecto también regula la propiedad industrial e intelectual de los resultados de investigación, garantiza al personal investigador un porcentaje mínimo del 40 por ciento de los beneficios derivados de su explotación y refuerza la internacionalización, la colaboración público-privada y la conexión del sistema regional con el Espacio Europeo de Investigación.

Asimismo, incorpora de forma transversal la igualdad de género y la discapacidad, potencia la simplificación administrativa y establece nuevos instrumentos para disponer de más información y evaluar de forma permanente las políticas públicas de ciencia e innovación.

"Estamos construyendo un marco estable para que el talento, la investigación y la innovación tengan cada vez más peso en el desarrollo económico y social de la Región", concluyó Juan María Vázquez, quien subrayó que "esta ley debe ayudarnos a convertir más conocimiento en oportunidades, competitividad y bienestar para los ciudadanos".

Cabe recordar que el pasado 1 de junio, el propio consejero ya entregó el anteproyecto de la Ley de Universidades de la Región de Murcia al presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, Antonio Gómez Fayrén.