La evolución 'tech' de Murcia: capacitación, visión exterior y auge empresarial

Las claves

Las claves Generado con IA Murcia ha consolidado su ecosistema tecnológico, registrando un crecimiento de empresas tech superior a la media nacional y alcanzando 276 compañías activas, el 47% fundadas en los últimos cinco años. La región destaca en facturación y productividad, situándose como la séptima en número de empresas tecnológicas y la primera en facturación media por empresa frente a otras comunidades como Andalucía o Galicia. Murcia impulsa la digitalización y la cooperación europea, participando en proyectos como AdCap4GoodGov para reforzar la administración digital y mejorar la prestación de servicios públicos. Se refuerza la capacitación tecnológica con cursos de programación segura y ciberseguridad, reflejando la creciente demanda y concienciación empresarial sobre la importancia del software seguro y la resiliencia cibernética.

Ya hace tiempo que Murcia está sentando las bases de un potente ecosistema innovador y tecnológico relacionado con el sector de la defensa y proyectando de una manera muy notoria su potencial en el ámbito agrotech.

Sin embargo, hay que reconocer que ninguna región es potente por sí misma impulsando solo uno o dos sectores. El potencial se suele medir por su versatilidad, por su capacidad para explorar nuevos horizontes, por su voluntad de capacitar cada vez más a sus ciudadanos y por cuidar a las empresas más innovadoras de manera que se fomente la creación de nuevas.

Y todo eso es lo que Murcia ha dejado patente en tan solo unos días. Ha ofrecido unos datos incontestables, ha dejado patente su voluntad de cooperación europea en materia de administración digital y ha difundido un curso de capacitación de empresas en software seguro.

Vayamos primero a esos datos incontestables que hablan a las claras de ese despertar tecnológico en la región.

Esta comunidad autónoma ha consolidado su posición como uno de los ecosistemas tecnológicos emergentes más dinámicos de España tras registrar un crecimiento en número de empresas tech durante el último año por encima del crecimiento medio nacional, según el 'Informe Empresas Tech e Innovadoras España 2026', elaborado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA).

El contenido del informe sitúa a la Región de Murcia como la séptima autonomía española en número de compañías tecnológicas, con 276 empresas activas, de las que el 47% se han creado en los últimos cinco años. Además, la Región se sitúa como la quinta comunidad española en número de empresas tech nacidas de la universidad o centros de investigación, con 35 spin-offs, y primera en facturación.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, destaca que "la Región de Murcia está demostrando que es posible construir un ecosistema tecnológico competitivo desde la especialización, el talento y la colaboración entre empresas, universidades y centros de innovación".

Uno de los indicadores del informe es la evolución de la facturación agregada del ecosistema tecnológico regional, que alcanza la cifra de 485,2 millones en un año, lo que supone un incremento superior también al crecimiento de la media española. "El estudio destaca que este comportamiento revela una mayor madurez empresarial y la capacidad creciente de las startups regionales para escalar negocio y generar actividad económica con un alto componente innovador", señaló Marín.

El informe también refleja una mejora de la productividad y del tamaño medio de las compañías tecnológicas regionales. La facturación media por empresa alcanza ya los 1,76 millones de euros, situándose por encima de comunidades como Andalucía, Galicia, Aragón o Navarra.

El estudio pone además el foco en la especialización inteligente del ecosistema regional, especialmente en ámbitos como tecnologías agro, salud digital, inteligencia artificial, tecnologías de la alimentación o movilidad.

Asimismo, el informe identifica el desarrollo del ecosistema CAETRA, vinculado a tecnologías duales aplicadas a defensa y seguridad, como uno de los grandes vectores de crecimiento futuro para la Región de Murcia dentro de la nueva economía tecnológica europea.

Conocer experiencias innovadoras

La administración digital es otro de los puntos fuertes del gobierno de la Región de Murcia. De hecho, recientemente, la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Transformación Digital, junto con la Federación de Municipios de la Región de Murcia, ha participado esta semana en Letonia en el quinto encuentro interregional del proyecto europeo 'Administrative Capacity for Good Governance' (AdCap4GoodGov), una iniciativa financiada por el programa Interreg Europe que tiene como objetivo reforzar la capacidad de las administraciones públicas para mejorar la gobernanza y la prestación de servicios a los ciudadanos.

El proyecto 'AdCap4GoodGov' cuenta con un presupuesto total de 1,68 millones de euros, de los que 1,35 millones proceden de fondos europeos, y se desarrollará hasta junio de 2028. A través de esta iniciativa, la Región de Murcia podrá seguir incorporando metodologías y buenas prácticas europeas orientadas a reforzar la capacidad administrativa de los municipios y mejorar la calidad de los servicios públicos.

El director general de Transformación Digital, Javier Martínez, destacó que "la participación de la Región de Murcia en este tipo de proyectos europeos nos permite conocer experiencias innovadoras que ya están funcionando en otros territorios y, al mismo tiempo, compartir nuestras propias iniciativas para seguir avanzando hacia una Administración más moderna, eficiente y cercana a los ciudadanos".

Durante el encuentro, el director general presentó diversas actuaciones vinculadas a la capacitación digital de las administraciones públicas y al fortalecimiento de las competencias profesionales del personal público, en el marco de la Agenda Digital de la Región de Murcia 2022-2027.

En este sentido, Martínez explicó que "nuestra política digital persigue dos grandes objetivos. El primero es transformar digitalmente la administración para ofrecer servicios más ágiles, flexibles y eficientes a los ciudadanos y, por otro lado, convertir a la Región de Murcia en un referente de la digitalización en el sur de Europa, generando oportunidades de crecimiento económico y empleo de calidad".

Asimismo, durante la reunión se abordaron posibles vías de colaboración en materia tecnológica y de innovación, así como oportunidades para favorecer la implantación de empresas vinculadas al sector digital en la Región de Murcia y fomentar la cooperación empresarial entre ambos territorios.

Inversión tecnológica

Por otro lado, el encuentro permitió explorar futuras iniciativas de colaboración que faciliten el intercambio de conocimiento y experiencias entre empresas tecnológicas regionales y letonas, especialmente en ámbitos como la digitalización y la ciberseguridad.

"Queremos que la Región de Murcia sea un espacio atractivo para la inversión tecnológica y para el desarrollo de proyectos innovadores. Tenemos una estrategia definida, una administración comprometida con la transformación digital y un ecosistema empresarial cada vez más dinámico que puede generar nuevas oportunidades de crecimiento y empleo", concluyó el director general.

Por último, la capacitación. La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info) ha reforzado la capacitación tecnológica del tejido productivo con la segunda edición del curso 'Programación segura: construyendo resiliencia cibernética', una acción de capacitación empresarial que ha completado todas sus plazas y que permitirá a 22 desarrolladores, responsables TIC y especialistas en seguridad informática adquirir conocimientos prácticos para crear software más seguro, resistente y adaptado a las nuevas exigencias europeas.

El director del Info, Joaquín Gómez, destacó que "la ciberseguridad ya no es una capa que se añade al final de un proyecto, sino una condición de partida para cualquier empresa que quiera competir en Europa".

"La alta demanda de esta segunda edición demuestra que las empresas y los profesionales de la Región están entendiendo una nueva época en la que el software seguro será el que genere confianza, abra mercados y proteja mejor los activos digitales de las organizaciones", ha concluido.