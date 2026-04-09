Biotecnología para acabar contra los malos olores en la ciudad: el ejemplo de Murcia y las Fiestas de Primavera

Las claves nuevo Generado con IA Murcia utiliza biotecnología para eliminar malos olores durante las Fiestas de Primavera, aplicando un innovador protocolo enzimático certificado por la Universidad de Murcia. El tratamiento consiste en tres fases: degradación de la materia orgánica con enzimas, neutralización de olores y aplicación de ambientador con aroma a azahar. El plan incluye limpieza diaria y mantenimiento constante en aseos químicos, calles y contenedores, además de señalética para guiar a los ciudadanos hacia puntos de higiene. La iniciativa refuerza el compromiso municipal de garantizar la salubridad y el bienestar tanto de vecinos como de visitantes durante los eventos multitudinarios.

Es uno de los momentos más celebrados en cualquier pueblo o ciudad. Pero también uno de los más desagradecidos para un ayuntamiento cuando toca hacer que todo recupere la normalidad, sobre todo, en lo que a limpieza se refiere.

En Murcia han decidido optar por la biotecnología para que el proceso sea lo más eficaz posible.

El Ayuntamiento y PreZero -la empresa concesionaria de los servicios municipales de limpieza- aplican un triple tratamiento enzimático avalado por la Universidad de Murcia (UMU) que destruye la materia orgánica y perfuma con azahar aseos, calles y contenedores.

Tras los excelentes resultados de la edición anterior, la plaza del Romea ha acogido una demostración práctica de este sistema pionero que elimina el mal olor de raíz. Este protocolo científico se aplicará de forma intensiva en las zonas de mayor afluencia para mantener la esencia y salubridad de la ciudad.

El Ayuntamiento de Murcia consolida y amplía su ofensiva biotecnológica contra los malos olores en las Fiestas de Primavera y la demostración práctica ha servido para presentar el nuevo dispositivo de higiene ambiental, una innovadora solución biotecnológica destinada a combatir el hedor generado por orines en la vía pública.

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, acompañada por el director de PreZero, José Manuel García Alcaraz, y el doctor Juan Carlos Argüelles, catedrático de Microbiología de la Universidad de Murcia, han comprobado en directo el funcionamiento de este sistema que está certificado por la UMU con el máximo rigor científico de una iniciativa que ataca el problema desde su raíz molecular.

En este sentido, Rebeca Pérez, ha destacado que "desde el Ayuntamiento de Murcia trabajamos de forma continua para que nuestras Fiestas de Primavera sean un referente nacional no solo por su riqueza cultural, sino también por la excelencia de nuestros servicios públicos. La consolidación y ampliación de este innovador dispositivo biotecnológico responde a nuestro firme compromiso de garantizar el bienestar de vecinos y visitantes".

El gran avance es la aplicación de un protocolo estructurado en tres fases independientes, que abandona los antiguos métodos basados en productos químicos agresivos o simples ambientadores que solo lograban disimular temporalmente el problema. El doctor Juan Carlos Argüelles ha detallado durante la demostración este triple escudo biotecnológico, totalmente seguro para los ciudadanos y respetuoso con el medio ambiente.

La primera fase es la eliminación de la causa: aplicación de un potente producto enzimático. Las enzimas actúan como devoradoras biológicas que degradan y destruyen la materia orgánica (como los restos de orina en la vía pública), eliminando el origen físico que causa el mal olor.

En segundo lugar, es clave la neutralización. Entra en acción un producto secuestrante. Su tecnología actúa encapsulando las moléculas odoríferas que ya se han liberado al aire, neutralizándolas de forma inmediata para que no puedan ser percibidas por el olfato humano.

Por último, la tercera fase es la del perfume y ambientación. Una vez que el entorno está saneado y neutralizado, se aplica un ambientador desodorante de alta persistencia con aroma a azahar.

Para garantizar la máxima eficacia, el protocolo previsto para la gestión de aseos químicos durante las Fiestas de Primavera contempla un completo plan de mantenimiento diario.

A primera hora de la mañana se realizará la limpieza integral de cada unidad, incluyendo el vaciado de residuos, reposición del líquido sanitario y pulverización interior del producto enzimático, que actuará sobre los restos orgánicos de forma continuada. Adicionalmente, este producto se aplicará en la zona perimetral de cada instalación sanitaria.

Durante el transcurso del día se realizarán varios mantenimientos complementarios: en el interior, se utilizará el producto encapsulador que neutraliza los olores del orín, y en el exterior, el producto odorizante con aroma a azahar contribuirá a crear un ambiente más agradable.

El blindaje contra los olores no se limitará a las instalaciones sanitarias. El Ayuntamiento y PreZero han confirmado que el odorizante se aplicará también en la limpieza de las calles con mayor concentración de personas y en zonas de contenedores.

Como complemento al despliegue técnico, el Ayuntamiento ha instalado una red de señalética horizontal en el pavimento. Estas flechas de vinilo actúan como guías visuales rápidas para dirigir a los ciudadanos hacia los puntos de higiene, eliminando barreras y facilitando conductas cívicas en los momentos de mayor aglomeración.

"En PreZero apostamos por la mejora continua y la innovación técnica en el diseño de nuestros operativos. Nuestros operarios trabajarán ininterrumpidamente, aplicando esta biotecnología de precisión tanto en las instalaciones sanitarias como en el baldeo de viales y contenedores, asegurando que Murcia recupere su estado óptimo de forma impecable", ha explicado José Manuel García Alcaraz, director de PreZero.