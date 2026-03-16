Murcia pone a trabajar a las FP en busca de proyectos innovadores en industria, 5G y economía circular

Las claves nuevo Generado con IA Murcia destina cerca de 500.000 euros para que centros públicos de FP desarrollen proyectos innovadores en digitalización, industria 4.0, 5G y economía circular. Cada proyecto debe contar con al menos dos centros de FP (uno público) y una entidad, y puede recibir hasta 120.000 euros en ayudas. Los proyectos buscan fomentar la colaboración entre el sector educativo, empresas y entidades, priorizando la participación y transferencia de conocimiento. La FP murciana destaca por su calidad y resultados, con 12 medallas en ‘SpainSkills 2026’ y una oferta récord de 46.800 plazas este curso.

Sector educativo, sector público y empresa. La innovación es un sector transversal y muy dado a fomentar la construcción de puentes. En este sentido, en Murcia han tenido una idea que implica a estos tres ámbitos.

Se trata de fomentar la transferencia de conocimiento y el espíritu innovador de la Formación Profesional. Pero hay más detalles a tener en cuenta.

El Gobierno de la Región de Murcia destinará cerca de 500.000 euros para que los centros sostenidos con fondos públicos que imparten Formación Profesional desarrollen proyectos de innovación.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitó la semana pasada el IES Sierra de Carrascoy (El Palmar) y explicó que "es la primera vez que se pone en marcha una convocatoria de estas características, que implica a centros de FP y empresas, con el fin de fomentar la participación de entidades en los proyectos de innovación impulsados por los centros de Formación Profesional, así como la transferencia de conocimiento entre el sector productivo y educativo y la creación de sinergias para desarrollar soluciones innovadoras". Cada proyecto tiene que estar integrado como mínimo por dos centros de FP, de los que al menos uno debe ser público, y una entidad.

Los proyectos deben ser específicos en digitalización con el objetivo de utilizar herramientas y tecnologías digitales que permitan transformar metodologías educativas, optimizar procesos productivos y adaptar la formación profesional a los cambios tecnológicos y demandas del mercado laboral, especialmente las relacionadas con la industria 4.0, redes de comunicación 5G y la economía circular.

Las ayudas están destinadas a centros sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanza de FP y entidades como empresas e instituciones sin ánimo de lucro.

El importe máximo total subvencionable por proyecto asciende a 120.000 euros y el límite máximo para cada centro beneficiario no puede superar los 24.000 euros. No obstante, un mismo centro puede participar en más de un proyecto. La cuantía total de la convocatoria es de 490.000 euros, financiados por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) en el marco del Programa Efeso 2021-2027.

Una comisión se encargará de la selección, el seguimiento y la evaluación de los proyectos de innovación. Se priorizarán los proyectos en los que participe un mayor número de personas.

En los proyectos podrán participar grupos de docentes formados por un mínimo de tres por centro integrante, además del personal propio de la entidad o entidades participantes. El responsable de liderar el proyecto será uno de los centros de FP.

El consejero estuvo acompañado por la directora del IES Sierra de Carrascoy, Toñi Riquelme, y conoció el proyecto 'Aplicación de movilidad sostenible mediante energías renovables', con la instalación de un punto eléctrico en el aparcamiento interior. Además, recorrió el 'Jardín del conocimiento', con las esculturas realizadas por alumnado del centro, visitó varios ciclos formativos y presenció una exhibición de trabajos en altura y el vuelo de un dron por estudiantes del centro.

El centro cuenta con 850 alumnos, de los que 280 cursan FP, y ofrece Secundaria, Bachillerato y los ciclos de FP básica de Electricidad y electrónica; los grados medios de Instalaciones Frigoríficas y de climatización, y de Redes y estaciones de tratamiento de aguas; y los ciclos superiores de Administración y finanzas, Automatización y robótica industrial, Eficiencia energética y energía solar térmica, Energías renovables, y Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.

El alumno José Ángel Martínez obtuvo la medalla de plata en la competición ‘SpainSkills 2026’, celebrada en Madrid el pasado mes, en la exhibición de Energías renovables. El titular de Educación indicó que "logros como el de José Ángel ponen de manifiesto la calidad de la enseñanza de Formación Profesional en la Región de Murcia y la excelencia de nuestro alumnado", que obtuvo la cifra récord de 12 medallas en la competición nacional, y tres de los estudiantes lograron la medalla de oro y representarán a España en 'WorldSkills Shanghái 2026' y en 'EuroSkills Düsseldorf 2027'.

El gobierno regional ofrece este curso la oferta histórica de 46.800 plazas de Formación Profesional, 3.300 plazas más que el pasado curso, con un incremento del 45,4% respecto a la oferta de plazas de 2022. Además, la FP de la Región lidera la tasa de afiliación media a la Seguridad Social en Grado Medio, según la estadística de inserción laboral del Ministerio de Educación, ocupa el segundo puesto en Grado Básico y el quinto en Grado Superior, muy por encima de la media nacional.