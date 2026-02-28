Una aceleradora pública para llevar la IA al sector naval de la defensa en Murcia

Las claves nuevo Generado con IA Murcia ha lanzado un programa público para acelerar la aplicación de inteligencia artificial en el sector naval de defensa, alineado con las directrices de la Armada y el mantenimiento del submarino S-80. El programa ha seleccionado 11 participantes, entre empresas tecnológicas e investigadores, que durante tres meses adaptarán sus soluciones tecnológicas a las necesidades reales del sector naval de defensa. La aceleradora busca fomentar la colaboración, diseñar estrategias comerciales y facilitar el acceso a financiación, con sesiones formativas y de mentoría especializadas. Proyectos anteriores surgidos en este marco incluyen biometría de voz para seguridad, digitalización de metodologías de bomberos para defensa, robots para inspección y soluciones de realidad aumentada y fabricación 3D para logística naval.

En dos años han pasado muchas cosas en Murcia -como no podía ser de otra manera-. Pero, para el tema que nos ocupa, han pasado dos cosas muy importantes. Por un lado, la creación del programa Caetra, relacionado con el desarrollo de un ecosistema en torno a la tecnología civil y militar; por otro, el impulso de una estrategia de inteligencia artificial. Ambos hitos han sido abanderados por el gobierno regional.

Se trata de dos iniciativas que, combinadas, pueden dar muy buenos resultados. Y el ejemplo más importante es el que se ha conocido hace unos días.

Y es que la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info) ha iniciado en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (Ceeic) el Programa de Aceleración de Inteligencia Artificial en el Sector Naval de Defensa.

Se trata, explican desde el gobierno regional, de una iniciativa pionera, diseñada para acelerar el desarrollo y aplicación de soluciones de IA orientadas a retos críticos del ámbito naval, y alineada con las directrices de la Armada y los programas de sostenimiento del submarino S-80.

"Este programa es una apuesta dirigida a llevar la innovación a donde más valor genera y más impacto estratégico tiene. Queremos que el talento tecnológico de la Región traduzca la IA en soluciones reales, aplicables y validadas, y que ese salto se haga desde aquí, desde lo local hacia lo estratégico, con Caetra como hoja de ruta", subraya la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón.

La consejera también ha recordado que el programa "se desarrolla en el marco del acuerdo recientemente firmado por la Armada y el Gobierno regional y, por tanto, conforme a las directrices de la Armada y los programas de sostenimiento del submarino S-80".

Tras una fase de registro en la que se presentaron 25 candidaturas, el programa seleccionó 11 participantes que, durante tres meses, recibirán formación y mentorías para adaptar su tecnología a los requisitos operativos reales del sector naval de defensa, en especial a los programas de sostenimiento del submarino S-80.

El objetivo es detectar vías de colaboración y diseñar estrategias comerciales y de acceso a financiación. En este sentido, la aceleradora contempla 12 sesiones, 10 presenciales y dos telemáticas, y una carga lectiva total de 40 horas.

Entre los participantes de esta convocatoria se encuentran ocho empresas innovadoras y de base tecnológica: Setenova, Govoy SL, AED Vantage, Arkos AI Developments, CISO Smart Solutions, Bleecker Technologies, Scorpion Cybertechnologies y Thalanor Dynamics. Junto a ellas han sido seleccionados tres investigadores por el potencial de sus desarrollos.

"Con esta nueva edición, el Gobierno regional refuerza el enfoque de Caetra como marco de impulso a tecnologías duales y a la conexión entre innovación, industria y capacidades estratégicas, con programas intensivos que buscan acelerar la maduración comercial de soluciones emergentes y facilitar su aterrizaje en entornos de alta especialización", remarca López Aragón.

Con esta iniciativa se da continuidad a una estrategia que ya en su primer año de funcionamiento dejó interesantes casos de uso.

Proyectos surgidos de Caetra

Cabe recordar, por ejemplo, a Biometric Vox, empresa que utiliza biometría de voz para comunicaciones seguras y control de accesos a instalaciones militares.

Por su parte, Civilio Information Systems presentó su proyecto Gom Fire, que digitaliza la metodología que utiliza el servicio de bomberos para su uso en defensa; y Juno Smart Digital Solutions expuso su caso de uso en el que a través de robots se facilita la búsqueda de elementos sospechosos en vehículos y recintos.

La startup Fabitive expuso su caso en el que, a través de la realidad aumentada y la fabricación 3D resuelve la falta de stock de piezas en buques. Por su parte, la compañía Horizon Caelis presentó una navegación alternativa al GPS para aeronaves o drones y la empresa IngeniaTic dio a conocer su sistema de monitoreo avanzado que emplea tecnología de internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y algoritmos de inteligencia artificial para mejorar la seguridad y autonomía de personas en contextos críticos.

Otras empresas que mostraron sus soluciones fueron Nanocarbonoids, que desarrolla nanocomposites; Sob Newedar, que ofrece una solución para el tratamiento de aguas residuales y de potabilización mediante sistemas modulares de bajo mantenimiento; y Neoradix Solutions, que presentó una solución que adapta para la defensa y la seguridad una plataforma informatizada denominada NEOWork.

También expusieron sus tecnologías disruptivas la empresa Digital Data Real Time, que presentó una propuesta para convertir los tiempos improductivos de los trabajadores en movilidad en tiempos productivos a través de la gestión de activos de software, y Qartia Smart Technologies que, a través de la inteligencia artificial, predice desgaste y fallas en las máquinas rotativas.