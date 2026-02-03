La compra pública de innovación para el Mar Menor coge velocidad más de un año después de anunciarse

Las claves nuevo Generado con IA La Región de Murcia y el Ministerio de Ciencia lanzan el proyecto 'Recupera' para buscar soluciones innovadoras que reduzcan la llegada de nitratos al Mar Menor. Once empresas han presentado propuestas en la licitación, de las cuales se seleccionarán cuatro para la fase de diseño y dos para pruebas piloto en la rambla de El Albujón. El proyecto moviliza cinco millones de euros y utiliza la Compra Pública Precomercial para desarrollar tecnologías aplicables y sostenibles. La iniciativa refuerza las medidas existentes para la recuperación y protección del Mar Menor, con seguimiento técnico del CDTI y coordinación regional.

En la recta final del año 2024, el gobierno de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, decidió unir sus fuerzas con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, mediante el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), para iniciar un proyecto conjunto que desarrollara una "solución innovadora y tecnológica" para reducir la afección del agua salobre cargada de nutrientes que desemboca en el Mar Menor.

La idea era iniciar un proceso de Compra Pública de Innovación, herramienta pública por la cual se lanza un reto al mercado para que las empresas presenten ideas innovadoras para dar solución al mencionado reto.

Este proceso, como casi todo en la administración, busca agilidad, pero no siempre es fácil conseguirla. La mejor prueba es que ha tenido que pasar más de un año para que el gobierno regional tenga sobre la mesa las 11 propuestas que se han presentado.

La licitación del proyecto, denominado 'Recupera', como hemos dicho, busca impulsar una tecnología capaz de reducir la carga de nitratos que llega al Mar Menor. Cerrado el plazo de ofertas, el procedimiento entra ahora en una fase decisiva, la de evaluar todas las propuestas y seleccionar cuatro finalistas, y posteriormente las dos que pasarán a desarrollarse y demostrarse sobre el terreno.

"El número de empresas que concurren es muy significativo. Once ofertas implican competencia real y opciones para elegir lo mejor. Y eso es exactamente lo que perseguimos, soluciones serias, medibles y aplicables, porque el Mar Menor necesita resultados", afirma el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez.

La licitación se plantea con un itinerario por etapas, de manera que la selección final no dependa de evidencias. En un primer momento se revisará la documentación y se realizará el análisis técnico de las ofertas. Con ese examen se elegirá un máximo de cuatro propuestas, que accederán a la fase de diseño. Estas deberán avanzar en su solución de I+D y demostrar que cumplen las condiciones exigidas de viabilidad, eficacia y sostenibilidad ambiental.

Una vez obtenidos los primeros resultados y con una evaluación comparada, el proceso reducirá de nuevo el número de candidaturas. De esas cuatro propuestas iniciales saldrán dos finalistas, que serán las encargadas de ejecutar los pilotos en la zona.

La implantación se realizará en el entorno de la rambla de El Albujón, por su relevancia como punto de entrada de agua y nutrientes hacia la laguna, y permitirá comprobar el rendimiento de cada alternativa en condiciones reales.

"Primero desarrollamos y verificamos; después probamos aquí, en campo, con datos y con seguimiento. Y nos quedamos con lo que realmente funcione para reducir nitratos antes de que alcancen el Mar Menor", añade Juan María Vázquez.

'Recupera' se tramita mediante Compra Pública Precomercial, un instrumento que permite a las administraciones promover el desarrollo de tecnologías que todavía no están disponibles como producto cerrado en el mercado. En la práctica, el proyecto avanza desde la licitación y la evaluación técnica hasta el desarrollo de prototipos y su validación final en el territorio, con pilotos demostrativos.

Para facilitar que las propuestas se ajusten a las condiciones reales del enclave, la Consejería ha venido reforzando el trabajo previo sobre el terreno, con actuaciones de caracterización y toma de datos en la zona de El Albujón. Esa información sirve de apoyo para que las soluciones planteadas sean operativas, comparables y orientadas a la aplicación final.

La iniciativa moviliza cinco millones de euros, con aportación de la comunidad autónoma (1,25 millones), financiación FEDER (3 millones) y apoyo del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, CDTI (750.000 euros).

El CDTI asume el seguimiento y la supervisión técnica del procedimiento, mientras que la Dirección General del Mar Menor coordina la actuación en el ámbito regional, dentro del paquete de medidas que impulsa el Gobierno regional para avanzar en la recuperación y protección de la laguna.

"La iniciativa 'Recupera' suma innovación a la estrategia global del Mar Menor. No sustituye otras medidas, sino que las refuerza. Porque si queremos proteger la laguna, necesitamos actuar con perseverancia, con ciencia y con herramientas que se puedan aplicar de verdad", concluye el consejero.