El 'truco digital' que se esconde tras el potencial de Murcia en exportación agrícola

La Región de Murcia es muy conocida por ser uno de los referentes en la producción agrícola, pero lo que no todo el mundo sabe es que también es uno de los líderes en exportación de tecnología agrícola.

Desde hace unos años, a su potencial, se ha sumado el incremento del número de puentes tendidos entre el gobierno autonómico -con organismos como el Instituto de Fomento (Info)- y países europeos, asiáticos y americanos, lo cual no ha hecho sino ir mejorando paulatinamente las cifras.

Pero ¿hay alguna estrategia adicional detrás de ese potencial, además de los mencionados puentes tendidos entre regiones? A esta pregunta se puede contestar por partida triple. El gobierno de la Región de Murcia se cuida y mucho de proporcionar a sus empresas (sean del sector que sean y eso incluye también a las agrícolas) herramientas, capacitación y aceleración. Es el pequeño truco que se esconde detrás de ese mencionado potencial.

En primer lugar, para cualquier empresa es importantísimo contar con herramientas a su disposición para mejorar sus prestaciones. En este sentido, la Región de Murcia dispone de una red de 55 estaciones agrometeorológicas que permite analizar cómo afecta el clima a la agricultura y facilita al agricultor la gestión y toma de decisiones.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, visitó la estación situada en las instalaciones del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA) en la pedanía murciana de La Alberca y destacó que se trata de una herramienta esencial que permite al agricultor anticipar la toma de decisiones "proporcionando datos precisos sobre riego, control de plagas y enfermedades y planificación de cultivos".

La red de estaciones agrometeorológicas dependiente del IMIDA mide los parámetros de temperatura y humedad relativa del aire, velocidad y dirección del viento, radiación global incidente y posibilidad de precipitaciones o cantidad de agua recogida.

Se puede acceder a toda la información, de forma gratuita, desde la web del Sistema de Información Agrario de Murcia (SIAM).

Rubira aseguró que "de esta forma, el agricultor desde el móvil puede conocer las necesidades de sus cultivos, incluso predecir y anticiparse a episodios climáticos que hagan necesario adoptar alguna medida, como podría ser de riego, fertirrigación o minimizar el posible impacto de las heladas".

"Toda esta información permite al agricultor hacer una gestión más eficiente y sostenible en la utilización de los recursos e insumos, optimizando su uso a las necesidades reales de su parcela", explicó Rubira.

Estas herramientas, evidentemente, permiten una mejor gestión agrícola y esa es la base desde la cual el sector se hace fuerte para seguir creciendo, en aspectos como la internacionalización.

En este sentido, pues, además de las herramientas, la capacitación es también importante. En este sentido, la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Info, acercará en octubre a las pymes regionales las herramientas digitales más avanzadas para ayudarlas a conquistar los mercados internacionales.

El programa intensivo de capacitación, denominado 'Export Lab', combinará talleres presenciales con mentorización individualizada, lo que posibilitará formación práctica de alto nivel y aplicación inmediata a las empresas.

El director del Info, Joaquín Gómez, señala que "la integración de la digitalización potencia la capacidad de las pymes regionales para la toma de decisiones estratégicas y la adaptación a entornos cada vez más cambiantes".

"En este sentido, analizar datos en tiempo real para identificar tendencias globales, personalizar la oferta según la demanda y automatizar procesos, así como acceder a plataformas de comercio electrónico, incrementan la visibilidad internacional de la marca y refuerzan la capacidad exportadora de la economía regional”, añadió.

La metodología del laboratorio está basada en "aprender haciendo", con un ciclo de tres talleres formativos de tres horas en semanas consecutivas para empresas exportadoras que trabajarán aplicando soluciones digitales reales a sus propios casos de internacionalización, para optimizar sus operaciones a través de la digitalización y la inteligencia de datos.

IA y big data

El programa está diseñado para impulsar a las empresas utilizando herramientas como la inteligencia artificial, el big data, la automatización y la digitalización de las operaciones comerciales.

Los destinatarios de esta acción de capacitación son CEO y directores de exportación, ventas o marketing internacional de pymes regionales que dediquen un mínimo del 25 por ciento de sus ventas totales a mercados exteriores, y cuya actividad no sea la intermediación del comercio.

También está detrás el Info, junto con el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (Ceeim) y la Escuela de Organización Industrial (EOI), de un programa de aceleración de 24 startups que "impulsarán el salto tecnológico en sectores estratégicos de la economía regional", según señala Gómez. Entre ellos, cómo no, la agroalimentación.

El programa ha cualificado a emprendedores con propuestas de servicios o productos innovadores que utilizan tecnologías avanzadas. Los participantes, en sólo cinco meses, han desarrollado su modelo de negocio convirtiéndose en startups susceptibles de crecer y consolidarse. El destino de sus productos o servicios es su implantación en pequeñas y medianas empresas y en empresas tractoras de sectores estratégicos.

Gómez destaca que "cada día comprobamos cómo las startups, mediante su capacidad de escalar soluciones innovadoras, contribuyen a transformar el tejido económico regional".

En concreto, las empresas emergentes operan en ámbitos relacionados con la biotecnología, salud, agroalimentación, movilidad, energía y transición ecológica, banca y finanzas y telecomunicacioness, entre otros sectores. Estas actividades económicas se contemplan dentro de las áreas de impulso y apoyo al emprendimiento en la Región de Murcia.

Para participar en el programa formativo, que ha ofrecido también aceleración personalizada y conexión con el tejido empresarial, debían ser de nueva creación o tener menos de cinco años de antigüedad o bien siete años si pertenecen a sectores estratégicos como biotecnología, energía o industria. En lo que respecta a la Región de Murcia, se contó con la colaboración del Ceeim como entidad aceleradora.