Murcia abraza el turismo inteligente: arranca la nueva era digital para una experiencia avanzada del visitante

Murcia entra en una era para la experiencia de sus visitantes. La región ha iniciado el proceso de integrarse en la Plataforma Inteligente de Destinos (PID), lo que supone un hito estratégico para la digitalización y modernización del ecosistema turístico de la Comunidad Autónoma.

Según han explicado fuentes de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes en un comunicado, esta iniciativa permitirá a Murcia posicionarse y liderar el turismo digital.

La iniciativa se desarrollará hasta junio de 2026 y durante el proceso que ahora comienza, la región conectará sus plataformas de turismo y smart city a la plataforma impulsada por la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR).

Las mismas fuentes apuntan que "esta integración en la PID supone un componente clave que actúa como un espacio digital común, conectando a todos los actores del ecosistema turístico: destinos, empresas y Administraciones públicas".

El director del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez, ha explicado que “gracias a esta actuación, la Región de Murcia consolidará su posición como Destino Turístico Inteligente, facilitando la interoperabilidad de datos entre municipios, la creación de cuadros de mando turísticos avanzados, y la conexión con herramientas comunes como el Asistente Inteligente del Viaje desarrollado por SEGITTUR. No es solo un proceso técnico, sino una transformación profunda de la gobernanza turística, centrada en el dato, la eficiencia y la experiencia del visitante".

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, recogió en Benidorm el premio Digital Tourist 2025, en la categoría de Sistema Inteligente Turístico, el pasado junio.

Esta transformación permitirá a los destinos regionales disponer de información estratégica instantánea para una toma de decisiones basada en datos estructurados, con un enfoque centrado en la sostenibilidad, la innovación y la gobernanza colaborativa.

La iniciativa se apoya, además, en la Plataforma de Innovación Abierta (PIA), que actúa como dinamizador para el desarrollo de soluciones digitales compartidas.

La Comunidad, galardonada en turismo digital

En este contexto de impulso digital, cabe recordar que la Región de Murcia tuvo una presencia destacada en el foro Digital Tourist 2025, uno de los principales encuentros nacionales sobre transformación digital turística, que se celebró el pasado mes de junio en Benidorm (Comunidad Valenciana) y en el que recibió el Premio Digital Tourist en la categoría de Sistema Inteligente Turístico.

En la mesa redonda titulada Los Destinos Turísticos y sus Estrategias de Conexión con la PID, el director de Tecnología del ITREM, Pablo López, compartió los avances regionales en interoperabilidad, inteligencia turística y cuadros de mando basados en inteligencia artificial y datos instantáneos.

Con este paso decisivo, el Gobierno regional se alinea con las políticas nacionales y europeas de digitalización turística, situando a la Región de Murcia a la vanguardia del turismo inteligente, competitivo y centrado en las personas, han concluido las mismas fuentes.