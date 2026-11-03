El consejero de Digitalización, Miguel López -Valverde, durante su intervención en el Foro Autonómico de DISRUPTORES. Javier Carbajal

Madrid denuncia el decreto de los centros de datos: "Invade competencias y pone en riesgo inversiones"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La Comunidad de Madrid ha presentado cuatro alegaciones ante el Consejo de Estado contra el real decreto del Gobierno que regula la sostenibilidad de los centros de datos. El Ejecutivo regional denuncia que la norma está centralizada, invade competencias en ordenación del territorio y urbanismo, y pone en riesgo las inversiones al generar inseguridad jurídica. Madrid critica que las nuevas exigencias se apliquen con carácter retroactivo a proyectos en marcha y tilda de desproporcionadas las penalizaciones, que pueden alcanzar el 500% en la factura. Otras comunidades autónomas como Extremadura, Castilla-La Mancha y Cantabria también han expresado su rechazo al decreto por su falta de planificación y por fijar requisitos energéticos inasumibles. Preguntas ¿Por qué la Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones al real decreto que regula los centros de datos? Porque considera que el decreto invade competencias autonómicas sobre ordenación del territorio, urbanismo, industria, medio ambiente y energía, y causa inseguridad jurídica que puede afectar a las inversiones. ¿Qué aspectos del real decreto critican en Madrid y por qué podrían perjudicar a proyectos ya en marcha? Critican que el texto regula ubicación, implantación y actividad y que aplica obligaciones a instalaciones en funcionamiento o en tramitación, lo que podría generar costes imprevistos y desigualdad entre operadores. ¿Qué reproche hacen Madrid y otras comunidades sobre las penalizaciones previstas en el decreto? Señalan que las sanciones pueden ser desproporcionadas, con recargos de hasta el 500% en determinados importes de la factura, y cuestionan su cobertura legal. ¿Qué objeciones ha expresado la Junta de Extremadura respecto al decreto de centros de datos? Afirman que la norma contradice la planificación de proyectos locales y refleja una falta de ajuste a la realidad, lo que puede perjudicar proyectos de centros de datos que ya tienen marcha en la región.

El polémico decreto del Gobierno central en torno a los centros de datos todavía colea y no parece que sus efectos vayan a dispersarse en el corto plazo. No al menos si a quien se pide opinión es a las comunidades autónomas. Este martes, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado la presentación de cuatro alegaciones ante Consejo de Estado al proyecto de real decreto del Gobierno central que regula los requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental de los centros de datos.

El Ejecutivo regional considera que la norma está excesivamente centralizada, invade competencias autonómicas y genera inseguridad jurídica, lo que introduce incertidumbre para las empresas y puede poner en riesgo las inversiones en estas infraestructuras estratégicas.

El Gobierno regional advierte de que el texto va más allá de establecer requisitos generales de sostenibilidad y pretende regular aspectos como la ubicación, implantación y actividad de los centros de datos, que afectan a competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio, urbanismo, industria, medio ambiente y energía. Además, rechaza que las nuevas obligaciones se apliquen a instalaciones que ya funcionan o a proyectos en tramitación, ya que podrían generar costes imprevistos, perjudicar inversiones en marcha y crear desigualdad entre operadores.

La Comunidad de Madrid también considera desproporcionadas las penalizaciones previstas para los centros de datos que incumplan los requisitos, con recargos que pueden alcanzar hasta el 500% de determinados importes de su factura, y cuestiona su cobertura legal. Asimismo, critica que el proyecto se haya tramitado sin comunicación previa a la Comisión Europea, pese a incluir requisitos que pueden afectar a la actividad de los operadores y a la prestación de servicios digitales.

"Reclamamos al Gobierno de Pedro Sánchez que desista de este real decreto, rechazado por empresas tecnológicas y energéticas, el sector de los centros de datos y las comunidades autónomas, y se siente a consensuar una nueva regulación que garantice la seguridad jurídica, proteja las inversiones y establezca obligaciones y penalizaciones proporcionadas. Los centros de datos son una infraestructura esencial para el desarrollo de la economía digital de nuestro país", ha señalado el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde.

La de Madrid no es la única opinión contraria al decreto de los centros de datos. Ni mucho menos. Tal y como ya publicó en su día DISRUPTORES, hay opiniones que hablan de que este decreto va "en la dirección contraria al camino industrial, empresarial y económico que está demandando la sociedad actualmente". Son palabras de la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán.

Desde el gobierno extremeño han recordado que esta comunidad autónoma cuenta actualmente con importantes proyectos de centros de datos en marcha y ha considerado que la situación planteada responde a "una falta de planificación ajustada a la realidad y adaptada a las necesidades del momento actual".

En Castilla-La Mancha, el hecho de que el ejecutivo regional sea del mismo color político que el Gobierno central no ha sido óbice para que el decreto no se haya puesto en el foco político en los últimos días.

Así, el gobierno que preside Emiliano García-Page cargó contra el real decreto, asegurando que "presentarán alegaciones" y "eventualmente" acudirán a los tribunales. El propio presidente reconoce que le parece "bastante dramático" para vertebrar y cohesionar un país que "se esté diseccionando y se quiera pilotar el proceso y el mapa industrial en España divorciando las fuentes primarias de donde termina radicada la riqueza".

Tampoco en Cantabria ha sentado nada bien el Real Decreto. Reflexionan en este caso sobre los criterios objetivos para impulsar centros de datos. "En ese sentido, el centro de datos Altamira debería figurar entre las instalaciones seleccionadas porque, aunque no fuera el mejor, se encontraría entre los proyectos punteros", explican fuentes del gobierno cántabro.

"No se puede pedir a un promotor que el 80% de la potencia que demanda tenga que ser de origen renovable y además instalada en los 18 meses anteriores al inicio de la actividad. Más restrictivo aún es exigir que en cada hora al menos el 80% de la energía eléctrica consumida proceda de generación renovable producida en esa misma hora", ha opinado el consejero de Industria, Eduardo Arasti.

Son solo algunas opiniones de un sentir generalizado en las comunidades autónomas y que está por ver qué influencia tienen en las intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez.