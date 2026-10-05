José de la Uz, alcalde de Las Rozas, durante su visita a una de las empresas tecnológicas con sede en la locaidad madrileña. DISRUPTORES Ayuntamiento de Las Rozas.

Las Rozas deja atrás su perfil de ciudad residencial para atraer inversión y talento como hub tecnológico de Madrid

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LO ESENCIAL Las claves Las Rozas ha movilizado más de 700 millones de euros de inversión pública y privada desde 2023 y reúne ya unas 10.500 empresas. El municipio es la décima ciudad española con más empresas tecnológicas, la única del top 10 que no es capital de provincia. El empleo tecnológico creció un 94,3% entre 2013 y 2023, hasta los 12.582 afiliados, y la ciudad ocupa el quinto puesto nacional en complejidad económica. Las Rozas Innova impulsa startups y proyectos piloto: su hub reúne a más de 50 empresas, ha desarrollado 20 pilotos y sus iniciativas han captado 11 millones de euros.

Durante años, Las Rozas era conocida, sobre todo, por ser una ciudad residencial a las afueras de Madrid. Una localidad al noroeste de la región a la que llegaban familias atraídas por sus urbanizaciones, zonas verdes y calidad de vida.

En 1960 apenas tenía 3.200 habitantes, en 1980 ya eran 13.000 y seis años después había alcanzado los 20.000. El crecimiento ha continuado y hoy suma cerca de 100.000 habitantes.

Al tiempo que se producía ese cambio demográfico, también lo hacía su tejido económico, sobre todo en la última década. Su actividad empresarial se ha incrementado hasta tal punto que, desde 2023, el consistorio asegura haber movilizado más de 700 millones de euros entre inversión pública y privada.

Una cifra que permite hacerse una buena idea de la dimensión de un proceso que no solo se ha centrado en atraer a grandes compañías, también en crear las condiciones necesarias para atraer a pequeñas y grandes empresas.

Entre todas ellas, ya son unas 10.500 empresas las que se han instalado en el municipio. Detrás, varias piezas que han contribuido a una transformación que sitúa a Las Rozas en la parte alta de las tablas de rankings de hubs tecnológicos y de innovación.

La ciudad como activo económico

La magnitud del cambio se entiende mejor cuando se baja de los datos a ejemplos tangibles. Empresas vinculadas al espacio, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la energía o la movilidad forman parte de un tejido que ha ido creciendo alrededor de la localidad.

Una de ellas es Fossa, compañía española especializada en tecnología para el seguimiento y las comunicaciones con satélites, que tiene su sede en el municipio y ha captado 9,25 millones de euros para impulsar su crecimiento y duplicar su plantilla.

Aunque lo realmente relevante en la ecuación es la concentración de empresas con un alto componente tecnológico. Una cercanía que favorece las posibilidades de colaboración, se convierte en un atractivo para nuevas compañías y, en consecuencia, crece la demanda de profesionales especializados.

Estos son parte de los elementos que han contribuido a que Las Rozas sea la décima ciudad española con más empresas tecnológicas, según el Informe de Empresas Tech e Innovadoras 2026. Es, además, la única localidad del top 10 que no es capital de provincia y la segunda de la Comunidad de Madrid, solo por detrás de Madrid.

El atractivo del empleo

El empleo tecnológico también refleja este cambio. Fue el municipio español de más de 50.000 habitantes que más creció en este ámbito entre 2013 y 2023. En ese periodo, los afiliados a ramas tecnológicas pasaron de 6.475 a 12.582, un crecimiento del 94,3%.

También ocupa el quinto puesto nacional en el Índice Local de Complejidad Económica de Cotec. La posición llama la atención por el tamaño de la localidad, que aparece en la parte alta de la clasificación junto a grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia.

El indicador sitúa al municipio entre los territorios españoles con un mercado laboral más diverso y especializado. Y esa concentración de conocimiento necesita también nuevos espacios para desarrollarse.

Es el caso de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que ha elegido la localidad para ubicar un nuevo edificio de su Facultad de Ciencias, con instalaciones destinadas a la actividad científica de la universidad.

Laboratorio para startups

Otra de las piezas que ha contribuido a ese tejido empresarial es el emprendimiento. Las Rozas es la segunda ciudad de la Comunidad de Madrid con más startups, según Startup Radar Madri+d. Una posición que el municipio ha mantenido durante los últimos años.

Detrás hay una estrategia desarrollada durante más de una década y una herramienta creada en 2020 para impulsarla: Las Rozas Innova. Esta empresa municipal trabaja en la conexión del tejido empresarial y emprendedor, la atracción de inversión y talento y el desarrollo de proyectos de innovación.

De entre todas las herramientas que la conforman, destaca el Hub Las Rozas Innova. Este Centro de Innovación y Emprendimiento no se limita a ofrecer un espacio de trabajo, también acompaña a las empresas en sus distintas fases de crecimiento y les abre la puerta a probar sus soluciones en la propia ciudad y en condiciones reales.

A través de este mecanismo, ya se han puesto en marcha 20 pilotos de innovación, algunos desarrollados junto a consorcios internacionales. Según fuentes municipales, más de 50 empresas y startups forman actualmente parte de esta comunidad y los proyectos vinculados a ella ya han conseguido 11 millones de euros de inversión.

Nuevo modelo con visión internacional

Desde 2024, además, Las Rozas participa en 19 proyectos internacionales de I+D+i, en colaboración con empresas, universidades, centros tecnológicos y administraciones públicas de cerca de un centenar de ciudades.

El objetivo es que las distintas piezas terminen encajando. Una ciudad que nació como municipio residencial y ha construido buena parte de su identidad alrededor de la calidad de vida ahora juega también en otro terreno: el de la innovación.

La apuesta es convertirla en un lugar donde no solo se quiera vivir, sino también trabajar, emprender, invertir y desarrollar tecnología.