De startup a scaleup: Madrid busca cinco proyectos listos para crecer y dar el salto al mercado internacional

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Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid lanza el programa Scale-Up para startups tecnológicas con producto en el mercado y clientes reales. El programa seleccionará cinco startups con al menos un millón de euros de facturación o inversión y ambición internacional. Durante seis meses, las startups recibirán formación en estrategia, internacionalización, finanzas, ventas y mentorías personalizadas. Las interesadas pueden postularse hasta el 27 de septiembre, sin coste, y tendrán acceso a inversores, corporaciones y especialistas en innovación.

Pasar de startup a scaleup implica mucho más que aumentar la facturación. Cuando una compañía entra en fase de crecimiento, también tiene que adaptar su estrategia, organización, estructura financiera, tecnología y capacidad comercial para sostener ese salto.

Es precisamente en ese punto donde el Ayuntamiento de Madrid quiere intervenir con su nuevo programa Scale-Up, dirigido a startups tecnológicas que ya cuentan con producto en el mercado y clientes reales.

“El valor del programa está en ayudar a compañías que ya funcionan a convertir su crecimiento en un modelo organizativo, comercial y financiero capaz de sostenerlo”, explica Patricia Ruiz, coordinadora de Programas y Operaciones de La Nave.

Entre los requisitos también hay dos vinculados a esa fase de crecimiento: contar con al menos un millón de euros de facturación o inversión (o un crecimiento equivalente) y tener ambición internacional.

El objetivo es trabajar con proyectos que hayan superado la etapa inicial de validación y se encuentren ante el reto de estructurar su siguiente fase.

Seis meses para ordenar el crecimiento

El programa seleccionará cinco startups. Cada una de ellas recibirá a lo largo de seis meses un total de ocho sesiones prácticas, mentorías personalizadas y conexión con inversores y corporaciones.

Las temáticas de las sesiones versarán sobre estrategia, producto, tecnología y operaciones, ventas, marca y posicionamiento, internacionalización, equipo y organización, finanzas y rentabilidad, capital, alianzas y marketing.

Pero el mayor valor añadido del programa está en el acompañamiento individual. Se impartirán 15 mentorías personalizadas, con más de 20 horas en total, centradas en crecimiento, tecnología, talento, marca, internacionalización o finanzas, según las necesidades de cada startup.

Más allá de la formación, las seleccionadas entran en contacto directo con inversores, corporaciones, financiación pública, mentores sénior y especialistas del ecosistema de innovación de Madrid.

El programa concluirá el 16 de marzo, cuando las cinco startups tendrán la oportunidad de presentar el pitch trabajado durante los meses anteriores ante potenciales socios e inversores.

Hasta entonces, deberán avanzar sobre los retos que hayan definido para esta nueva etapa y convertirlos en un plan de crecimiento viable. El resultado será un 'roadmap de escalado ejecutable', acompañado de un plan de acción a 30, 60 y 90 días para que cada startup pueda empezar a aplicar las decisiones tomadas una vez finalizado el programa.

Las empresas interesadas pueden presentar su candidatura hasta el próximo 27 de septiembre. La solicitud deberá incluir información sobre el proyecto y el equipo, además de métricas actuales, modelo de negocio y un plan de escalado o pitch deck que reúna los principales aspectos de la compañía. La participación en el programa no tiene coste para las startups seleccionadas y tendrán a su disposición La Nave, uno de los espacios que el Ayuntamiento de Madrid tiene habilitados para el ecosistema emprendedor.