La ciberseguridad marca un año en la Comunidad de Madrid, que ya ha cumplido el 98% del Plan Digital de la legislatura

El Centro Regional de Operaciones de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid durante la visita del Consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde.

2025 ha sido el año en el que se ha anunciado la creación de un Centro Regional de Operaciones de Ciberseguridad y un escudo digital para luchar contra los ciberataques.

La Comunidad de Madrid ha alcanzado este año un hito del que pocas comunidades autónomas podrán presumir: cumplir casi el 100% de las acciones de gobierno prometidas en torno a la transformación digital cuando aún queda año y medio de legislatura.

Lo reveló el consejero de Digitalización, Miguel López Valverde, en una entrevista concedida con motivo del ecuador del mandato.

Se han completado 62 de las 63 propuestas programadas y se han invertido más de 435 millones de euros, el 93,8% del presupuesto asignado. Lo que queda por culminar, es la historia social única, un macroproyecto que integra la información y los procedimientos sociales de ayuntamientos y Comunidad en una herramienta común.

Este año ha sido el año, por otra parte, en el que ha habido una palabra que lo ha protagonizado casi todo en los despachos de esta consejería: ciberseguridad.

Y es que en este 2025 se ha anunciado la puesta en marcha (el año que viene) de un Centro Regional de Operaciones de Ciberseguridad (SOC).

El SOC, integrado en la Agencia de Ciberseguridad, estará operativo 24/7 con un equipo de 10 a 15 profesionales, entre ellos habrá expertos en operaciones, análisis, consultoría y gestión de incidentes.

"El centro nace con indicadores claros: detección y respuesta, reducción de impacto y cobertura de activos. Queremos detecciones en segundos y corrección en minutos sobre los servicios más críticos", explica el consejero delegado de la Agencia de Ciberseguridad de Madrid, Alejandro Las Heras.

Este SOC se ha concebido como la unidad técnica central de estrategia de ciberseguridad de la región, que arrancó en diciembre de 2023 con la creación de la Agencia de Ciberseguridad y estará conectado con organismos nacionales e internacionales para el intercambio de inteligencia sobre amenazas y vulnerabilidades. Esta integración, evidentemente, permitirá compartir alertas y estandarizar procedimientos con otros nodos públicos.

Y este centro es también la culminación de un plan que arrancó justo al iniciarse el año, la creación de un escudo digital.

Un escudo digital de estas características permitirá al ejecutivo autonómico avanzar en su estrategia de ciberdefensa en la región. Se trata de una infraestructura tecnológica que dará soporte a la Agencia de Ciberseguridad para prevenir, proteger y dar respuesta ante posibles ataques informáticos o amenazas.

Esta unidad, que está formada por un conjunto de expertos que trabajan para prevenir agresiones digitales, detectar nuevas incidencias y remediar las que puedan surgir, tendrá en el ciber escudo regional su principal herramienta de actuación.

Este recurso requerirá para su funcionamiento incorporar tecnologías avanzadas basadas en big data e inteligencia artificial que garantizarán actuaciones defensivas automáticas y rápidas, así como implantar en toda la administración pública puestos de trabajo ciberseguros o reforzar los que ya tengan algún sistema de protección instalado.

Todos los avances que ha llevado a cabo la Comunidad de Madrid en este año que está a punto de concluir, que también incluye una mejora de la administración digital que ha permitido ahorros de tiempo en trámites a los ciudadanos y empresas de la región, solo pueden hacerse realidad gracias a infraestructuras digitales potentes.

Proyecto único

En este sentido, los centros de datos resultan clave y la región es ya un actor potente a nivel europeo. Este año, en este sentido, la Comunidad de Madrid ha anunciado la adjudicación a Telefónica del contrato de arrendamiento de los espacios técnicos necesarios para albergar su nuevo Centro de Proceso de Datos (CPD), por un importe de más de 24,5 millones de euros. Esta infraestructura centralizará los datos de todas las aplicaciones de todas las consejerías, que son clave para poder ofrecer a los madrileños todos los servicios públicos de la Administración digital.

La Consejería de Digitalización, cabe recordar, ha tendido puentes con el resto de consejerías para armar un proyecto único de administración digital que se sostiene sobre dos direcciones generales (una centrada en salud y otra en estrategia) y dos agencias (Madrid Digital y la Agencia de Ciberseguridad).

La unificación de todos estos datos de todas las consejerías en un solo CPD permitirá al gobierno regional cumplir con los estándares más exigentes en materia de seguridad y disponibilidad. Se trata de un centro de nueva generación, con un diseño de alta calidad técnica y alimentado al 100% con energía renovable, que incluye medidas avanzadas de seguridad, excelente conectividad y un ecosistema integrado de proveedores de telecomunicaciones y acceso a servicios en la nube.

Por último, en el capítulo de proyectos concretos fruto de la colaboración público-privada, conviene destacar el de un pequeño androide llamado Robic que será un alumno más en un colegio del distrito de Barajas.

Este robot, que apenas llega al metro de estatura, es uno más entre los pequeños, a los que no solo entretiene, sino que ayuda a trabajar aspectos como la expresión oral y corporal, el lenguaje o la socialización en aquellos que padecen autismo o daño cerebral.

El desarrollo ha corrido a cargo de la startup madrileña Inrobics (una spinoff de la Universidad Carlos III de Madrid) y la Consejería de Digitalización.