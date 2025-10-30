José Luis Martínez-Almeida presume de que la innovación y el talento son “las claves del futuro de Madrid”

Las claves nuevo Generado con IA El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, inauguró el nuevo Campus Internacional de Tecnología, Innovación y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT). Durante el evento, Almeida destacó la importancia de la innovación, la excelencia académica y el talento como claves del futuro de Madrid. El nuevo campus de UDIT, ubicado en la calle Alcalá 506, ofrecerá programas en Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial y más, formando parte del ecosistema Madbit. El rector de UDIT, Juan Cayón Peña, resaltó el enfoque del centro en combinar excelencia técnica con ética y pensamiento humanista.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha inaugurado este miércoles el nuevo Campus Internacional de Tecnología, Innovación y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT).

Durante el acto, el regidor ha subrayado que en este nuevo campus “concurren la innovación, la excelencia académica y el talento”, tres elementos que, según ha defendido, “son las claves del mejor futuro de Madrid”.

Almeida ha puesto en valor la apuesta por “reunir la innovación y la excelencia académica, así como la capacidad de adelantarnos a los debates sobre la inteligencia artificial y las diferentes aplicaciones que pueda tener”.

En su intervención, el alcalde ha recalcado que “el ascensor social, cada vez más relevante, debe preservarse como elemento esencial del progreso, y eso pasa por contar con las mejores oportunidades educativas, marcadas por la excelencia", al tiempo que ha presumido de ganar “un nuevo aliado para la atracción del talento, la innovación y la excelencia educativa, señas de identidad del proyecto de nuestra ciudad”.

Asimismo, ha insistido en que la capacidad de retener y atraer talento será “fundamental en la competición global entre las grandes ciudades del siglo XXI”.

“Desde Madrid queremos hacer nuestra esa apuesta por el talento, porque es la que nos permitirá construir una sociedad mejor, más próspera y con mayores oportunidades”, ha manifestado el alcalde, quien ha recordado que el Ayuntamiento trabaja para ofrecer “las mejores condiciones de vida, con servicios públicos de calidad, una movilidad moderna y una ciudad segura”, factores que, según ha dicho, hacen de Madrid “una tierra de oportunidades”.

Un nuevo campus tecnológico

El nuevo complejo de UDIT, situado en la calle Alcalá 506, forma parte del contexto de Madbit, donde se concentran empresas, universidades y centros de innovación. El edificio, de más de 7.000 metros cuadrados, se suma a los 14.000 m² ya existentes de la universidad en sus sedes de Alfonso XIII y Colombia.

Entre sus aulas y laboratorios se impartirán los grados en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Matemáticas Aplicadas a la Ingeniería del Software, Desarrollo Full-Stack y Diseño de Producto, además de másteres en UX e Inteligencia Artificial aplicada.

El rector de UDIT, Juan Cayón Peña, ha destacado durante su intervención que este centro busca ser "un puente entre el conocimiento y la innovación práctica, dando un paso al frente para formar a los profesionales que necesitan las empresas. Y hacerlo desde la convicción de que la excelencia técnica debe ir acompañada de criterio ético y un pensamiento humanista”.