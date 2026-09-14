Dos maneras de implicar al talento riojano: becas para investigación y concursos infantiles de tecnología

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Las claves Generado con IA La Rioja ha movilizado 2,7 millones de euros en becas predoctorales y posdoctorales para impulsar la investigación regional. Dieciocho nuevos contratos de investigación permitirán a investigadores desarrollar su carrera en instituciones como la Universidad de La Rioja y Fundación Rioja Salud. El programa 'Menudos Techies' acerca la inteligencia artificial a estudiantes de Primaria, Secundaria y Educación Especial en 43 centros educativos de La Rioja y Aragón. La estrategia riojana combina apoyo al talento experimentado y fomento de vocaciones STEAM infantiles a través de iniciativas como el Cheque Talento y colaboraciones con Fundación hiberus.

La Rioja presentó hace unas semanas su Plan de Atracción, Retención y Estabilización de Talento 2026-2028. Pero como suele suceder en este tipo de casos, lo importante no es la estrategia –que también– sino su aplicación.

Solo con situaciones reales se puede medir el éxito de una iniciativa a través del tiempo. Y podría decirse que la región riojana ha iniciado con buen pie este plan, demostrando su implicación tanto con el talento más joven como con el más experimentado.

Así, ha hecho balance de sus ayudas para etapas pre y posdoctorales y ha presentado una nueva edición de su programa 'Menudos Techies'.

Respecto a lo primero, entre las dos últimas convocatorias de becas predoctorales y becas posdoctorales, el Gobierno de La Rioja ha movilizado un total de 2,7 millones de euros, que se traducen en dieciocho nuevos contratos de investigación para personal investigador.

Los investigadores e investigadoras desarrollarán su carrera en la Universidad de La Rioja, Fundación Rioja Salud, Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino, Fundación para la Transformación de La Rioja, ASOCHAMP y la empresa Avanzare Innovación Tecnológica.

"Estos resultados reflejan un compromiso sostenido con la mejora de la competitividad regional. Esta apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación a través de instrumentos de ayuda directa posiciona a La Rioja como una región que sitúa el conocimiento y el talento en el centro de su crecimiento sostenible, en plena coherencia con la Estrategia de Especialización Inteligente, el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Plan de Desarrollo Industrial que conforman la planificación estratégica de nuestra Comunidad Autónoma", ha explicado la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, acompañada por el vicerrector de Política Científica de la Universidad de La Rioja, Eduardo Fonseca, y la directora de Tecnología y Proyectos en Avanzare Innovación Tecnológica, Elvira Villaro.

La resolución definitiva de concesión ha aprobado once ayudas posdoctorales por un importe conjunto de 1.628.625 euros para el periodo 2026-2029 y siete ayudas predoctorales por un valor total de 1.082.200 euros para el periodo 2026-2030.

Las entidades beneficiarias de las once ayudas posdoctorales son la Universidad de La Rioja (cinco), la Fundación Rioja Salud (tres), el Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV-CSIC), la Fundación para la Transformación de La Rioja y la empresa Avanzare Innovación Tecnológica.

Cada ayuda concedida cubre hasta 36 meses de contratación del Doctor, con un importe máximo por investigador de 151.500 euros a lo largo de la duración del programa para entidades sin ánimo de lucro y 113.625 euros para Empresa (75%), que incluye gastos laborales, gastos de desarrollo de la ayuda y gastos de movilidad.

Por otra parte, la Asociación Profesional de Productores de Sustratos y Hongos de La Rioja, Navarra y Aragón (ASOCHAMP), la Fundación Rioja Salud (tres) y el Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (tres) han sido las beneficiarias de las siete ayudas predoctorales.

En este caso, cada ayuda cubre hasta 48 meses de contratación investigadora, con un importe máximo por investigador de 154.600 euros a lo largo de la duración del programa, que incluye gastos de contratación, matrícula de doctorado y gastos de movilidad.

Cheque talento

La Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo implementa, asimismo, distintas iniciativas para atraer y retener talento en La Rioja, que se llevan a cabo desde la ADER y la Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización.

Además de las citadas ayudas predoctorales y posdoctorales, la ADER convoca becas de Diseño, I+D+I e Internacionalización, el Cheque talento, que facilita la contratación de tecnólogos y directivos; o la línea I+D+I, que promueve la contratación de investigadores. La Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización convoca también ayudas destinadas a la realización de doctorados industriales

Respecto a la iniciativa para promover el talento infantil, cabe mencionar que es la Fundación hiberus la que ha abierto la convocatoria de una nueva edición de Menudos Techies, el programa extraescolar de inteligencia artificial dirigido a alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Especial de La Rioja y Aragón. Durante el curso 2026-2027, se prevé la participación de un total de 43 centros educativos públicos, concertados y privados de ambas comunidades.

Este proyecto educativo pionero, que nació en 2024 con el objetivo de acercar la inteligencia artificial a niños, niñas y jóvenes, se enmarca en el protocolo general de actuación firmado en junio entre el Gobierno de La Rioja y la Fundación hiberus, que estableció un marco estable de colaboración para impulsar la inclusión digital, las vocaciones STEAM, el talento, la empleabilidad y el emprendimiento.

La Rioja ha acogido ya una primera experiencia piloto durante los meses de febrero y marzo de 2026. El programa se desarrolló a lo largo de siete sesiones formativas dirigidas a alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria y contó con la participación de cuarenta estudiantes de los centros CEIP Las Gaunas, de Logroño, y CEIP Gregoria Artacho, de Cenicero.

Menudos Techies se estructura en catorce sesiones extraescolares impartidas en los propios centros educativos, donde los participantes descubren de forma práctica cómo funciona la inteligencia artificial y cómo está transformando distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana. A lo largo del curso, trabajan conceptos relacionados con los chatbots, la creación de prompts, la inteligencia artificial aplicada al arte, los videojuegos, la robótica, la accesibilidad o la ciberseguridad, siempre mediante dinámicas adaptadas a su edad y nivel educativo.

Además, el programa incorpora contenidos relacionados con la programación por bloques, la visión artificial, el uso ético de la tecnología, la detección de sesgos y la reflexión sobre cómo la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar la vida de las personas y favorecer la inclusión social.