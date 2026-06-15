La Rioja y el talento: de la capacitación de la base a la excelencia en la élite

Las claves

Las claves Generado con IA El programa 'Digitalízate con La Rioja' ha capacitado tecnológicamente a 4.874 ciudadanos en 73 localidades, superando los objetivos previstos y reduciendo la brecha digital. La iniciativa ha ofrecido 803 cursos sobre competencias digitales básicas y avanzadas, incluyendo seguridad digital e inteligencia artificial, con más de 7.200 certificaciones emitidas. El Gobierno de La Rioja invertirá 1,3 millones de euros en ayudas para contratar a nueve investigadores predoctorales en centros tecnológicos y de investigación entre 2026 y 2030. Estas acciones buscan fortalecer el potencial tecnológico y la competitividad de la región, paliando la falta de profesionales formados en áreas clave del desarrollo regional.

El concepto de talento no solo tiene que ver con la excelencia. El talento también se mima desde la base. Cualquier ciudadano bien formado o cualquier pequeño empresario que adquiera conocimientos digitales está engrosando el potencial tecnológico de una región.

La Rioja ha dado muestras en los últimos días de la importancia de cuidar ambas situaciones, la base y la excelencia. En el primer caso, con un balance de un programa de capacitación digital para la sociedad riojana; en el segundo, con una nueva inyección económica para paliar la falta de profesionales formados en los centros tecnológicos.

Respecto a la capacitación digital de los ciudadanos de La Rioja, el gobierno regional ha presentado recientemente el balance de 'Digitalízate con La Rioja', un programa estratégico financiado con fondos Next Generation EU, por importe de 1,2 millones de euros, que ya ha superado los hitos previstos y ha capacitado tecnológicamente a 4.874 riojanos a través de un despliegue territorial sin precedentes.

El director general para la Sociedad Digital, Francisco Javier Ridruejo, y la directora del programa, María Afonso, han dado a conocer los principales objetivos logrados por el programa que, desde su puesta en marcha en 2024, ha desarrollado 803 acciones formativas en 73 localidades y cuatro pedanías, con participación de vecinos procedentes de 93 municipios.

Hasta el momento se han emitido más de 7.200 certificaciones (1.318 en La Rioja Alta, 3.942 en La Rioja Media y 2.020 en La Rioja Baja), lo que refleja su amplia capilaridad territorial y su contribución directa a la cohesión y a la reducción de la brecha digital.

La iniciativa ha contado con un equipo de ocho formadores, reforzado en momentos de alta demanda, que han ofrecido 803 cursos en 13 materias que abarcan desde el uso básico y seguro del smartphone, la tablet o el ordenador, hasta competencias más avanzadas como la relación con la administración electrónica, la comunicación digital, la inteligencia artificial o la seguridad digital, que ha sido un eje transversal en toda la oferta formativa.

Francisco Javier Ridruejo ha destacado "el éxito de este modelo de formación digital inclusivo y de proximidad", que "ha desplegado un modelo estructural de capacitación en toda La Rioja, reforzando el compromiso del Gobierno regional con una digitalización inclusiva".

Además, ha subrayado que "hemos cumplido los hitos establecidos en el marco europeo de referencia" y "hemos alcanzado el objetivo principal: formar a los ciudadanos en competencias digitales básicas para que tengan las mismas oportunidades y puedan mejorar su vida, con independencia del tamaño o de la ubicación del municipio en el que residan".

El director general para la Sociedad Digital ha enfatizado que la cobertura del proyecto "ha contribuido de forma directa a la cohesión territorial y al cierre efectivo de la brecha digital en La Rioja, reduciendo desigualdades de acceso a la tecnología" y ha añadido que "la colaboración institucional con ayuntamientos, asociaciones y entidades sociales, ha permitido garantizar que la digitalización llegue a todos los rincones de la comunidad".

Por último, y "ante la demanda generada y el impacto constatado en la sociedad", ha anunciado que el Gobierno de La Rioja "trabaja ya en dar continuidad a este servicio, con el objetivo de seguir ampliando la capacitación digital y responder a las necesidades de una ciudadanía en permanente proceso de adaptación tecnológica".

Un nivel por encima, La Rioja también tiene un ojo puesto en la falta de personal en los centros tecnológicos. Así, el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 1,3 millones de euros a la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo para financiar los gastos derivados de la contratación de personal investigador predoctoral en formación o doctorandos por parte de centros tecnológicos y centros de investigación de La Rioja.

Cuatro años de duración

Esta línea de ayudas, vinculada al periodo 2026-2030, permitirá que nueve investigadores predoctorales en formación o doctorandos realicen un proyecto de investigación en el que se enmarcará su tesis doctoral y que resultará de interés para la entidad contratante.

El ejecutivo regional, a través de la Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización, convoca un mínimo de nueve ayudas en concurrencia competitiva para la contratación de personal investigador predoctoral. La duración máxima de la beca será de cuatro años y la cuantía máxima anual de las ayudas por cada investigador contratado ascenderá a un total de 39.400 euros.

Al tratarse de ayudas a proyectos de investigación y desarrollo, y ser entidades sin ánimo de lucro, alcanzan una intensidad del 100% de los costes subvencionables, por tratarse de organizaciones no lucrativas.

Estas nuevas becas, cuya convocatoria será publicada próximamente, se suman a las dieciocho becas posdoctorales ya vigentes, a los cinco doctorados industriales puestos en marcha y a las cuatro becas predoctorales también existentes. Durante este año 2026, está prevista la convocatoria de un total de 63 becas para personal investigador.

El Gobierno de La Rioja está llevando a cabo una clara apuesta por el desarrollo y el fomento del talento dentro de esta comunidad autónoma para paliar un déficit de profesionales formados y con experiencia en las áreas clave del desarrollo regional.

Así, el Ejecutivo autonómico prevé que esta iniciativa contribuya a fortalecer la capacidad de innovación y la competitividad de la región, en un contexto en el que el mercado laboral riojano registra un déficit importante de profesionales formados y con experiencia en las áreas clave del desarrollo regional.