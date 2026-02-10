La incubadora de proyectos emergentes de IA y tecnologías del idioma español de La Rioja comienza a tomar forma

El proyecto TechRioja es una de las grandes esperanzas de la región a la hora de encarar su futuro digital. Planificado en el Recinto Ferial de Albelda, este parque tecnológico público, que está previsto que esté totalmente operativo en 2027, aspira a ser una referencia para el ecosistema riojano de innovación.

Su desarrollo incluye una de las joyas de la corona de esta comunidad autónoma, como es el proyecto del Centro de Industrias del Español, una iniciativa destinada a que organizaciones y compañías desarrollen herramientas y aplicaciones con usos productivos, industriales y de investigación en torno a la inteligencia artificial y nuestro idioma.

Un centro, cabe recordar, que está incluido en un programa más ambicioso, el Valle de la Lengua -auspiciado por el gobierno autonómico y el central-, destinado a posicionar el español en el ámbito digital dentro de la nueva economía.

El caso es que para que todo lo anterior pase de las palabras a los hechos, necesita algo de acción, tramitación de contratos, concesión de permisos… Y es buena señal ver cómo esta serie de hechos se están produciendo.

Uno de los primeros ha sido la adjudicación a Telefónica -por parte del consejo de gobierno de La Rioja- del contrato de suministros y servicios para la incubadora de proyectos emergentes de Inteligencia Artificial (IA) y Tecnologías del Lenguaje en Español.

Esta incubadora es otra de las iniciativas previstas dentro del plan del Valle de la Lengua y está asociada a proyectos como el del Centro de Industrias del Español. La adjudicación se ha realizado por un total de 2,5 millones de euros.

Pero no hay que olvidar que esta incubadora necesita la gasolina que proporcionan los datos que alimentan la IA. De ahí la importancia del proyecto en global que incluye ese centro del dato, que también estará ubicado en el Recinto Ferial de Albelda.

El proyecto completo, que evidencia la apuesta de La Rioja por el futuro del español y la inteligencia artificial, servirá para la creación y recopilación del corpus oral en español y como plataforma tecnológica para la mencionada incubadora de startups de IA y Tecnologías del Lenguaje en Español, por un montante total de 14,5 millones de euros, financiado por fondos europeos (MMR–Next Generation). La ejecución está fijada para el próximo mes de junio.

En concreto, se creará un espacio de datos en español apoyado mediante inteligencia artificial (IA) que será utilizado por organizaciones y compañías para el desarrollo de herramientas y aplicaciones con usos productivos, industriales y de investigación.

El Gobierno ha explicado que este proyecto se sustentará en varios ejes, entre ellos, el impulso a los modelos de lenguaje en español para la IA generativa. También, en la estandarización de datos estructurados en abierto que puedan ser explotados mediante técnicas automatizadas, así como la creación de portales con esta información para su uso institucional y empresarial.

El programa del Valle de la Lengua es una iniciativa emprendida por los gobiernos central y autonómico que busca convertir el español en motor de desarrollo económico, cultura, educativo y turístico, con la tecnología y la inteligencia artificial como puntos de referencia.

Proyectos como la creación del Campus Valle de la Lengua (en colaboración con la Universidad de La Rioja), la digitalización de recursos turísticos para que el visitante pueda realizar inmersiones relacionadas con la historia del idioma o la implantación del mencionado centro de inteligencia de industrias del español son algunos de los ejes de actuación.