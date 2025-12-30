TechRioja, el parque tecnológico público anunciado en 2025 que recoloca a la región en la vanguardia

Este año también se ha dado carpetazo definitivo al sueño de tener un centro de alto rendimiento tecnológico en el centro de Logroño y se ha licitado, por fin, el centro de tecnologías del envase de Calahorra.

Año de contrastes en La Rioja, una región pequeña pero que pelea por hacerse un hueco en el grupo de territorios de vanguardia en todo lo que tenga que ver con innovación y tecnología. Ha sido un año intenso en el que la gran noticia ha sido la presentación de TechRioja, el flamante y faraónico parque científico y tecnológico de impulso público.

Y lo de faraónico no es una hipérbole. La previsión es de un plazo de obras de hasta 12 años y su extensión es de casi 40 hectáreas. La inversión podría rondar los 10 millones de euros.

TechRioja estará ubicada en el recinto ferial de Albelda de Iregua y aspira a ser referencia para el ecosistema riojano de innovación, "con el objetivo de articular, integrar y potenciar la ciencia, la tecnología y la innovación, así como fomentar el emprendimiento, la generación de soluciones tecnológicas, la divulgación de conocimiento y la colaboración entre universidades, centros de investigación, empresas, instituciones y sociedad en general, con el fin de incidir en el desarrollo económico, empresarial, institucional, sostenible y social de la región", han explicado desde el ejecutivo riojano.

El objetivo de TechRioja es la aceleración, escalado y consolidación de proyectos e iniciativas de base tecnológica, así como atraer talento y nuevas actividades empresariales a la región.

De momento, este año ha servido, además de para poner sobre la mesa esta declaración de intenciones, para que el gobierno riojano haya adjudicado a la UTE HXR-ATIC el contrato para el servicio de elaboración del proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud, para la reforma del recinto ferial.

Cuando decíamos que había sido un año de contrastes habrá deducido el lector que también había habido algunos asuntos no tan positivos. El más preocupante de todos fue la confirmación de que el proyecto del centro de alto rendimiento tecnológico previsto en el casco histórico de Logroño se ha quedado sin futuro.

La empresa impulsora, Bosonit, al parecer no ha podido superar los obstáculos burocráticos de índole patrimonial advertidos por la Unesco para ese proyecto concreto.

Aun así -y ahí viene otro contraste- eso no significa que la zona histórica de la capital de La Rioja se vaya a quedar sin un centro de talento tech.

Otra gran compañía, en este caso Telefónica, va a abrir no lejos de la ubicación que había elegido Bosonit, un Centro de Talento y Tecnología. Si bien no se trata de una idea idéntica, sí que se parece en dos conceptos: el cuidado del talento tecnológico y la ubicación céntrica. Lo que, ni por asomo, es similar, es el plazo: de un proyecto al que siempre le costó arrancar se ha pasado a otro que ya ha anunciado que abrirá sus puertas en breve.

Telefónica anunció la creación del citado centro, que se instalará en el edificio de Telefónica en la calle San Millán, un inmueble emblemático donde la compañía ya dispone de un centro avanzado de datos, de sus oficinas centrales en La Rioja y del principal nodo de la red de datos de alta velocidad y capacidad de la compañía en la comunidad.

El nuevo espacio contará con 250 metros cuadrados y estará dedicado al desarrollo de aplicaciones para grandes proyectos de transformación tecnológica, con foco en la digitalización de procesos y la implantación de soluciones de gestión (CRM, ERP y otras) para clientes públicos y privados de toda España.

El centro estará especializado en soluciones de CRM, analítica de datos y gestión de proyectos, usando tecnologías líderes de mercado y comenzará su actividad con una veintena de profesionales altamente cualificados.

Otro proyecto al que le ha costado emerger ha sido el del centro de tecnologías del envase (CENTIDE) previsto por el Gobierno estatal y el autonómico en Calahorra. Una de las últimas grandes noticias del año en la región ha sido precisamente el desbloqueo de un proyecto que acumula años de retraso.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este mes la licitación por importe de 10,9 millones de euros del contrato de obras para la construcción de las instalaciones del CENTIDE, en el polígono El Recuenco de Calahorra.

Este nuevo edificio dispondrá de una superficie construida de 6.131 metros cuadrados, distribuidos en una planta baja, con dos laboratorios, uno químico y otro de ensayos, con salas específicas para cromatografía y microscopía; una planta de industrialización y prototipado de más de 1.500 metros cuadrados; almacenes; salas de instalaciones; aseos y vestuarios; y una planta primera, con zonas de trabajo con oficinas y despachos, salas de reuniones, aulas de formación, auditorio con capacidad para más de 100 personas y zona de restauración.

El redimensionamiento también ha supuesto la renuncia a una parcela de más de 90.000 metros cuadrados que iba a utilizarse como aparcamiento ya que, según las mismas fuentes, por la ubicación no existe la necesidad de habilitar plazas adicionales para vehículos.