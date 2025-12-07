El centro de tecnologías del envase de La Rioja supera su 'pesadilla' y licita por fin la obra

La pesadilla ha durado más de tres años, el tiempo que ha pasado desde que se ideó una flamante Ciudad del Envase y el Embalaje hasta que, después de un redimensionamiento a la baja del proyecto, se han licitado por fin las obras del CENTIDE -Centro Nacional de Tecnologías del Envase-.

Ya en junio, la alcaldesa de Calahorra (La Rioja) -localidad donde se ubicará- avanzó novedades optimistas sobre el proyecto al afirmar que las obras podrían comenzar a finales de este año. No será así, pero casi.

El Consejo de Gobierno aprobó hace unos días la licitación por importe de 10,9 millones de euros del contrato de obras para la construcción de las instalaciones del CENTIDE, en el polígono El Recuenco de Calahorra.

Las ofertas deben ser remitidas a la plataforma de licitación electrónica del ejecutivo regional antes del próximo 2 de enero de 2026 y el plazo de ejecución previsto, una vez firmada el Acta de Comprobación del Replanteo e iniciadas las obras, es de dieciocho meses.

Durante la reciente visita del presidente de La Rioja a las instalaciones provisionales del CENTIDE, ubicadas en una nave alquilada de 485 metros cuadrados en el polígono Tejerías Norte de la ciudad, Gonzalo Capellán ya avanzó esta licitación que supone una apuesta decidida del ejecutivo autonómico por Calahorra, "por un sector determinante de nuestra economía como el del envase y el embalaje, cuya facturación en nuestra comunidad superó los 900 millones de euros, con 90 empresas y 3.300 personas empleadas en 2024".

Asimismo, es una apuesta "por el desarrollo del tejido industrial de Calahorra y su zona de influencia; nuestra región es la décima comunidad en facturación y en algunos subsectores tan importante como el del envase en madera o en metal, ocupa una de las cinco posiciones punteras de España".

El nuevo centro se ubicará en el polígono El Recuenco, donde la Fundación para la Transformación de La Rioja ya tiene adquiridas tres parcelas, con una superficie total de 12.152 metros cuadrados. El CENTIDE será un espacio de vanguardia para la investigación, la transferencia de tecnología y el desarrollo de soluciones innovadoras que minimicen la huella ambiental.

Este nuevo edificio dispondrá de una superficie construida de 6.131 metros cuadrados, distribuidos en una planta baja, con dos laboratorios, uno químico y otro de ensayos, con salas específicas para cromatografía y microscopía; una planta de industrialización y prototipado de más de 1.500 metros cuadrados; almacenes; salas de instalaciones; aseos y vestuarios; y una planta primera, con zonas de trabajo con oficinas y despachos, salas de reuniones, aulas de formación, auditorio con capacidad para más de 100 personas y zona de restauración.

La plantilla actual está compuesta por nueve profesionales, tras la incorporación este mes de dos técnicos de laboratorio para aumentar el equipo de profesionales de un centro que ya ha desarrollado más de 25 servicios y estudios para empresas destacadas del sector, como Ecoembes, Michelin, José Combalía, Iberembal-Massilly, Sena, Onyriq o Toybe.

A su vez, los profesionales adscritos al centro participan activamente en varios proyectos de I+D+I, tanto de financiación regional como europea, y colaboran con instituciones como la Universidad de La Rioja.

En este sentido, el CENTIDE trabaja de manera habitual en la formación de estudiantes y en la generación científica. Desde junio de 2024, fecha en la que este centro comenzó su funcionamiento con normalidad en las instalaciones que ocupa en la actualidad, ha captado más de 600.000 euros para implementar ensayos e investigaciones entre proyectos externos de empresas y proyectos propios.

En colaboración con Ecoembes, el centro ofrece a las empresas del sector interesadas el denominado Observatorio del Envase de Futuro, una plataforma online donde pueden conocer todas las novedades y tendencias en materia de envases sostenibles e innovadores. Una actividad que se complementa con talleres mensuales en los que han participado más de 1.200 participantes.

En cualquier caso, siempre conviene ser cautos en estos casos. El centro, ideado allá por el año 2022, suma ya tres años de idas y venidas sin que se haya empezado a materializar. El obstáculo más importante que tuvo que salvar tenía que ver con presuntas irregularidades en la gestión del suelo en el polígono industrial El Recuenco.

El redimensionamiento del proyecto

Después de que los técnicos y los servicios jurídicos del gobierno de La Rioja advirtieran esta situación, el ejecutivo de Gonzalo Capellán y el Ministerio para la Transición Ecológica se vieron obligados un redimensionamiento del proyecto.

En el momento en que se conoció este problema, tanto el gobierno autonómico como el estatal -también impulsor del proyecto- decidieron tomarse un tiempo para la reflexión y para debatir sobre si realmente era necesario un macroproyecto como el que inicialmente se presentó o podría reducir sus dimensiones para que fuera más accesible y adaptado a las necesidades del sector.

El redimensionamiento también ha supuesto la renuncia a una parcela de más de 90.000 metros cuadrados que iba a utilizarse como aparcamiento ya que, según las mismas fuentes, por la ubicación no existe la necesidad de habilitar plazas adicionales para vehículos.

La intención de los impulsores del proyecto es mantener, eso sí, la idea de contar con un centro de I+D+I, con un hub de innovación y con una planta de prototipado.