Cómo mantener la infraestructura tecnológica creada gracias a un plan estatal que ya ha concluido

Una de las grandes iniciativas que nos ha dejado la época pospandémica ha sido la habilitación por parte del Gobierno central de varios programas de ayudas dirigidos a los ecosistemas de innovación de las comunidades autónomas por los cuales y, gracias a la lluvia de millones procedentes de la Unión Europea, se ha conseguido fortalecer el potencial tecnológico en sectores de todo tipo.

Uno de estos programas ha sido Agroalnext, que, como puede deducirse por su nombre, tiene al sector agroalimentario como protagonista. Navarra y La Rioja son las regiones que han capitaneado principalmente este proyecto, en el que también estaban implicadas Asturias, Región de Murcia, Extremadura, Comunidad Valenciana y Aragón.

Y decimos estaban porque el programa ha llegado a su fin. Y con ese punto y final, llega la gran pregunta, la de cómo mantener todas las infraestructuras e iniciativas creadas al calor de las ayudas supraautonómicas.

En este sentido, una de las comunidades implicadas, La Rioja, no ha dudado en afirmar que va a tratar de encontrar líneas de financiación para tratar de que todo lo conseguido no caiga ahora en saco roto.

Dicho de otra manera, quizá ha resultado fácil hacer tantas cosas con fondos externos, pero ahora ha llegado la hora de que las comunidades autónomas vuelen solas.

De momento, hace unos días se celebró el evento nacional de cierre de este plan, un acto celebrado en el Palacio de Congresos Baluarte, donde regiones como la riojana sacaron pecho de esta iniciativa pionera, tras tres años de cooperación entre siete comunidades autónomas, en ciencia e innovación para impulsar la transformación del sector agroalimentario español.

"En La Rioja hemos sentado las bases de un sistema de innovación más sólido, realista y enfocado a las necesidades reales del sector agroalimentario. El reto ahora es dar continuidad a esta magnífica red de colaboración con empresas y centros tecnológicos, y aprovechar el impulso de los fondos europeos, esa semilla implantada por Agroalnext, para seguir creciendo", ha afirmado la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos.

Durante su intervención en la mesa redonda que abrió el evento bajo el título 'El impacto del Plan complementario en las Comunidades Autónomas', la consejera subrayó que en La Rioja el programa ha movilizado 5,8 millones de euros que ha permitido impulsar más de 20 proyectos estratégicos, entre ellos la gran remodelación de la Estación Enológica de Haro y la modernización de los laboratorios del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV) y del Laboratorio Regional, que consolidan la posición de la región principalmente como referente nacional en investigación vitivinícola.

También se ha desarrollado una red de parcelas experimentales de variedades de viñedo en las fincas de La Grajera y Valdegón del Gobierno de La Rioja, y se ha colaborado con el Consejo Regulador de la DOCa Rioja en el diseño de una herramienta de IA que permite monitorizar y predecir capacidad productiva en el viñedo y ofrecer esta información a los agricultores a través de una aplicación móvil.

El primer lago de datos vitivinícola

Asimismo, entre los hitos más relevantes Manzanos se refirió a la puesta en marcha del Enodatalake, "el primer lago de datos vitivinícola de Europa, una herramienta pionera que centraliza información agroclimática, productiva y de sostenibilidad y que estará al servicio de investigadores, bodegas y viticultores", y que ha supuesto una inversión de 800.000 euros.

Por otro lado, el ejecutivo riojano ha activado una Unidad de Transferencia de Conocimiento al Sector Agrario, compuesta por expertos en I+D+I, que ha impulsado experiencias piloto en agricultura de precisión, sostenibilidad y digitalización del medio rural.

La ejecución del programa ha hecho posible la incorporación de diez investigadores y tecnólogos en centros de investigación y entidades vinculadas al sector, como el ICVV, la Estación Enológica de Haro, el Laboratorio Regional, el CNTA y el Consejo Regulador de la DOCa Rioja, generando empleo cualificado y fortaleciendo la capacidad científica de la comunidad.

"Todos estos proyectos, unido al esfuerzo de colaboración de las distintas administraciones, profesionales y empresas, han permitido mejorar la toma de decisiones en el campo y avanzar hacia una agricultura más eficiente y sostenible", concretó la consejera riojana.

El Gobierno de La Rioja, como decíamos, trabaja ya en la continuidad de las estructuras científicas y tecnológicas creadas en el marco de Agroalnext, recurriendo a nuevos instrumentos de financiación que "ayudarán a asegurar la sostenibilidad de los proyectos en el tiempo y generar un impacto social y económico duradero en la región".