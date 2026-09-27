Galicia o cómo dinamizar la innovación de puertas para dentro y de puertas para fuera

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Las claves Generado con IA Galicia lidera en Europa el número de solicitudes para proyectos interregionales de I+D+i, con 19 candidaturas presentadas. La Xunta ha lanzado la convocatoria VInnovate Galicia, dotada con un millón de euros para fomentar la colaboración en innovación entre regiones. El proyecto CUBia, apoyado por la Xunta y desarrollado por un consorcio gallego, utiliza tecnología LIDAR e inteligencia artificial para modernizar la medición forestal. El programa Nexos de la Xunta destina 22,6 millones de euros a 37 proyectos innovadores, potenciando la colaboración entre empresas y centros de conocimiento.

La innovación cada vez se asocia más a la palabra colaboración. Y la colaboración, cuanto más amplia, más posibilidades de éxito ofrece. Que se lo digan, si no, a un territorio como Galicia, que en las últimas semanas ha dado muestras de que está implicada tanto en tender puentes entre diferentes actores del territorio como en hacer lo propio con agentes de otros puntos de la geografía, sobre todo, europea.

De puertas hacia fuera es necesario apuntar que la gallega es la región que más solicitudes presentó en Europa para participar en proyectos interregionales de I+D+I.

Así lo indican los datos de la Vanguard Initiative, alianza europea de la que Galicia forma parte, junto a otras regiones, para estimular el crecimiento europeo de la I+D+I a través de la colaboración entre territorios de distintos países y la especialización inteligente.

Precisamente la Xunta viene de publicar la convocatoria VInnovate Galicia, una línea de ayudas a las que destina un millón de euros para organismos de investigación y empresas que presenten proyectos con otras regiones.

La directora de la Agencia Gallega de Innovación, Carmen Cotelo, conoció recientemente en Nigrán uno de los proyectos beneficiarios de la pasada edición de VInnovate Galicia, liderado por la empresa Kreios Space y en el que participan la Universidad de Vigo y una compañía tecnológica de la Baja Austria.

Para poder presentar candidaturas a la convocatoria VInnovate Galicia de la Xunta, cuyo plazo de presentación de propuestas está abierto hasta el 19 de octubre, los posibles participantes tienen que presentarse antes a la fase europea.

En esta ocasión Galicia lidera el número de propuestas presentadas en Europa, con 19 candidaturas, la segunda región con mayor participación es Gales, con 18, y el Norte de Portugal, con 14.

Las regiones que van en colaboración con Galicia en las iniciativas conjuntas, por número de proyectos, son: Norte de Portugal (ocho), Gales (seis), Brabante septentrional-Países Bajos (dos), Nordeste de Rumanía (dos) y Este de los Países Bajos (una).

Las propuestas de proyectos gallegos al amparo de la convocatoria VInnovate Galicia 2026 deberán contribuir al desarrollo de tecnologías incluidas en la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP), como son biotecnologías; tecnologías del hidrógeno como electrolizadores, pilas de combustible y aplicaciones industriales; biotecnologías aplicadas a la salud como genómica, terapias avanzadas y medicamento personalizado; tecnologías renovables marinas y fabricación avanzada para aplicaciones offshore o tecnologías eficientes en el uso de los recursos.

Uno de los objetivos en esta etapa es avanzar en áreas como biotecnologías o tecnologías renovables marinas y la sostenibilidad es un punto clave.

El consorcio gallego deberá estar constituido por entre dos y cuatro entidades y al menos una de ellas debe ser una pyme, siendo la participación mínima de las pymes en el presupuesto de la parte gallega del proyecto del 30%.

Pero si importante es trabajar colaborativamente de puertas hacia fuera, no lo es menos hacerlo de puertas hacia dentro.

Así, un ejemplo lo encontramos en un consorcio de empresas gallegas que está trabajando en un proyecto innovador que mejorará la gestión de los recursos forestales con el apoyo de la Xunta de Galicia a través del programa Nexos.

Proyecto CUBia

La directora de la Agencia Gallega de Innovación asistió recientemente a una demostración del proyecto CUBia, en la finca que tiene Finsa en la aldea A Panda de Adá en As Pontes de García Rodríguez, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 1,25 millones de euros y una ayuda pública de más de 700.000 euros.

El objetivo de esta iniciativa innovadora es sustituir el método de medición de la madera manual, que presenta limitaciones a nivel de cobertura territorial, precisión y coste, por un sistema descentralizado, remoto y digital, basado en la captura de datos mediante sensores avanzados aerotransportados en UAV o terrestres procesados a través de inteligencia artificial y validados con datos reales de fábrica.

Este innovador sistema, en cuyo desarrollo participan las empresas gallegas Enxeñería Forestal Asefor de Narón (líder), Finsa de Santiago de Compostela, Fortop Topografía de Lugo y Geomático de Vigo; y colaboran la Universidad de Vigo y el Instituto Tecnológico de Galicia (ITG), permitirá realizar una cubicación forestal precisa, eficiente y que permita la trazabilidad, mejorando así la competitividad de la industria maderera y la sostenibilidad de los recursos.

Carmen Cotelo destacó la contribución de este proyecto a la modernización de un sector como el forestal, de gran relevancia para Galicia, y la importancia de la colaboración entre empresas y centros de conocimiento para innovar y contribuir así al progreso de Galicia. Por ello, la Xunta destinó 22,6 millones de euros para apoyar el desarrollo de 37 proyectos de la convocatoria Nexos, con financiación europea a través de los fondos FEDER 2021-2027.

Durante la jornada, los socios del proyecto realizaron una presentación técnica ante los setenta asistentes y, posteriormente, hicieron una demostración del trabajo de campo con la tecnología LIDAR, para finalizar con la exposición de los datos recogidos.

Las empresas participantes apuntaron que esta iniciativa viene a dar respuesta a una de las necesidades de la silvicultura moderna, que demanda información fiable, ágil y estandarizada. Asimismo, señalan que el proyecto se sitúa a la vanguardia de la innovación forestal, al combinar tecnologías de teledetección avanzada con inteligencia artificial para la estimación directa de peso y volumen de la madera en pie.

Por último, el proyecto también investigará la aplicabilidad de las tecnologías cuánticas en la predicción forestal, con el apoyo del centro tecnológico Instituto Tecnológico de Galicia.