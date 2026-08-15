Microbiología predictiva y monitorización en tiempo real para blindar la despensa gallega

Galicia ha situado la innovación tecnológica en el centro de su estrategia de crecimiento económico, con una inversión pública en I+D+i que en 2024 alcanza los 330,2 millones de euros. DISRUPTORES

Las claves

Las claves Generado con IA Galicia apuesta por la innovación tecnológica en el sector agroalimentario, invirtiendo 330,2 millones de euros en I+D+i en 2024. El proyecto FoodMicrobIA emplea inteligencia artificial y microbiología predictiva para monitorizar en tiempo real la seguridad alimentaria durante la producción. FoodMicrobIA integra chatbots y sistemas de control predictivo para mejorar la comunicación interna y la higienización en las plantas de procesado. El consorcio gallego está formado por empresas de alimentación, química y TIC, con el respaldo de centros tecnológicos como AINIA e ImasD Agroalimentaria.

Galicia ha situado la innovación tecnológica en el centro de su estrategia de crecimiento económico, con una inversión pública en I+D+i que en 2024 alcanza los 330,2 millones de euros.

En este ecosistema de Industria 4.0 y alta tecnología, el sector agroalimentario -uno de los pilares de la autonomía- está protagonizando una transformación digital sin precedentes para garantizar uno de los frentes más críticos como la seguridad alimentaria.

El exponente más reciente de esta vanguardia es el proyecto FoodMicrobIA, una iniciativa que utiliza tecnologías profundas (deep tech) para predecir y controlar riesgos microbiológicos en los alimentos. El objetivo es ambicioso: asegurar la calidad de lo que llega al plato de forma rápida, eficaz y rentable mediante el uso de la inteligencia artificial.

Según explican fuentes de la Xunta de Galicia en un comunicado, la esencia de FoodMicrobIA radica en la aplicación de la microbiología predictiva.

A diferencia de los métodos tradicionales, que a menudo requieren tiempos de espera para análisis de laboratorio, este sistema integra algoritmos de IA para una monitorización continua en planta. Esto permite detectar signos tempranos de contaminación en tiempo real mientras el producto sigue en la línea de producción.

El despliegue tecnológico no se queda ahí. El proyecto desarrolla modelos de transferencia de calor y sistemas de control predictivo avanzado para los procesos de higienización, adaptándose dinámicamente a los riesgos que la IA identifica en entornos críticos.

Incluso la comunicación interna de las empresas se digitaliza: el uso de chatbots adaptados permite a los trabajadores recibir e intercambiar información crítica sobre riesgos microbiológicos y herramientas para minimizarlos de forma instantánea.

Un caso de éxito en la colaboración público-privada

En el camino hacia la seguridad alimentaria inteligente, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, junto a la directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), Carmen Cotelo, visitaron recientemente las instalaciones de Culinaria en Silleda para conocer los avances del sistema.

Durante el encuentro, se destacó que FoodMicrobIA es un "buen ejemplo" de cómo "la suma de esfuerzos entre la Administración, las pymes y los centros tecnológicos refuerza la competitividad del tejido productivo gallego".

"La suma de esfuerzos entre la Administración, las pymes y los centros tecnológicos refuerza la competitividad del tejido productivo gallego". Román Rodríguez, 'conselleiro' de Educación, Ciencia, Universidades e FP

Este proyecto es una pieza clave del programa Nexos, una herramienta de la Xunta de Galicia diseñada para movilizar la I+D+i en sectores estratégicos. De un presupuesto global de 1,38 millones de euros, la Administración aporta 767.602 euros (más del 50%) a través de fondos europeos Galicia Feder.

A nivel global, el programa Nexos está impulsando 37 iniciativas similares con la participación de 138 empresas, lo que supone una inversión pública de 22,6 millones de euros hasta 2028.

El músculo tecnológico detrás del consorcio

La fortaleza de FoodMicrobIA reside en la diversidad de las empresas que integran el consorcio, donde se combinan experiencia en alimentación, química y TIC. Culinaria (Silleda) es la compañía líder del proyecto, especializada en servicios de alimentación social, produce más de 25.000 platos diarios. Por su parte, Proquideza (Lalín) atesora destacados expertos en diseño y fabricación de productos químicos de desinfección para el sector agroalimentario.

Dimensiona Consultoría Tecnológica (Santiago) es, a su vez, una pyme innovadora centrada en servicios TIC. Cierra este cuarteto de talento emprendedor gallego Gradhoc Smart (Bergondo), pyme con especialistas de primer nivel en soluciones de refrigeración industrial para la transición hacia la Industria 5.0.

A este grupo se suma el apoyo técnico de centros de referencia como AINIA -con sede en Vigo- e ImasD Agroalimentaria, que aportan el conocimiento científico necesario para validar las soluciones tecnológicas.

Con iniciativas como FoodMicrobIA, Galicia no solo moderniza sus servicios al ciudadano, sino que crea un ecosistema donde la IA pasa de la teoría a la práctica en sectores vitales. Es un paso decidido para que la industria gallega no solo sea competitiva por su tradición, sino por su capacidad de anticiparse al futuro a través del dato y la tecnología.