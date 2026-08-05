La transformación digital de Galicia acelera: más de 390 millones para modernizar los servicios al ciudadano

La Estrategia Galicia Digital 2030 (EGD2030) continuó avanzando durante 2025 con la puesta en marcha de nuevas actuaciones para acelerar la transformación digital de la Comunidad. DISRUPTORES

Las claves

Las claves Generado con IA Galicia destinó más de 390 millones de euros en 2025 para impulsar la transformación digital y modernizar los servicios públicos. La renovación de la sede electrónica y nuevas aplicaciones permitieron más de 1,6 millones de gestiones online y 1,9 millones de notificaciones electrónicas. El plan EGD2030 fomenta la capacitación digital, con más de 645.000 horas de formación y 44.000 certificaciones otorgadas a ciudadanos. La actualización de la estrategia fija como meta para 2030 que el 100% de la población tenga cobertura superior a 100Mbps y que el 96% tenga competencias digitales.

Subirse a la ola de la transformación digital es siempre una ardua labor para la Administración pública, mucho menos ágil que el sector privado para adaptar las soluciones que brindan tecnologías muy disruptivas como la inteligencia artificial.

No obstante, la apertura de la esfera pública a la economía digital dejó hace tiempo de ser una opción para convertirse en una prioridad. Galicia es el claro ejemplo de cómo la Administración pública, pese a sus condicionantes y requisitos propios, es capaz de mirar a medio y largo plazo y activar estrategias que vayan implementando las soluciones digitales que modernizan sus servicios y ofrecen, al mismo tiempo, un mejor servicio al ciudadano.

Los datos conocidos sobre el esfuerzo inversor del año pasado hablan por sí mismos. Según han informado recientemente fuentes de la Xunta, la Estrategia Galicia Digital 2030 movilizó más de 390 millones de euros en 2025 para continuar consolidando nuevos avances en la transformación digital de la autonomía.

La Estrategia Galicia Digital 2030 (EGD2030) continuó así avanzando durante 2025 con la puesta en marcha de nuevas actuaciones para acelerar la transformación digital de la región. El balance anual, elaborado por la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega), recoge avances en todos los ejes estratégicos de esta planificación y una actualización de sus metas para el final de la década.

En primera lugar, durante 2025 la Administración gallega continuó reforzando sus servicios digitales.

Entre las medidas puestas en marcha está la renovación integral de la sede electrónica, que incorporó nuevos servicios, registró más de 1,6 millones de gestiones online y envió 1,9 millones de notificaciones electrónicas; y el uso de la aplicación XuntaEu, que permite el acceso a los principales servicios de la administración digital desde lo móvil, continuó extendiéndose y consiguió las 137.000 descargas.

En el ámbito de la Administración de Justicia, se implantó la nueva sede judicial electrónica, y se incorporó un nuevo visor al expediente judicial electrónico que facilita la lectura de expedientes. Durante el año pasado, se firmaron digitalmente 5,3 millones de documentos, se realizaron un total de 380.820 grabaciones de vistas y se enviaron más de 11,7 millones de comunicaciones electrónicas a través de LexNET.

Más competencias digitales

La estrategia gallega continuó impulsando la capacitación digital de la ciudadanía a través de la Red CeMIT. A lo largo del pasado año se desarrollaron más de 645.000 horas de formación y se emitieron más de 44.000 certificaciones de competencias digitales.

En el área sanitaria y social se continuó avanzando en la implantación de soluciones basadas en inteligencia artificial, en la evolución e implantación de nuevos servicios como Sergas Móvil o Y-salud; y se continuó el proceso de implantación de la Historia Clínica (IANUS) en centros residenciales de personas mayores y con discapacidad.

Galicia trabaja para que en 2030 las empresas que emplean 'big data' superen el 25% y las que empleen IA asciendan al 45%. DISRUPTORES

Por otra parte, prosiguió el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones con el objetivo de poner en funcionamiento 68 torres de telefonía móvil, que facilitarán la cobertura móvil a más de 5.000 personas de 210 entidades de población. El 31 de diciembre de 2025 ya estaban operativas 59 de los emplazamientos previstos.

Asimismo, la transformación digital avanzó mediante nuevos servicios e iniciativas en el ámbito del empleo, el sector primario y la especialización tecnológica. La aplicación MOBEM registró 163.043 usuarios, mientras que la Oficina Virtual del Demandante superó los 373.000 usuarios y cerca de 7 millones de buscas de empleo.

Entre las iniciativas impulsadas en el sector primario destaca la extensión de Lonjas 4.0 a las 53 previstas con nuevos sistemas de comercialización y gestión que permiten las subastas online y los trámites online para los profesionales implicados.

El balance destaca, por otra parte, el impulso al ecosistema tecnológico gallego con los avances para configurar la Estrategia del Espacio GobTec, aprobada ese año con el objetivo de mejorar los servicios públicos incorporando soluciones basadas en inteligencia artificial, 5G, inteligencia del dato o ciberseguridad en un marco de colaboración público-privada.

En este campo está también circunscrita la consolidación de proyectos estratégicos como el nuevo Centro de Supercomputación de Galicia, así como el refuerzo de las líneas de apoyo a la innovación y al emprendimiento tecnológico.

Adaptación a los nuevos retos

Por último, el informe incorpora una actualización de la EGD2030 para adaptarla a la evolución de las tecnologías emergentes y a los objetivos del Decenio Digital Europeo. Esta actualización refuerza ámbitos estratégicos como la gobernanza TIC sostenible, la ciberseguridad, la gobernanza del dato, la inteligencia artificial, la conectividad y la capacitación digital.

Así, para 2030 se marca como meta que el 100% de la población disponga de cobertura de más de 100Mbps, que el 96% de las personas cuenten con competencias digitales, y que, al menos, el 50% sean mujeres; que más del 94% de los gallegos y gallegas compren online; que el 77,6% de las personas y el 90% de las empresas realicen sus gestiones con la administración online; o que el 35% de las empresas tecnológicas cuenten con especialistas en ciberseguridad, IA o datos.

Entre los nuevos objetivos que incorpora la EGD2030, está el de que las empresas que emplean big data superen el 25% y las que emplean IA asciendan al 45%; que la contribución del sector TIC al PIB gallego supere el 3% y que el porcentaje de personas con un elevado nivel de confianza en internet consiga el 22,4%, según concluyen las mismas fuentes.