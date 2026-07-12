El sector 'tech' de Galicia crea desde 2021 cuatro veces más empleo que la industria conservera de marisco

Las claves

Las claves Generado con IA El sector tecnológico gallego ha creado cuatro veces más empleo que la industria conservera de marisco entre 2021 y 2025. Actualmente, el sector TIC emplea a 23.993 personas en Galicia, frente a los 11.455 trabajadores de la industria transformadora de pescados y mariscos. Las empresas tecnológicas en Galicia ya suman 3.179, generando más de 1.983 millones de euros de valor económico bruto, el 2,58% del PIB gallego. La inteligencia artificial es la tecnología más implantada en el sector TIC gallego, presente en el 67,4% de las empresas y con un fuerte crecimiento anual.

Nadie duda de que hablar de Galicia es hacerlo, entre otras cosas, de buen marisco, de buen pescado y de todo lo que tiene que ver con las conservas y procesados de estos productos del mar.

De hecho, esta industria ha solido ser uno de los motores económicos de la región. Pero cualquier lector de DISRUPTORES habrá advertido que las cosas, de alguna manera, están cambiando.

Si bien el peso específico de la acuicultura sigue siendo importante, hay otro sector que ha irrumpido con fuerza hasta superarlo y ya no solo en evolución, sino en cifras globales.

Hablamos del sector tecnológico. Y, aunque tampoco debería extrañar que este ámbito haya incrementado su potencial al calor de la transformación digital de la economía, no es menos cierto que sorprende que lo haya hecho tanto como para doblar su impacto laboral con respecto al citado sector alimentario y tanto como para cuadruplicar las cifras de creación de empleo generado si tomamos como referencia los últimos cuatro años.

Con respecto a las cifras globales, según los últimos datos disponibles (al cierre de 2025) de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (AMTEGA), el sector tecnológico emplea en Galicia a 23.993 personas, mientras que, según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas (Anfaco) –también al cierre de 2025- la industria transformadora de pescados y mariscos tiene registrados a 11.455 trabajadores.

Pero la diferencia es aún más pronunciada si nos fijamos en el ritmo de creación de empleo en ambos sectores durante los últimos cuatro años (de 2021 a 2025). En este periodo de tiempo el sector tecnológico gallego ha generado 3.200 puestos de trabajo, por los 809 que ha generado la acuicultura.

La media es de dos nuevos puestos de trabajo al día en TIC, mientras que en el sector de los pescados y mariscos estamos hablando de una media de 0,5 nuevos empleos. En resumen, el acelerón laboral en el ámbito tecnológico cuadruplica al otro ámbito, más tradicional.

Hay una reflexión extraída de los datos del informe 'Galicia Digital: El Sector TIC de Galicia 2025' que contrasta con el ritmo de creación de empleo mencionado más arriba. Y es que el 68,4% de las empresas TIC gallegas señala que resulta difícil o muy difícil encontrar profesionales con formación en especialidades STEM, aunque este porcentaje descendió 10,8% respecto al ejercicio anterior.

En cualquier caso, de todas las lecturas que se pueden realizar ante estos datos, la más evidente es que Galicia ha sabido diversificar su economía más allá de lo que tradicionalmente ha hecho famosa a esa región.

Su reposicionamiento hacia la nueva economía ha potenciado el papel de las empresas dedicadas a la digitalización y, lo que parece más importante, ha colocado a esta comunidad autónoma como polo de atracción de inversión de empresas tecnológicas, especialmente en el plano internacional.

Desde AMTEGA ofrecen más datos. Las empresas TIC en Galicia son ya 3.179, un 2,3% más que el año anterior, lo que mantiene la quinta posición de la comunidad a nivel estatal.

En el plano económico, el sector genera más de 1.983 millones de euros de valor económico bruto (2,58% del PIB gallego), mientras el volumen de negocio ha aumentado un 5,9%, hasta los 3.932 millones de euros.

La inteligencia artificial se consolida como la tecnología más implantada, presente en el 67,4% de las empresas TIC, lo que supone un crecimiento del 76% respecto al año anterior. Las herramientas de IA más empleadas son las de generación de lenguaje natural (75,1%) y las técnicas de machine learning o machinelearning aplicadas al análisis de datos, con un 46,1%.

Observatorio de la Sociedad de Información y Modernización

El informe 'Galicia Digital: el sector TIC de Galicia 2025', cabe recordar, es uno de los estudios anuales que elabora el Observatorio de la Sociedad de Información y la Modernización de Galicia (OSIMGA) de AMTEGA y del que fue informado la Xunta, junto con el Plan de Trabajo 2026 y el Balance de actividades del 2025.

El Observatorio es el órgano colegiado dependiente de AMTEGA que mide la evolución de la digitalización en la comunidad. Los datos e informes que proporciona el OSIMGA, en colaboración con el Instituto Gallego de Estadística, facilitan el seguimiento y evaluación de las medidas de la Estrategia Galicia Digital 2030.

Una de las líneas de actuación previstas en el Plan de Trabajo del OSIMGA 2026 es la incorporación de nuevos indicadores y la actualización de la metodología de sus estudios para adaptarlos a la evolución de la transformación digital de la región y ofrecer una visión más precisa de la penetración de las tecnologías innovadoras en la sociedad, las administraciones y el tejido empresarial.

Según recoge el plan, a lo largo de este ejercicio se publicarán nuevas ediciones de los estudios e informes sobre la situación de la sociedaddigital en el rural, infancia y adolescencia, personas mayores, sector TIC, software libre, administración digital o inteligencia artificial.

El observatorio continuará también con la modernización de su web, incorporando nuevas funcionalidades, gráficas interactivas, infografías y una mejor integración del cuadro de mando de indicadores para facilitar la consulta de la información. Además, se publicarán nuevas píldoras audiovisuales sobre los principales resultados de los estudios elaborados por el OSIMGA.

También se ha informado a la Xunta del balance de actividades 2025, un año en el que el OSIMGA elaboró 43 informes y cumplió el 100% de los compromisos asumidos en el Programa Estadístico Anual de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Entre las principales novedades del 2025 destacan la publicación del primer informe sobre la ciberseguridad en las empresas gallegas, la incorporación de nuevas líneas de análisis sobre tecnologías innovadoras y la actualización de los estudios sobre competencias digitales de la ciudadanía, personas mayores y talento STEM.

Además, se adaptó el cuadro de mando al Sistema de Indicadores de la Sociedad de la Información, integrado por 975 indicadores que permiten hacer un seguimiento continuo de la evolución de la digitalización en Galicia.

A lo largo de 2025 el observatorio completó también la renovación de su página web, mejorando la experiencia de navegación y el acceso a los informes e indicadores, incorporó nuevos formatos divulgativos, como las píldoras audiovisuales de los informes principales y el boletín electrónico trimestral, que cuenta ya con más de 3.350 personas suscriptoras.