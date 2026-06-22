Transcripción de conversaciones de emergencias: la enésima aportación de la Xunta a los casos de uso de IA

El director de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, Damián Rey,.

Las claves

Las claves Generado con IA La Xunta de Galicia impulsa la modernización de los servicios públicos mediante la Estrategia GovTech Galicia, apostando por tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial. Un proyecto destacado aplica IA para automatizar la transcripción de llamadas de emergencia, mejorando la operatividad y permitiendo análisis avanzados sobre incidentes. Esta solución, presentada en el primer Sandbox Europeo de IA, fue la única de una administración pública y facilita búsquedas, investigaciones y detección de patrones en tiempo real. La estrategia gallega también prevé asistentes virtuales, modelos de IA en gallego y plataformas de análisis de datos, involucrando a empresas, universidades y centros tecnológicos.

Lleva años Galicia abanderando la aplicación real de tecnología a los servicios públicos. Ya fue referente la región en desarrollar soluciones en materia de aviación no tripulada (drones) y, con la irrupción de la inteligencia artificial, la dinámica ha sido la misma.

Tanto es así que la Xunta ha lanzado la Estrategia GovTech Galicia, una iniciativa para modernizar la administración autonómica mediante el uso intensivo de tecnologías disruptivas en colaboración con el ecosistema TIC gallego.

El objetivo de esta hoja de ruta, aprobada en el Consejo del Gobierno, es incorporar al funcionamiento de la administración soluciones innovadoras basadas en inteligencia artificial, inteligencia del dato, ciberseguridad y 5G para mejorar la toma de decisiones, optimizar procesos y ofrecer servicios públicos de calidad.

La estrategia se configura como un modelo en el que la administración actúa como motor de la innovación, identificando retos de interés público y promoviendo el desarrollo de soluciones tecnológicas que den respuesta a necesidades reales.

Pero vayamos al detalle. En el marco de estrategias como esta surgen proyectos como el que nos ocupa. El director de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, Damián Rey, participó recientemente en Madrid en la clausura del primer Sandbox Europeo de IA, un simposio concebido como entorno de pruebas en el que precisamente se presentaron diferentes proyectos en torno a esta tecnología.

La Xunta participó con un proyecto que aplica la inteligencia artificial para mejorar y automatizar la transcripción de las llamadas a los servicios de emergencia.

Damián Rey valoró muy positivamente la participación de Galicia en el Sandbox porque permitió "trabajar de manera práctica sobre los requisitos del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y entender cómo aterrizar esos requisitos regulatorios en un sistema real de alto riesgo".

El sistema presentado por la Xunta consiste en una solución de inteligencia artificial aplicada al servicio de emergencias, diseñada para automatizar y mejorar la transcripción de llamadas de emergencia mediante tecnologías avanzadas de reconocimiento automático del habla.

Esta solución, la única presentada por una administración pública, permite transcribir llamadas en tiempo real, almacenar las conversas en formato estructurado y facilitar posteriormente búsquedas, análisis e investigaciones sobre incidentes de emergencia.

El proyecto no solo busca automatizar tareas, sino también mejorar la capacidad operativa de los servicios de emergencias. Gracias a la creación de bases de datos estructuradas de transcripciones, el sistema permitirá desarrollar futuros casos de uso relacionados con analítica avanzada, detección de patrones, predicción de incidentes o mismo priorizar llamadas en función de indicadores emocionales detectados durante la conversación.

El proyecto de la Xunta fue seleccionado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública el pasado año para participar en el primer Sandbox Europeo de IA como modelo de acceso a servicios esenciales públicos.

Las 11 iniciativas restantes aplicaban la inteligencia artificial a diferentes ámbitos como biometría, empleo, infraestructuras críticas, maquinaria y productos sanitarios. Se trata de áreas consideradas de alto riesgo por el reglamento europeo de IA por su impacto en los derechos fundamentales de las personas.

Volviendo a la estrategia destinada a generar nuevas iniciativas tecnológicas en los servicios públicos, se ha establecido un proceso estructurado para la implantación de estas posibles soluciones.

En primer lugar, la identificación de necesidades del sector público; en segundo lugar, el desarrollo de soluciones innovadoras, que no existen en el mercado, en colaboración con empresas del sector tecnológico y centros de conocimiento; y, en tercer lugar, el desarrollo de proyectos piloto para comprobar la validez de estas soluciones y su posterior despliegue a gran escala.

Probar tecnologías en entornos reales

Este enfoque permite testar nuevas tecnologías en entornos reales a través de pruebas de concepto o entornos de experimentación tipo sandbox, y comprobar que las soluciones sean eficaces antes de su implantación definitiva.

Además, facilita que las iniciativas que realmente den respuesta a los retos formulados puedan escalarse y aplicarse, tanto dentro de la administración como en otros sectores.

La colaboración con el ecosistema TIC gallego es uno de los pilares fundamentales de la Estrategia GovTech Galicia, que implicará empresas, startups, universidades y centros tecnológicos en el desarrollo de las soluciones mediante comunidades de innovación, espacios de co-creación e iniciativas de colaboración público-privada.

Para la ejecución de esta estrategia, la Xunta cuenta ya con dos acuerdos marco en marcha de los que se licitaron contratos derivados por un importe superior a los 4 millones de euros, para el desarrollo de tres iniciativas. En el ámbito educativo se está trabajando en una plataforma de análisis y gestión de datos, que permitirá organizar y explotar la información en tiempo real para facilitar la toma de decisiones más ágil y precisa.

Otro de los proyectos es la creación de un modelo avanzado de inteligencia artificial en gallego, basado en software libre, que podrá adaptarse a diferentes usos dentro de la administración, garantizando autonomía tecnológica e integración con los sistemas existentes.

Además, está prevista la puesta en marcha de asistentes virtuales para mejorar la relación con la ciudadanía, como los propios servicios orientados al personal empleado público, permitiendo una atención más rápida, personalizada y multicanal en los servicios digitales. La transcripción de emergencias se sumaría a este listado.