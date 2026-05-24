La autopista cuántica de Galicia cruza a Portugal para reforzar el 'hub' atlántico de comunicaciones ultraseguras

Una demostración de las capacidades de la línea de comunicaciones cuánticas inaugurada entre Vigo y Santiago de Compostela.

Las claves

Las claves Generado con IA Galicia extiende su autopista cuántica, la más larga de España, hacia Portugal para reforzar el 'hub' atlántico de comunicaciones ultraseguras dentro de la red europea EuroQCI. El proyecto, llamado IberianQCI, ampliará en una primera fase la línea hasta Valença do Minho (Portugal), con un presupuesto de 10,6 millones de euros. El objetivo final es conectar Santiago de Compostela con Lisboa, creando un corredor clave para la ciberseguridad en la fachada atlántica europea. La red protegerá infraestructuras críticas como sistemas eléctricos, datos de salud, transacciones bancarias y comunicaciones gubernamentales.

El pasado mes de noviembre Galicia puso en marcha la línea de comunicación cuántica más larga del país -y una de las más largas de Europa-, de 120 kilómetros, entre Santiago de Compostela y Vigo, en concreto, entre el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) y el Vigo Quantum Communication Center (VQCC).

La primera pregunta es obligada: ¿qué supone? Las aplicaciones prácticas de esta tecnología van desde la protección de infraestructuras críticas, como redes eléctricas y sistemas de control de tráfico aéreo, hasta la seguridad de transacciones bancarias y datos de salud de la ciudadanía, pero también para el control de plantas de producción y monitorización de infraestructuras en el ámbito energético o para asegurar el intercambio de datos sensibles relacionados con el desarrollo tecnológico en la industria farmacéutica.

Si no fuera suficiente hito la apertura de esta línea de comunicación cuántica, solo unos meses después se ha dado otro paso importante.

Galicia y Portugal se van a convertir en un territorio clave para la ciberseguridad en la UE, dentro de la creación de la red europea EuroQCI para comunicaciones ultra seguras y protección ante posibles ataques.

La Xunta de Galicia participó hace unos días en Lisboa en el lanzamiento del proyecto IberianQCI, que permitirá ampliar hasta Portugal la mencionada línea de comunicación cuántica.

En esta primera fase, con un presupuesto de 10,6 millones de euros para conexiones transfronterizas y con un plazo de ejecución hasta 2029, la autopista cuántica se ampliará hasta Valença do Minho, unos 30 kilómetros más.

El objetivo final es completar esta línea ibérica hasta Lisboa, convirtiendo la fachada atlántica en territorio clave en la ciberseguridad de toda Europa.

El consejero de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, destacó en el acto celebrado en Lisboa que IberianQCI es un ejemplo del esfuerzo compartido y de la colaboración entre dos territorios que caminan unidos para fortalecer las infraestructuras y la seguridad de Europa.

"Estoy convencido de que desde esta fachada atlántica contribuiremos a la construcción de la red de seguridad más importante del continente para los próximos años, que requiere líneas ultra seguras para afrontar los retos del futuro", expresó.

"La línea de 120 kilómetros entre Santiago y Vigo supuso un hito para nuestra I+D+I, apostando por un ámbito con gran proyección que marcará un antes y un después en la protección de los territorios", añadió.

Tras la puesta en marcha de esta línea de comunicación cuántica, la más larga de España por tierra y también una de las mayores en estos momentos en el continente europeo, Galicia ampliará esta arteria hasta Portugal, estableciendo así la conexión transfronteriza con el país vecino.

Este paso supone la continuación del trabajo realizado hasta ahora en Galicia, especialmente por el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) y la Universidad de Vigo (UVigo) a través del Vigo Quantum Communication Center (VQCC), adscrito al centro de investigación AtlanTTic, de la Red CIGUS, y muestra el compromiso de Galicia con la I+D+i en el ámbito de las tecnologías disruptivas, como la cuántica, una apuesta que sitúa a la comunidad como referencia en el conjunto de Europa.

Coordinado por Deimos Engineering and Systems en Portugal, en el proyecto IberianQCI participan entidades portuguesas y españolas, como Infraestruturas de Portugal, el Instituto de Telecomunicaçoes, el Instituto Superior Técnico o Altice Labs.

Más participantes

Además de los gallegos ya citados CESGA y Universidade de Vigo, completan la lista de participantes el Instituto de Ciencias Fotónicas, Indra Sistemas de Comunicación Seguras, Telefónica Innovación Digital y la Universidad Politécnica de Madrid. Román Rodríguez agradeció en el acto de hoy al ministro de Infraestructuras y Vivienda de Portugal, Miguel Pinto; al presidente de Infraestruturas, Miguel Cruz; al secretario de Estado de Digitalización, Bernardo Correia, y a la coordinadora de IberianQCI, Catarina Bastos, la colaboración y el trabajo del país vecino.

El proyecto europeo IberianQCI-Iberian Quantum Communication Infrastructure contempla la interconexión de las infraestructuras nacionales de España y Portugal mediante conexiones cuánticas tanto terrestres como basadas en el espacio.

La previsión es que llegue a Lisboa a través de la conexión con la troncal terrestre norte-sur que prepara Portugal y que ya tiene desplegada en el área metropolitana de Lisboa. El país vecino trabaja ahora en la infraestructura que permitirá conectar la Red Cuántica Portuguesa (PTQCI) desde Lisboa hasta la red transfronteriza de Valença-Galicia pasando por Aveiro y Porto.

La red europea EuroQCI permitirá proteger infraestructuras críticas como redes eléctricas y sistemas de control de tráfico aéreo, transacciones bancarias o datos de salud, y garantizar la confidencialidad en las comunicaciones gubernamentales y militares.

Además de la línea terrestre, el proyecto IberianQCI desplegará conexiones espaciales, con estaciones terrestres ópticas como la recientemente inaugurada en Vigo, que serán clave para las conexiones espaciales con el satélite Eagle-1, que será lanzado en 2026.

La Estación Óptica Antonia Ferrín, vinculada precisamente al Vigo Quantum Communication Center, es la mayor de España. Las demás estaciones se están preparando en Barcelona, Lisboa y Madrid. Todas ellas serán fundamentales para conectar con las principales misiones europeas e internacionales en el espacio con la máxima seguridad.