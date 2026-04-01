Galicia pone la directa en proyección 'tech': CPI, consolidación de alianzas y un 'valle de innovación cuántica'

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su participación en el evento de IBM.

Las claves nuevo Generado con IA Galicia refuerza su posición como referente tecnológico en Europa mediante alianzas con empresas como IBM y Fujitsu y la consolidación del sector TIC regional. La Xunta impulsa la innovación a través de la Compra Pública de Innovación, con 476 millones de euros invertidos y proyectos pioneros en sanidad, educación y sostenibilidad. Galicia lidera uno de los seis nuevos valles de innovación concedidos por la Comisión Europea, que fomentará la colaboración internacional y el desarrollo de tecnologías cuánticas. El valle regional de innovación gallego facilitará ayudas a startups, pymes y centros de conocimiento, impulsando la formación de talento y la transferencia de tecnología al mercado.

Ha sido un primer trimestre especialmente fructífero para Galicia en cuanto a su proyección como referente tecnológico. Y, dentro de esos tres primeros meses del año, marzo ha traído importantes novedades que consolidan esa imagen.

La primera pata de esta proyección tiene que ver con las alianzas con gigantes tecnológicos. Este principio de año, la Xunta ha adjudicado a Fujitsu el supercomputador Finisterrae IV y, durante un evento por el centenario de IBM en España, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó el papel de Galicia como "nodo tecnológico de referencia en Europa" y "aliado de las grandes empresas tecnológicas para crear empleos cualificados y de calidad, así como para liderar la transformación digital".

Rueda agradeció a IBM su "confianza histórica y su compromiso con el talento local a través de su centro de innovación en Ourense —donde actualmente trabajan 300 personas—, lo que significa retener el talento gallego y también atraerlo de fuera para que venga a Galicia".

El presidente del gobierno gallego señaló que la modernización y la digitalización representan una "oportunidad" para la región, ya que constituyen herramientas esenciales para garantizar la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades entre zonas rurales y urbanas. De hecho, destacó que tecnologías de alto impacto como la inteligencia artificial ya están transformando el día a día de los gallegos.

Así, ofreció algunos ejemplos del impacto que tiene en áreas como la sanidad, siendo "pioneros en todo lo relacionado con las historias clínicas electrónicas, la universalización de las recetas farmacéuticas y los nuevos sistemas de diagnóstico".

También destacó que estas tecnologías son fundamentales en la "predicción de incendios e inundaciones y en meteorología", al tiempo que subrayó que, en la administración regional, facilita la automatización de trámites y la simplificación burocrática, con casi el 90% de los gallegos realizando sus trámites con la Xunta de forma electrónica.

"Mientras no olvidemos que el centro son las personas, ahí es donde podemos seguir avanzando", indicó, al tiempo que recalcó que la tecnología debe entenderse como un motor de progreso social y bienestar, poniendo como ejemplo la consolidación de un sólido sector de las TIC que ya cuenta con más de 3.100 empresas en Galicia y el mayor número de profesionales de su historia, con alrededor de 23.500 trabajadores.

Durante su intervención, Alfonso Rueda reafirmó el compromiso de la Xunta con una estrategia digital que busca no solo la adopción de nuevas herramientas, sino también un liderazgo activo en áreas de vanguardia. Para lograrlo, Galicia movilizará 4.000 millones de euros hasta 2027 a través de la Estrategia Digital 2030, de los cuales 2.450 millones corresponden a inversión directa del gobierno regional para extender el uso de tecnologías como la IA.

La segunda pata de esta proyección tiene que ver con la promoción que está llevando a cabo la Xunta en materia de Compra Pública de Innovación (CPI). De hecho, la directora de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN), Carmen Cotelo, destacó hace unos días en Braga la larga trayectoria de Galicia en el uso de la Compra Pública de Innovación, en la que lleva invertidos 476 millones de euros en diferentes proyectos y que se identifica como una iniciativa de alto impacto en el Plan galego de I+D+I 25-27 en el objetivo común de construir la mejor Galicia Calidade.

Durante su participación en el Encontro Nacional de Compra Pública de Innovación, la representante de la Xunta subrayó que el reciente informe 'Índice para la medición de la Compra Pública de Innovación', de la Fundación Cotec, concluye que Galicia se encuentra por encima de la media europea y muy por encima de la media estatal en la presencia de referencias a la innovación en su contratación pública y encabeza las regiones de España que se sitúan por encima del dato europeo de contratos que contienen cuatro o más criterios de innovación.

En la ponencia 'El ecosistema de Compra Pública de Innovación gallego: instrumentos y casos de uso', la representante de la consejería de Educación, Ciencia, Universidades y FP explicó que el uso de esta herramienta comenzó en el 2010 en el ámbito de la salud, "situándonos como región pionera y referente en Europa con proyectos como Hospital 2050, InnovaSaúde, Código 100, Empattics e Innovatrial".

En los últimos años se expandió a otras áreas como la educación, la digitalización de los servicios públicos, soluciones medioambientales y de sostenibilidad y territorios e infraestructuras inteligentes, gracias al compromiso y visión a largo plazo del gobierno gallego al respecto, con estructuras de coordinación, metodologías estandarizadas, uso estratégico de los fondos de cohesión y colaboración intersectorial.

Entre los retos de futuro, la directora general apuntó el empleo sostenido de la contratación innovadora, la expansión a nuevos sectores y retos emergentes y el alineamiento con las prioridades europeas de innovación y las oportunidades de financiación.

Valle regional de innovación

Y, por último, una gran noticia que consolida esa proyección internacional de Galicia como nodo tech.

El consejero de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, destacó hace unos días el liderazgo de Galicia en materia de I+D+I al conseguir uno de los seis nuevos valles de innovación concedidos por la Comisión Europea en todo el continente. Así lo puso de manifiesto tras una reunión de trabajo con los socios europeos de este nuevo proyecto con una inversión de 14,3 millones de euros.

El encuentro, en el que también participó la directora de la Agencia Gallega de Innovación, Carmen Cotelo, sirvió para emprender la colaboración entre los 19 socios de los nueve países europeos que participan en este proyecto bajo la coordinación de la Xunta de Galicia.

Los valles de innovación cuántica funcionan como espacios de colaboración en los que administraciones públicas, centros de investigación y empresas, entre otros agentes, trabajan para compartir conocimiento e infraestructuras, desarrollar cadenas de valor, impulsar talento y capacidades tecnológicas y crear diversas soluciones innovadoras.

Así pues, el objetivo es que el valle regional de innovación liderado por Galicia contribuya a la soberanía tecnológica de Europa, fortaleciendo la posición comunitaria en un ámbito clave para el futuro. En este sentido, se busca acelerar la transferencia de conocimiento al mercado y a la sociedad, impulsar el crecimiento de empresas de base científico-tecnológica y mejorar la formación del capital humano, facilitando que haya profesionales cualificados.

El presupuesto, que supondrá una inversión de casi 3 millones de euros en Galicia, permitirá apoyar proyectos de startups, pymes y centros de conocimiento a través de convocatorias competitivas abiertas para desarrollar aplicaciones de tecnológicas cuánticas. En concreto, está previsto el lanzamiento de tres líneas de ayudas que permitirán probar tecnologías en entornos reales y acelerar de este modo su adopción en la industria.

Además de estas líneas de ayudas, se prevén actuaciones encaminadas a desarrollar el ecosistema cuántico europeo a través de tareas de evaluación y análisis, la cooperación entre regiones, formación y desarrollo de talento, apoyo a startups y cadenas de valor tecnológicas y la elaboración de recomendaciones de política pública.