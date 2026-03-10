El incipiente mapa de laboratorios gallegos para validar soluciones 'tech': de la cuántica a la ciberseguridad

Las claves nuevo Generado con IA La Xunta de Galicia impulsa una red de laboratorios tecnológicos públicos para validar soluciones innovadoras, con centros específicos en cuántica y ciberseguridad. El laboratorio transversal de ciberseguridad se ubicará en la Ciudad de la Cultura y se integrará en el futuro Centro Gallego de Excelencia en Ciberseguridad de Ourense. El IGFAE-CESGA Quantum Computing Lab, fruto de un convenio entre CESGA y el IGFAE, se dedicará al desarrollo de procesadores cuánticos y tecnologías avanzadas. Estos laboratorios buscan fortalecer el ecosistema gallego de innovación, investigación y transferencia tecnológica, promoviendo la colaboración público-privada y la formación especializada.

Sin prisa pero sin pausa, la Xunta de Galicia está tejiendo una red de laboratorios tecnológicos de titularidad pública con funciones diversas, pero que está consolidando una estrategia: la validación de soluciones innovadoras necesita un periodo de testeo previo y, en consecuencia, ese testeo necesita un lugar donde llevarse a cabo.

La estrategia es, pues, desarrollar laboratorios específicos por tecnologías encaminados a servir de centros demostradores para determinadas tecnologías. De momento, ya hay dos en cartera, uno dedicado a la cuántica y, el más recientemente anunciado, dedicado a la ciberseguridad.

El director de la Agencia Gallega de Modernización Tecnológica (AMTEGA), Damián Rey, inauguró hace unos días una jornada que marca el inicio de la instalación y puesta en marcha de un laboratorio transversal de ciberseguridad y centro de demostración de la Xunta.

Este centro, que cuenta con dos laboratorios complementarios, se ubicará inicialmente en la Ciudad de la Cultura y se integrará en el Centro Gallego de Excelencia en Ciberseguridad que se está construyendo en San Cribrao das Viñas (Ourense).

Damián Rey destacó que la Xunta de Galicia está impulsando esta infraestructura estratégica, que marcará un hito en el fortalecimiento del ecosistema gallego de seguridad digital y la preparación del tejido productivo para los nuevos retos tecnológicos.

Actualmente, se está llevando a cabo el despliegue progresivo de equipos tecnológicos y la adaptación de espacios, con la previsión de que ambos laboratorios estén plenamente operativos a finales del próximo mes de junio.

Paralelamente al proceso de implementación técnica, se están iniciando diversas actividades formativas vinculadas a los laboratorios. La primera de ellas fue la jornada informativa sobre ciberseguridad industrial.

Durante la sesión, se abordó la ciberseguridad industrial desde una perspectiva práctica y estratégica, y se analizó su creciente impacto regulatorio, presentando iniciativas de formación especializada y compartiendo la visión del ecosistema gallego a través de un panel de expertos.

El laboratorio dotará a Galicia de capacidades avanzadas de experimentación, validación y demostración tecnológica, y posicionará a la comunidad como referente en ciberseguridad aplicada tanto a productos digitales como a entornos industriales. Además, promueve la innovación, la transferencia de conocimiento y la cooperación público-privada.

La acción se lleva a cabo en el marco del programa RETECH (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica) y está financiada por fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea–NextGenerationEU, canalizados a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

El proyecto, impulsado por la Agencia de Modernización Tecnológica de Galicia, se enmarca en una iniciativa más amplia dirigida a crear una red gallega de laboratorios y centros de demostración de ciberseguridad en colaboración con el Instituto Tecnológico de Galicia (ITG), la Universidad de Vigo, el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) y el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia (Gradiant), con el objetivo común de fortalecer la investigación, la innovación y la transferencia de soluciones de ciberseguridad al tejido productivo gallego.

El laboratorio transversal, compuesto por el Laboratorio y Centro de Demostración de Ciberseguridad en Productos con Elementos Digitales y el Laboratorio y Centro de Demostración de Ciberseguridad Industrial, actuará de forma coordinada para fortalecer las capacidades de empresas, administraciones públicas y ciudadanía frente a las nuevas amenazas digitales.

Esta red de laboratorios ya tiene un precedente. En este caso, dedicado a la computación cuántica. El consejero de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, y el rector de la Universidad de Santiago de Compostela, Antonio López, firmaron hace unos meses un convenio de colaboración entre el CESGA (Centro de Supercomputación de Galicia) y el IGFAE (Instituto Gallego de Física de Altas Energías), con una inversión de 2,2 millones de euros para crear un laboratorio compartido especializado en tecnologías cuánticas aplicadas a la física de partículas y nuclear.

El laboratorio de cuántica

En este laboratorio, con sede en Santiago y bajo el nombre de IGFAE-CESGA Quantum Computing Lab, se trabajará en el desarrollo de un procesador cuántico, con el que Galicia entrará de lleno en la carrera del diseño de este tipo de equipamientos, los auténticos cerebros de la computación cuántica. Para eso, el convenio posibilita la dotación de personal investigador, equipamiento e infraestructuras técnicas.

El IGFAE contribuirá con su experiencia en diversos campos y el CESGA aportará sus capacidades en infraestructuras computacionales avanzadas y soporte tecnológico especializado. Concretamente, los recursos que aporta el CESGA están cofinanciados a través del PERTE Chip y de fondos propios de la Consejería de Ciencia, mientras que la USC se compromete a asumir la consolidación y sostenibilidad operativa de estos laboratorios.

En este sentido, el representante del gobierno gallego puso en valor esta colaboración, pues supone una "apuesta decidida por la investigación de frontera, aquella que explora los límites del conocimiento actual, y por las tecnologías cuánticas como motor de desarrollo económico". El consejero hizo hincapié en que "estamos ante líneas punteras de investigación que en los próximos años serán fundamentales para dar respuestas innovadoras a los retos presentes, además de consolidar el CESGA como infraestructura científica de referencia y contribuir a la proyección internacional de la I+D+I y de Galicia como polo de tecnologías cuánticas y un territorio de ciencia e innovación, añade. Precisamente, este es uno de los ámbitos señalados como prioritarios en el Plan gallego de investigación e innovación.