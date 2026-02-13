Ciber.gal, el nodo gallego contra las ciberamenazas consolida su papel a golpe de formación y sensibilización

La lucha contra las ciberamenazas no se discute. Ni en las empresas ni en las administraciones públicas. Lo que sucede es que en estas últimas, además de impulsar el blindaje a servidores críticos para la operativa oficial, también existe la obligación de impulsar la concienciación social ante esta problemática que no deja de crecer.

En este sentido, una de las regiones que con mayor fuerza se esfuerza en llevar esa conciencia a la sociedad es Galicia a través del Nodo Gallego de Ciberseguridad (Ciber.gal).

Y la mejor manera de demostrar esa afirmación es con datos. Recientemente se ha publicado el informe que sirve como balance del año 2025 y las cifras no pueden ser más prometedoras.

CIBER.gal ha impulsado más de 300 actividades de formación, sensibilización y divulgación, que han beneficiado a más de 11.000 personas, según ha revelado esta semana el director de la Agencia de Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega), Damián Rey.

El máximo responsable del organismo regional ha agradecido la implicación y el compromiso de las entidades que forman parte del nodo, al que ha puesto como ejemplo de colaboración público-privada para afrontar los retos de la ciberseguridad.

El director ha destacado la importancia de compartir conocimiento, recursos y capacidades para seguir desarrollando acciones de sensibilización y formación dirigidas a la ciudadanía, las empresas y las administraciones públicas.

En definitiva, durante el último año, el Nodo desarrolló desde jornadas técnicas, hasta talleres especializados, acciones formativas y eventos como la quinta edición del encuentro CIBER.gal, que registró un incremento del 43% en la participación respecto a 2024.

Estas iniciativas contribuyeron a fortalecer las capacidades en ciberseguridad de públicos diversos, desde estudiantes y personas mayores hasta personal técnico y especialistas, adaptando el conocimiento sobre ciberseguridad a las necesidades de los diferentes colectivos.

Además, se publicó el Informe de Ciberseguridad en las Empresas Gallegas 2025, elaborado por OSIMGA en colaboración con el IGE.

Otra parte destacada de la actividad del Nodo fue el impulso de campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía, entre las que destaca la iniciativa #CiberEsther, desarrollada en colaboración con la Corporación Gallega de Servicios Audiovisuales (CSAG). A lo largo de 2025, esta campaña alcanzó más de 4 millones de visualizaciones, combinando vídeos #CiberEsther con piezas cortas para redes sociales y entrevistas a expertos en programas de alta audiencia de la TVG.

Paralelamente, el Nodo Ciber.gal desempeñó un papel clave en el fortalecimiento de las capacidades de municipios y gobiernos provinciales, ofreciendo servicios avanzados de ciberseguridad y monitorización a las entidades locales. A lo largo del año, se monitorizaron más de 2.300 activos digitales en entidades locales, se protegieron 6.000 equipos y se realizaron 72 auditorías técnicas para mejorar la resiliencia digital de las entidades participantes, lo que demuestra la eficacia de los mecanismos de detección y respuesta temprana.

Consolidación del nodo

El año 2025 sirvió también para consolidar el Nodo Ciber.gal como espacio de colaboración público-privada de referencia en Galicia. El ecosistema continuó creciendo con la incorporación de siete nuevas entidades, elevando el número total de organizaciones participantes a cerca de 60, entre administraciones públicas, empresas tecnológicas, centros de conocimiento y entidades del ámbito jurídico y asociativo.

De cara a 2026, el Nodo Ciber.gal centrará su actividad en reforzar las acciones de formación y sensibilización, ampliar los servicios de apoyo a las entidades locales y seguir impulsando la colaboración entre los diferentes agentes implicados en el ámbito de la ciberseguridad.

Entre las principales iniciativas previstas destaca la puesta en marcha del Centro de Excelencia en Ciberseguridad en Ourense, llamado a convertirse en un motor de innovación, formación especializada y el posicionamiento de Galicia como referente en ciberseguridad a nivel estatal.

Pero además de estos datos, el propio Rey apuntó más pruebas que demuestran que la ciberseguridad importa y mucho en la región.

El director de Amtega enumeró otras iniciativas que la Xunta tiene en marcha para la sensibilización, el intercambio de conocimiento y la formación. Entre ellas se encuentran los 14 másteres en ciberseguridad con los que cuenta el sistema educativo gallego o los 249 talleres desarrollados el año pasado, en los que participaron más de 6.500 estudiantes.