La gran noticia de 2025 ha sido la concesión al CESGA de una de las nuevas factorías de IA de las que se va a dotar Europa.

Las claves nuevo Generado con IA Cataluña ha reordenado su estrategia digital para 2025, priorizando la inteligencia artificial y el desarrollo del sector de los chips. Se ha creado la Fundación InnoFAB para impulsar un centro de semiconductores avanzados, con una sala blanca de 2.000 m² y financiación europea. La nueva Dirección General de IA y la estrategia hasta 2030 prevén beneficiar a 5.000 pymes, transformar 200 servicios y formar a 30.000 empleados públicos. El gobierno catalán impulsa el proyecto AINA para IA en catalán y lanza iniciativas como el transporte de sangre con drones y robots para análisis de agua.

El año 2025 ha sido el de la confirmación de Galicia como uno de los territorios más prometedores en lo tecnológico. Cualquier debate que incluya las expresiones inteligencia artificial y computación cuántica debe incluir en la conversación a esta comunidad autónoma.

El Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) está de dulce desde que en 2023 instaló el primer computador cuántico del país. Pero es que este año, la Xunta ha decidido potenciar este aspecto con la aprobación de una estrategia definida en torno a este sector.

Y es que este año se ha empezado a desarrollar el Plan Gallego de Investigación e Innovación, que tiene previsto llegar a los 1.300 millones de euros de inversión durante los dos próximos años.

Entre las principales novedades, está la incorporación de iniciativas de alto impacto para la transformación tecnológica y social; la ampliación de las actuaciones para atraer talento científico y nuevas medidas de valorización del conocimiento.

En el capítulo de las iniciativas de alto impacto aparece la importancia que quiere dar Galicia a la cuántica. Así, se fomentarán los programas relacionados con deep tech, claves para la transformación digital.

Se priorizará, pues, el desarrollo de tecnologías cuánticas (computación y comunicaciones cuánticas), consolidando Galicia como polo de referencia, y la promoción de la inteligencia artificial ética y confiable, alineada con la Estrategia Gallega de Inteligencia Artificial 2030.

Eso, en cuanto a la cuántica. En cuanto a la inteligencia artificial, la gran noticia llegó el pasado mes de octubre, cuando se conoció que la Empresa Común de Computación de Altas Prestaciones Europea (EuroHPC JU), una iniciativa conjunta entre la UE, distintos países y socios privados, eligió el CESGA para desarrollar allí la décimo cuarta factoría de IA en el Viejo Continente.

Actualmente hay un total de 13 factorías con sede en 12 países (Alemania, Austria, Bulgaria, Eslovenia, España, en Barcelona; Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Polonia y Suecia), a las que se suman ahora las nuevas seis fábricas que se acaban de conceder en todo el continente, una de ellas la gallega.

La concesión de este proyecto al Centro de Supercomputación de Galicia supone que Alemania, España y Polonia sean los tres únicos países que cuentan con dos fábricas de IA en su territorio -Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) es la pionera en nuestro territorio-.

Esta fábrica de IA estará centrada en el ámbito de la salud bajo el nombre 1HealthAI. Gracias a ella, se adquirirá un nuevo supercomputador específico para inteligencia artificial y una plataforma de supercomputación avanzada optimizada para IA experimental, y se prestarán servicios de apoyo integral a empresas y centros de investigación de forma gratuita.

Esta es la base sobre la que se va a asentar el futuro tecnológico de la región. Pero para ello, la Xunta también tiene que dotarse de planes complementarios que mejoren el contexto de este tipo de grandes proyectos.

La mejora de la administración digital o el siempre preocupante asunto de la falta de talento digital han seguido en la agenda gallega en este 2025.

Conviene decir, en primer lugar, que Galicia ha incrementado en un lustro un 21% el personal dedicado a las actividades de investigación hasta rozar los 14.000 profesionales. Galicia, según el INE, es la comunidad líder en aumento de inversión, con un 28% más, lo que representa casi el doble que el promedio español.

Aun así, este año, la Xunta ha anunciado un nuevo programa de retorno de investigadores gallegos en el exterior para completar "la mayor apuesta por el talento realizada nunca en Galicia".

La estrategia global incluye otras iniciativas como el programa Oportunius, a través del que la Xunta apoya y contrata a profesionales que consiguen becas ERC, las más prestigiosas que se conceden en Europa, y la nueva Fundación Galtia, aprobada este mismo año y con la que Galicia aspira a captar 30 investigadores de máximo prestigio mundial en cinco años en áreas estratégicas.

La tercera pata de ese proyecto de excelencia será un nuevo programa de retorno de investigadores gallegos destacados que actualmente trabajen fuera de nuestra Comunidad y deseen volver.

Por último, el software libre ha sido otra de las grandes sorpresas en cuanto a iniciativas provenientes de la Xunta. La Xunta de Galicia tiene en marcha desde el pasado año una estrategia que no es común en el resto de comunidades autónomas y que busca generalizar y democratizar el uso de software libre, o, dicho de otra manera, tratar de que cualquier empresa o administración tenga acceso fácil a programas tecnológicos que hagan más fácil la gestión de procesos.

La evangelización sobre las ventajas de esta metodología está en la base de la pirámide; en la cúspide, la aplicación real en las empresas y en administraciones públicas, provinciales y locales.

Además, ha desarrollado un plan que incluye una evangelización en ayuntamientos y diputaciones para que también incluyan en sus procesos el uso de software libre.