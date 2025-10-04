Ciberseguridad para niños y para ayuntamientos: Galicia pone una marcha más en capacitación

La ciberseguridad ya es una obligación, tanto a nivel empresarial como formativo.

Ya había dado muestras Galicia de su implicación en temas de ciberseguridad. Para ser justos, cabría decir que ya no hay administración pública que no tenga ese compromiso con sus ciudadanos y empresas.

Pero no es menos cierto que en los últimos meses la región gallega está acelerando en esta materia, con varias iniciativas de calado capitaneadas por la Xunta de Galicia.

En junio, DISRUPTORES ya avanzó que el gobierno autonómico, a través de la Agencia para la Modernización Tecnológica (AMTEGA), iba a licitar un laboratorio transversal que estará integrado en el Centro de Excelencia en Ciberseguridad de Galicia (CECIGA) que se está construyendo en Orense.

Se trata de un laboratorio y centro demostrador que tendrá entre sus objetivos la coordinación de la red de laboratorios sectoriales sobre ciberseguridad en el transporte inteligente, espacio aéreo para vehículos no tripulados o tecnologías 5G y 6G.

Pero ha pasado el verano y las novedades en este sentido no cesan. Hace unos días, la Xunta de Galicia dio cuenta del papel que están desempeñando las herramientas de ciberseguridad de la Xunta en favor de los ayuntamientos.

Así, se ha revelado que las cuatro diputaciones y 109 municipios ya utilizan los sistemas de monitorización de servicios de internet de la Xunta de Galicia, una cifra que casi se ha cuadruplicado respecto a 2024, cuando contaban con 26 municipios y las cuatro diputaciones.

Estas herramientas para identificar y calificar los riesgos de red permiten controlar la actividad de 170 direcciones IP y 252 dominios.

La Agencia de Modernización Tecnológica de Galicia ha elaborado un informe sobre los servicios de ciberseguridad que presta la Xunta a las administraciones locales, documento del que salen estos datos.

La Xunta ofrece servicios de ciberseguridad a ayuntamientos y diputaciones provinciales desde que en 2021 se puso en marcha el plan de protección de las entidades locales gallegas frente a ciberataques. Este servicio incluye herramientas y servicios avanzados de ciberseguridad, así como apoyo técnico e iniciativas de formación y desarrollo de capacidades.

A través de la Agencia Gallega de Modernización Tecnológica, se pone a disposición de ayuntamientos y diputaciones provinciales una Oficina Técnica de Seguridad, monitorización de servicios de internet, vigilancia digital, seguimiento permanente de alertas de ciberseguridad, auditorías técnicas para mejorar la seguridad, servicios de protección avanzada y charlas de formación y concienciación. Además, existe un servicio transversal de difusión de información sobre ciberseguridad.

Los gobiernos provinciales, así como 22 grandes municipios, utilizan servicios de vigilancia digital que permiten la monitorización continua de información sensible y previenen fraudes como el robo de credenciales (usuario y contraseña), dominios o portales web sospechosos similares a los de las administraciones, o el uso no autorizado del nombre o el logotipo de la entidad. A mediados de año, este servicio había detectado cerca de 2.000 alertas de posible fraude. En 2024, se identificaron más de 3.600 alertas.

El monitoreo permanente de alertas de ciberseguridad es utilizado por 10 entidades locales y permite procesar más de 700 millones de eventos diarios. En el primer semestre de este año, se gestionaron 8.500 alertas o intentos de ataque.

Desde 2022, la Xunta ha realizado 172 auditorías técnicas sobre ciberseguridad en diputaciones y ayuntamientos y ha puesto a disposición 6.000 licencias de una plataforma de protección avanzada.

Presupuesto de 29 millones

El informe señala también que el plan de protección de las entidades locales es un ejercicio de visión estratégica, solidaridad institucional y optimización de esfuerzos. Estas administraciones prestan servicios esenciales a la ciudadanía, que deben garantizarse, y son depositarias de datos sensibles, que deben protegerse.

El actual acuerdo marco para la prestación de servicios de ciberseguridad a las administraciones públicas, aprobado en 2024, cuenta con un presupuesto de 29.065.796 euros. Anteriormente, en diciembre de 2021, se había aprobado el primer acuerdo marco por 8,2 millones de euros, pero el aumento de los incidentes de seguridad y la necesidad de asesoramiento y apoyo especializado por parte de las entidades públicas en este ámbito obligaron a triplicar la previsión.

Y hay más. La ciberseguridad, suele decirse, es cosa de todos. Y la Xunta también quiere implicar a los más pequeños para que, desde edades tempranas, vayan tomando conciencia de la importancia de protegerse de ciberataques.

Así, el concurso 'Ciberseguridad en la escuela' celebra este año su quinta edición con el objetivo de concienciar, de forma lúdica, a los más pequeños sobre el uso seguro de la tecnología.

La actividad, enmarcada en el V Encuentro Gallego de Ciberseguridad, CIBER.gal, está dirigida al alumnado de 4.º y 5.º de Primaria y 1.º y 2.º de Secundaria de centros educativos gallegos. El plazo de inscripción al concurso, organizado por Telefónica, estará abierto hasta el 6 de octubre, donde también se podrán consultar sus características y bases.

Al igual que en ediciones anteriores, el concurso contará con una fase online hasta el 15 de octubre, en la que se decidirán los grupos que participarán en la final, que tendrá lugar el 7 de noviembre en la Ciudad de la Cultura de Galicia.

La final tendrá lugar en el marco del V Encuentro CIBER.gal, que reunirá a destacados especialistas y profesionales de la seguridad de la información en Santiago de Compostela los días 5, 6 y 7 de noviembre. CIBER.gal se consolida como uno de los eventos de referencia en ciberseguridad en España gracias al esfuerzo de las entidades que integran el Nodo Gallego de Ciberseguridad CIBER.gal, liderado por la Agencia de Modernización Tecnológica de Galicia.

La participación en el Concurso de Ciberseguridad Escolar ha experimentado un crecimiento constante desde su lanzamiento. En la última edición, el concurso reunió a más de 6.700 niños y niñas de entre 10 y 14 años, de más de 120 centros educativos, lo que refleja el creciente interés de la comunidad escolar por la ciberseguridad y el uso responsable de las tecnologías.