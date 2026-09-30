Potencial Digital cierra en Cáceres con 6.200 asistentes y más de un millar de estudiantes

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LO ESENCIAL Las claves El congreso Potencial Digital en Cáceres reunió a 6.200 asistentes, más de 1.000 estudiantes y registró 3.600 visualizaciones online en su tercera edición. El evento contó con la participación de 60 empresas colaboradoras y patrocinadoras, más de 90 ponentes y 99 actividades en cinco salas simultáneas. La Junta de Extremadura destacó avances en digitalización administrativa, simplificando 431 procedimientos y aumentando a más de 700 los trámites digitalizados. La feria incluyó concursos de startups, talleres de robótica e inteligencia artificial, zonas de networking y una destacada participación juvenil y de personas con discapacidad.

El Palacio de Congresos de Cáceres ha bajado el telón de la tercera edición de Potencial Digital. En las dos jornadas, el jueves y el viernes, han pasado por sus cuatro plantas 6.200 personas, más de 1.000 estudiantes y otras 3.600 visualizaciones online desde YouTube, según el balance de la organización.

El congreso, que impulsa la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, se ha celebrado bajo el lema «Activa tu potencial». Este año ha cambiado de formato. La programación es más selectiva y se ha bautizado como «Inmersión Digital», con zonas de networking, algunas al aire libre, pensadas para que se crucen empresas, Administración, talento joven y ecosistema tecnológico.

La cita tiene ya tres ediciones a sus espaldas: Cáceres en 2024, Badajoz en 2025 y otra vez Cáceres en 2026. En ese tiempo ha crecido sobre todo por el lado empresarial. Este año ha reunido a 60 empresas patrocinadoras y colaboradoras, 36 y 24 respectivamente, frente a las 40 de la primera edición. Los ponentes han sido más de 90, casi un 50% más que en 2024, repartidos en 99 citas de agenda y cinco salas simultáneas.

La inauguración corrió a cargo del consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, acompañado por el consejero andaluz de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, y por el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos. Santamaría defendió que la tecnología «no debe entenderse como un fin en sí mismo» y la planteó como una herramienta para prestar mejores servicios.

Para demostrarlo trajo cifras. En 2023 la Junta tenía en torno a un centenar de trámites digitalizados y hoy supera los 700, siete veces más. Ha simplificado 431 procedimientos, en los que se pide menos de la mitad de la documentación de antes, y el tiempo medio de resolución ha bajado un 57%. «La simplificación consiste en que una ayuda llegue antes, en que un agricultor cobre antes su PAC», resumió el consejero.

Los ejemplos fueron cotidianos. La reforma de la PAC permitirá a Extremadura adelantar por primera vez los pagos a agricultores y ganaderos. La cita previa sanitaria ya se puede pedir por WhatsApp en toda el área de salud de Llerena a Zafra.

Y una licencia de caza o pesca se saca en un minuto desde el móvil. Santamaría avanzó además que el Ejecutivo regional prepara una Ley de Simplificación Administrativa Inteligente, cuya tramitación parlamentaria arrancará a finales de año.

La parte económica del discurso se apoyó en otros números. Desde 2024 se han movilizado más de 20 millones de euros para la transformación digital de las empresas extremeñas, y la última convocatoria de ayudas para incorporar inteligencia artificial en las pymes recibió más de 500 solicitudes. El empleo tecnológico creció en 2025 a un ritmo ocho veces superior al del empleo general, hasta rozar las 9.000 personas. Supone un 17% de todo el empleo nuevo, con un salario medio un 38,5% por encima del resto de sectores.

Ese mensaje se trasladó al recinto con una feria de empleo, encuentros entre empresas locales y multinacionales y espacios para que los emprendedores presentaran sus proyectos a inversores. En la Planta 2, el Foro Empleo, organizado por SAP, conectó a candidatos con reclutadores.

Experis puso un hackathon. Como novedad, EqualTech presentó siete Estaciones de Talento, donde jóvenes con discapacidad enseñaron en primera persona proyectos de programación, videojuegos, diseño, inteligencia artificial y desarrollo web.

El público joven tuvo también su sitio en los talleres de robótica de la planta de bienvenida, coordinados por las mañanas con la Consejería de Educación y abiertos al público por la tarde. Combinaban IA, programación, robótica y deporte.

Del auditorio a la calle

El Auditorio Principal, con aforo para 1.200 personas, concentró el grueso del programa. Por allí pasaron la investigadora del CNIO Sara García-Alonso, la pionera en big data e IA Carme Artigas, el profesor del IE Enrique Dans y Pau García-Milà, cofundador de Founderz. La ciberseguridad tuvo escenario propio, con Sergio González, conocido como «Suko el espía», y la criminóloga María Aperador. Pilar Sánchez, de YouTube, habló de la economía de los creadores.

Alrededor había más oferta. La sala Hack The Box, la primera comunidad oficial de esta plataforma en España, planteó retos de ciberseguridad. La FunTech Zone, gestionada por la Incubadora de Realidades Inmersivas de Almendralejo, programó ocho demostraciones que iban de la producción virtual con Unreal Engine 5 a la teleoperación de robots con realidad virtual. En el Rincón ÁgoraEX, el laboratorio de innovación pública de la Junta, ciudadanos y empresas debatieron en dinámicas de 25 minutos cómo deberían ser los servicios públicos del futuro. Una de las preguntas era qué tareas dejarían a una máquina.

Startups y una comunidad invitada

El Pitch Competition by Sopra Steria, el mayor concurso de startups de Extremadura, reunió a 22 proyectos, 12 en fase Seed y 10 en Growth. Los premios suman 11.500 euros, un 53% más que en 2025. Además, cada fase tiene ahora primer y segundo premio, y no un único ganador como antes. Diez de las startups son extremeñas, tres andaluzas (Street Inspect, Normatia y Lumina) y una murciana, CloneByMe. Seis aceleradoras tuvieron presencia propia durante las dos jornadas.

Andalucía ha sido la comunidad invitada. Tras la Comunidad de Madrid en 2025, la Junta andaluza ha participado con una mesa institucional, la Agencia Digital de Andalucía como colaboradora y una técnica de Sandetel en el jurado. La organización insiste en que se trata de cooperar y conectar ecosistemas, no de comparar regiones.

En la clausura, la organización confirmó que Potencial Digital tendrá cuarta edición en 2027. Santamaría definió esta como «más ambiciosa, más tecnológica y más inmersiva». El objetivo, dijo, es que los jóvenes desarrollen su talento en Extremadura, que quienes se marcharon encuentren motivos para volver y que las oportunidades digitales lleguen también al medio rural.