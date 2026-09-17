Potencial Digital 2026: innovación, inversión y crecimiento empresarial

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Las claves Generado con IA La tercera edición del congreso Potencial Digital 2026 reunirá en Cáceres a grandes tecnológicas, pymes, startups e inversores los días 24 y 25 de septiembre. El evento se centrará en convertir inteligencia artificial, automatización y ciberseguridad en oportunidades reales de negocio para Extremadura y sus profesionales. Más de 40 compañías, como Telefónica, EY, Oracle y Dell Technologies, participarán para mostrar cómo la tecnología puede mejorar productividad, abrir mercados y proteger la información. Se impulsarán programas regionales de digitalización y emprendimiento, con actividades para empresas, startups y jóvenes, destacando el aumento de empleo y productividad tecnológica en la región.

La tercera edición de este congreso tecnológico extremeño reunirá en Cáceres a grandes compañías tecnológicas, pymes, startups, inversores y administraciones para convertir la inteligencia artificial, la automatización y la ciberseguridad en oportunidades reales de negocio para el territorio y sus profesionales presentes y futuros.

La transformación digital no comienza necesariamente con una gran inversión. Puede empezar cuando una pyme automatiza una tarea, un comercio abre un canal de venta o una industria utiliza datos para anticipar una avería.

Ese salto entre conocer una tecnología y aplicarla será uno de los grandes ejes de Potencial Digital 2026. El Congreso Extremeño de Transformación Digital, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Robótica celebrará su tercera edición los días 24 y 25 de septiembre en el Palacio de Congresos de Cáceres, con una programación especialmente orientada a generar conexiones entre empresas, emprendedores, inversores y proveedores de soluciones.

Más de 40 compañías patrocinadoras y colaboradoras respaldan la edición con mayor participación empresarial de su trayectoria. Telefónica, Ayesa Digital, EY, Oracle, Dell Technologies, Orange Empresas, CrowdStrike y Fortinet figuran entre las firmas presentes, junto a empresas extremeñas, startups e inversores. El objetivo es mostrar qué puede hacer la tecnología por un negocio: reducir costes, mejorar la productividad, abrir mercados, proteger información o crear nuevos servicios.

El congreso se integra en la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027, promovida por el Gobierno de María Guardiola para modernizar la Administración, extender las competencias digitales y construir una región más competitiva e innovadora. La presidenta de la Junta ha defendido que esta estrategia debe hacer a las empresas extremeñas «más competitivas, universales y eficientes».

«Queremos convertir Extremadura en el mejor lugar para trabajar, para emprender, para invertir, para vivir, y donde realizar nuestros proyectos de vida», María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura.

Esta declaración sitúa la digitalización dentro de una ambición económica más amplia. Una región capaz de facilitar la actividad empresarial, formar talento y adoptar tecnologías avanzadas mejora sus posibilidades de atraer inversión y competir en sectores como el agroalimentario, la industria, la energía, el turismo o los servicios.

La estrategia regional se está traduciendo en programas y recursos concretos. Desde 2024, la Junta de Extremadura ha movilizado más de 20 millones de euros para favorecer la digitalización de empresas industriales, comerciales y de servicios, así como proyectos vinculados a inteligencia artificial, conectividad, emprendimiento, talento y modernización de procesos.

El 15,14 % de las empresas extremeñas con diez o más trabajadores emplea ya soluciones de inteligencia artificial, casi seis puntos más que un año antes. El dato refleja una transición desde la curiosidad hacia aplicaciones en la gestión, la producción, la atención al cliente o la logística. Quizás por ello, la primera convocatoria específica de ayudas públicas promovida por la Junta de Extremadura para adoptar inteligencia artificial superó las 500 peticiones.

La presidenta Guardiola ha defendido en más de una ocasión que la digitalización permite competir desde cualquier punto de la región y ha recordado que muchos negocios han pasado de vender en su entorno próximo a comercializar en otros mercados. La tecnología reduce distancias, algo especialmente relevante en una comunidad extensa y dispersa como es Extremadura.

La digitalización no funciona mediante recetas idénticas. Una explotación agroalimentaria, una empresa de transporte, un despacho profesional y una industria necesitan soluciones diferentes. Esa es la filosofía del programa AMPLIA, impulsado por la Junta de Extremadura con las cámaras de comercio de Cáceres y Badajoz.

Su primera edición ha acompañado a doce empresas en la aplicación de inteligencia artificial y automatización a la producción, la gestión documental, la atención al cliente o la logística.

Nueve de ellas ya han decidido invertir recursos propios para ampliar las soluciones desarrolladas.

Una de las ponencias de la pasada edición de Potencial Digital. DISRUPTORES

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha resumido la lógica del programa: «La clave no está en aplicar la misma solución a todas las empresas», sino en encontrar la tecnología que responde a las necesidades de cada organización.

«La clave está en ayudar a cada organización a encontrar la tecnología que mejor responde a sus necesidades y objetivos», Guillermo Santamaría, consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital.

La nueva edición de AMPLIA, prevista para finales de año, dará prioridad a pymes y autónomos que todavía no saben por dónde comenzar o qué aplicación puede generar un retorno más claro.

Junto a este programa, Orión ha culminado su primera edición con veinte empresas, veinte planes de escalado y más de 300 horas de acompañamiento especializado, orientado a incorporar la transformación digital a las estrategias de crecimiento, escalabilidad e internacionalización. Ambos programas comparten una idea: digitalizar no consiste solo en comprar herramientas, sino en decidir dónde puede la tecnología crear más valor.

Soluciones y apoyo

Potencial Digital pretende desde sus inicios esto mismo, trasladar ese enfoque práctico a sus diferentes entornos diferenciados pero complementarios entre sí. Las zonas expositivas, los simuladores y las salas especializadas permitirán conocer soluciones relacionadas con inteligencia artificial, servicios en la nube, automatización, robótica, ciberseguridad y gestión de datos.

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital dispondrá de un espacio propio en el que técnicos de la Junta atenderán a empresas, autónomos y emprendedores. Allí podrán obtener información directa sobre ayudas, financiación, programas de acompañamiento y recursos públicos para modernizar negocios o poner en marcha nuevos proyectos.

Este punto de atención pretende reducir una barrera habitual: identificar qué instrumento encaja con cada iniciativa y cómo acceder a él. La presencia de grandes tecnológicas acercará además soluciones ya aplicadas en otros mercados.

El valor estará tanto en las ponencias como en las conversaciones: conocer un proveedor, descubrir un socio o resolver un problema cotidiano.

De una idea a una empresa con futuro

El emprendimiento ocupará otro de los espacios centrales. La Pitch Competition by Sopra Steria permitirá que startups en fases Seed y Growth defiendan sus proyectos ante un jurado especializado y compitan por más de 11.500 euros en premios.

La edición anterior recibió más de 34 candidaturas procedentes de toda España y seleccionó 19 proyectos, que fueron presentados ante más de 300 profesionales de los ámbitos empresarial, inversor e institucional. En 2026, la competición volverá a funcionar como escaparate para iniciativas que necesitan financiación, visibilidad, asesoramiento o acceso a nuevos contactos.

La Zona Startup reunirá proyectos emergentes, aceleradoras, incubadoras y fondos de inversión. Entre los participantes figura Orfeo Balboa, Investment Manager en First Drop VC.

También regresará Hack The Box, el espacio de hacking ético con desafíos prácticos de ciberseguridad. La actividad recuerda una cuestión esencial: cuanto mayor es la digitalización, mayor debe ser la capacidad para proteger datos y sistemas, y generar confianza.

La actividad “Potencial Kids: Misión Tecno-Reto 360”, dirigida especialmente a niños y niñas de 8 a 11 años, combinará inteligencia artificial, drones, programación y robots Lego mediante retos por equipos.

Andalucía será este año, al igual que lo fue Madrid en la edición 2025, la comunidad autónoma invitada a través de su Agencia Digital, reforzando la posición de Cáceres como punto de conexión entre ecosistemas empresariales del suroeste.

Digitalización, productividad y empleo

La transformación empresarial empieza a reflejarse también en los indicadores económicos. La productividad por trabajador ocupado en Extremadura ha pasado de 57.354 a 65.281 euros desde el inicio de la legislatura, un incremento próximo al 14 %. Entre enero y junio de 2026, la facturación del sector servicios creció un 7 %, frente al 5,7 % nacional.

Al mismo tiempo, el empleo tecnológico aumentó ocho veces más que el general, generó cerca de uno de cada cinco nuevos puestos y ofrece salarios un 38,5 % superiores a la media. La relación entre digitalización, productividad y empleo cualificado es central en la estrategia regional.

Guillermo Santamaría ha defendido que la tecnología es uno de los sectores estratégicos para el despegue económico de Extremadura. Su impacto, sin embargo, se extiende a cualquier actividad capaz de producir mejor, vender más lejos o decidir con más información.

Potencial Digital quiere ser el lugar donde una pyme encuentre una solución, una startup se encuentre con un inversor y una empresa tradicional descubra una nueva manera de competir. Convertir contactos e ideas en proyectos será la verdadera medida de su impacto.

La inscripción es totalmente gratuita y permite acceder a todas las actividades, zonas expositivas y espacios profesionales durante los días 24 y 25 de septiembre. El registro está abierto en https://potencialdigital.es/inscribete/.