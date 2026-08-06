El sector tecnológico extremeño se erige en motor de la transformación económica regional al crecer un 17,2%

El aumento de las ventas de productos de alta y media-alta tecnología, que crecieron un 17,9 % durante 2024 hasta alcanzar los 1.149 millones de euros. DISRUPTORES

Las claves

Las claves Generado con IA El sector tecnológico en Extremadura creció un 17,2% en valor añadido en 2024, alcanzando los 573,7 millones de euros. Las empresas tecnológicas extremeñas registraron una cifra de negocios de 1.659 millones de euros en 2024, un 9,9% más que el año anterior. Las ventas de productos de alta y media-alta tecnología aumentaron un 17,9% hasta los 1.149 millones de euros. En 2024, Extremadura contaba con 1.139 negocios de alta y media-alta tecnología, consolidando un ecosistema innovador y atractivo para inversiones y talento.

La transformación digital de la economía está impulsando la competitividad de las empresas españolas al calor de tecnologías muy disruptivas como la inteligencia artificial. Extremadura ha dado claras evidencias de que sus empresas, especialmente, las dedicadas al sector tecnológico, están ejerciendo de locomotora de este profundo proceso de cambio en marcha.

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, ha puesto negro sobre blanco a esta realidad con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) del impacto del sector tecnológico de la autonomía referentes a 2024, última anualidad de la que se disponen datos.

Uno de los indicadores más relevantes de esta evolución es el incremento del valor añadido generado por las empresas de los sectores de alta y media-alta tecnología, que alcanzó los 573,7 millones de euros en 2024, lo que supone un crecimiento del 17,2 % respecto al año anterior.

Este dato pone de manifiesto la capacidad de Extremadura para generar cada vez más riqueza a través de actividades intensivas en conocimiento, innovación y productividad, lo que fortalece la aportación de los sectores tecnológicos al conjunto de la economía regional.

El dinamismo del sector también se refleja en la evolución de la cifra de negocios de las empresas de alta y media-alta tecnología, que alcanzó los 1.659 millones de euros en 2024, un 9,9 % más que en el ejercicio anterior.

El crecimiento sostenido de las actividades tecnológicas fortalece la capacidad de Extremadura para atraer inversiones, incorporar talento, impulsar la digitalización de su tejido productivo y generar empleo de mayor cualificación. DISRUPTORES

Estos resultados consolidan al sector tecnológico como uno de los ámbitos con mayor capacidad de crecimiento de la economía extremeña y evidencian el creciente peso de las actividades de alto contenido tecnológico dentro del tejido empresarial de la región.

A esta evolución se suma el aumento de las ventas de productos de alta y media-alta tecnología, que crecieron un 17,9 % durante 2024 hasta alcanzar los 1.149 millones de euros. La consolidación del desarrollo tecnológico de Extremadura también se refleja en la fortaleza de su tejido empresarial.

Más de 1.100 negocios de alta y media-alta tecnología

En 2024, la comunidad autónoma contaba con 1.139 establecimientos pertenecientes a sectores de alta y media-alta tecnología, distribuidos entre la industria manufacturera y los servicios tecnológicos. Este ecosistema innovador constituye una base cada vez más sólida para impulsar la transferencia de conocimiento, favorecer la colaboración entre empresas y centros de investigación, estimular el emprendimiento tecnológico y atraer nuevos proyectos empresariales con alto potencial de crecimiento, detallan las mismas fuentes.

La Junta de Extremadura considera que la evolución de estos indicadores confirma "el avance de la región hacia un modelo económico más innovador, diversificado y competitivo". El crecimiento sostenido de las actividades tecnológicas fortalece la capacidad de Extremadura para "atraer inversiones, incorporar talento, impulsar la digitalización de su tejido productivo y generar empleo de mayor cualificación".

Estos resultados refuerzan, según indican desde la Junta, la estrategia de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital "para seguir impulsando la innovación, la transformación digital y el desarrollo de actividades de alto valor añadido, consolidando las bases de un crecimiento económico más sostenible, resiliente y preparado para afrontar los desafíos del futuro", concluyen.