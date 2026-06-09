Extremadura busca inspiración en Murcia para fortalecer su ecosistema 'tech' dedicado al sector de la defensa

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, dialoga con el presidente de Fremm, Alfonso Hernández, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de Extremadura, Guillermo Santamaría y el presidente de Aspremetal, Francisco Pantín.

Las claves

Las claves Generado con IA Extremadura busca inspiración en Murcia para fortalecer su ecosistema tecnológico enfocado en el sector de defensa. Representantes extremeños visitaron Murcia para conocer el modelo de formación y el programa Caetra, referente en tecnologías duales aplicadas a defensa y seguridad. La colaboración entre administraciones, empresas y centros de formación es clave para anticipar las necesidades del sector y crear empleo cualificado. Extremadura trabaja en el diseño de un centro de creación de empresas industriales y destaca el proyecto Baluartia, que ya reúne a más de 300 empresas interesadas en el hub de defensa.

Cada vez se habla más de la importancia de la colaboración público-privada, pero también cada vez tiene también más importancia la colaboración público-pública. Hay veces, incluso, en las que se dan las dos tipologías. Y, cuando eso sucede, resulta prometedor.

Viene lo anterior a colación de una visita realizada por responsables políticos de la Junta de Extremadura a la Región de Murcia, buscando inspiración y colaboración para edificar un ecosistema relacionado con el sector de la innovación en defensa.

Ahí estaría la colaboración entre administraciones. Pero, tratándose del ámbito de las tecnologías duales, lo cierto es que es indispensable, vista la experiencia murciana, que entre en juego la iniciativa privada.

Con todo, la Región de Murcia se está convirtiendo en una de las comunidades autónomas con mayor potencial en tecnología aplicada a la defensa. Por eso el gobierno regional muestra a otras comunidades el trabajo realizado a través del programa Caetra, la estrategia regional para el impulso de las tecnologías duales aplicadas a la defensa, la seguridad y la reconstrucción.

En esta ocasión, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, recibió hace unos días al consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de Extremadura, Guillermo Santamaría, en una jornada de trabajo centrada en conocer de primera mano el modelo de formación en sectores con alta demanda de profesionales cualificados de la Región de Murcia y el desarrollo de Caetra.

El consejero extremeño explicó que en Extremadura, en colaboración con Aspremetal, que representa a más de 800 empresas extremeñas, "está trabajando en el diseño de un centro de creación de empresas industriales, de formación y experimentación".

Santamaría también habló de Baluartia, que ya cuenta con más de 300 empresas interesadas en formar parte del hub y 15 ya están homologadas por el Ministerio de Defensa.

La jornada comenzó con una visita a las instalaciones de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm), donde la patronal regional mostró al representante extremeño y a miembros de la Asociación de Empresarios del Metal de Extremadura (Aspremetal) las aulas y talleres especializados del Centro Integrado de Formación Profesional, así como proyectos vinculados a la capacitación tecnológica.

López Aragón destacó que "la Región de Murcia se ha convertido en un referente en formación vinculada a sectores estratégicos con alta demanda de profesionales cualificados, como el naval, el metalúrgico o las tecnologías duales".

Asimismo, la consejera subrayó que "la colaboración entre administración, empresas y centros de formación está permitiendo anticiparnos a las necesidades del tejido productivo y ofrecer oportunidades laborales de calidad en actividades con gran proyección de futuro".

La jornada de trabajo sirvió, además, para compartir experiencias y fortalecer la colaboración institucional en ámbitos relacionados con la formación, la transformación tecnológica y el empleo.

Tecnologías duales

Por otro lado, ambos consejeros pudieron abordar cuestiones relacionadas con el ámbito de las tecnologías duales. La consejera trasladó que el programa Caetra "continúa consolidándose como una de las principales apuestas de innovación de la Región". Actualmente, el ecosistema regional vinculado a este ámbito integra a más de 130 entidades. Además, la Consejería de Empresa, a través de la línea Retos Caetra, ha propiciado que 56 empresas regionales desarrollen soluciones tecnológicas aplicadas a defensa y seguridad.

"Estamos demostrando que la colaboración entre administración, universidad y empresa puede convertirse en una auténtica palanca de transformación industrial y tecnológica, posicionando a la Región de Murcia como un referente nacional en innovación naval y tecnologías duales", afirmó la titular de Empresa.

Por parte extremeña, el consejero Guillermo Santamaría destacó el modelo de formación murciano, muy vinculado a la industria, a la capacitación tecnológica y a la empleabilidad, que es precisamente la línea que se está impulsando en Extremadura. "Venimos a aprender, a intercambiar buenas prácticas y a avanzar en colaboración entre administraciones y asociaciones empresariales, que son clave para afrontar retos como la digitalización, la transición energética o la falta de talento especializado", aseguró el consejero.