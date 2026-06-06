Vehículo eléctrico e hidrógeno: Extremadura apuesta por ser la puerta de entrada a Europa para la inversión internacional

Las claves

Las claves Generado con IA Extremadura busca posicionarse como puerta de entrada a Europa para la inversión internacional en movilidad eléctrica e hidrógeno, destacando su relación estratégica con empresas chinas. El III Foro Internacional del Vehículo Eléctrico y del Hidrógeno reunió a más de 100 asistentes, incluyendo 32 inversores chinos y representantes de empresas líderes del sector. Proyectos destacados como la planta de Hunan Yuneng y la implantación de Jinhong Gas consolidan a Extremadura en la cadena de valor europea del vehículo eléctrico y la transición energética. Extremadura ofrece ventajas competitivas como superávit energético, abundante agua embalsada, ayudas europeas y procesos administrativos ágiles para atraer inversiones industriales.

Extremadura apuesta por ser la puerta de entrada de la inversión internacional en Europa. Así se puso de manifiesto durante la celebración del III Foro Internacional del Vehículo eléctrico y del Hidrógeno organizado por la Junta de Extremadura.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, durante el evento, destacó que el foro “forma parte de la política de atracción de inversiones que el Gobierno de María Guardiola está desarrollando desde el 2023, en este caso basada en la relación a largo plazo con China”.

Este foro, que contempla también encuentros privados con inversores, contó con la participación de 102 asistentes, de los cuales 32 proceden de China, representantes de empresas e instituciones importantes vinculadas a la movilidad eléctrica y el hidrógeno.

El consejero recordó que una delegación extremeña visitó a finales de 2024 el país asiático, con reuniones con 17 empresas allí. Un trabajo que ha continuado con la apertura de la oficina permanente en Beijing y Shanghái.

Tal y como dijo el consejero, este tercer foro ha tenido como objetivo atraer inversión en toda la cadena de valor del vehículo eléctrico y “posicionarnos en el mundo del hidrógeno verde y en otro tipo de proyectos tecnológicos, como por ejemplo en la fabricación de drones”.

El consejero Guillermo Santamaría, durante su intervención.

Durante la inauguración Guillermo Santamaría explicó que “Extremadura es el mejor sitio para invertir que hay en Europa, queremos que sea la puerta de entrada de la inversión china y de otros países en la Unión y que aquí puedan producir sus productos y servicios para distribuirlos al mercado de 450 millones de habitantes que tenemos”.

Santamaría destacó las ventajas que ofrece Extremadura, “que la convierte en un destino único”. El superávit energético (Extremadura produce seis veces la energía que consume), la disponibilidad del 25% del agua embalsada de España, recibe hasta un 10% de ayudas europeas a la inversión más que cualquier otra región, un programa “fast-track” de acompañamiento por parte de la Junta de Extremadura muy cercano, “desde la propia presidenta hasta los funcionarios base, lo que permite conseguir los permisos completos de los proyectos en 6-7 meses, y queremos seguir acortando plazos”.

Resultados de las anteriores ediciones

Durante el foro el vicepresidente de Hunan Yuneng, Wang Kai, y el responsable del proyecto español de Jinhong Group, Yueyue Dai, confirmaron su intención de empezar a producir a finales del presente año en paralelo con Jinhong Gas. Hunan es un ejemplo concreto de factoría real ya en desarrollo en Extremadura, líder mundial en materiales catódicos para baterías LFP, que impulsa en Mérida una de las inversiones industriales más relevantes de Europa en el ámbito de las baterías eléctricas.

La compañía ha obtenido recientemente la licencia de obra para su planta de producción de materiales para baterías con una inversión estimada cercana a los 800 millones de euros y la creación de cientos de empleos directos e indirectos, consolidando a Extremadura dentro de la cadena de valor europea del vehículo eléctrico.

Junto a ello, la implantación de Jinhong Gas representa otro ejemplo significativo del creciente interés asiático por la región. La compañía china, especializada en gases industriales y soluciones tecnológicas para la industria avanzada, ha apostado por Extremadura como plataforma para su expansión europea, vinculando su actividad al desarrollo industrial asociado a la transición energética y a los nuevos ecosistemas productivos vinculados a la industria electrointensiva.

El foro también sirvió para confirmar el avance de otros proyectos estratégicos. La multinacional AESC anunció que iniciará en 2027 la producción de módulos y baterías, mientras que la fabricación de celdas arrancará previsiblemente a finales de 2028. Las tres compañías citadas destacaron en el foro la constante implicación y el apoyo del Gobierno de la Presidenta María Guardiola.

Mesas temáticas

La primera abordó la cadena de valor del vehículo eléctrico en España, analizando las oportunidades de inversión en ámbitos como las baterías, la electrónica de potencia o el reciclaje, y subrayó el posicionamiento de Extremadura como plataforma competitiva en costes y disponibilidad energética para industria electrointensiva.

La segunda mesa se centró en el hidrógeno verde desde una óptica inversora, poniendo el foco en proyectos maduros, la existencia de demanda real y los factores clave para el cierre de inversiones. En este contexto, se destacó el potencial de Extremadura como nodo estratégico gracias a sus recursos renovables, localización y competitividad.

Por último, la tercera mesa analizó el interés de inversores asiáticos por Europa, las nuevas dinámicas de localización industrial y las oportunidades que ofrece el proceso de reindustrialización, situando a Extremadura como una puerta de entrada atractiva para la inversión internacional en sectores estratégicos.