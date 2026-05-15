El III Foro Internacional sobre Movilidad Eléctrica e Hidrógeno consolida a Extremadura como puente entre Asia y Europa

Badajoz acoge el próximo 28 de mayo un evento que contará con participantes de alto nivel tras asentarse como polo de atracción de inversiones procedentes, sobre todo, de China.

Las claves

Las claves Generado con IA El III Foro Internacional sobre Movilidad Eléctrica e Hidrógeno se celebrará en Badajoz el 28 de mayo y reunirá a empresas y expertos en movilidad sostenible de Asia y Europa. Extremadura refuerza su posición estratégica como puente industrial entre Asia y Europa, destacando proyectos como la planta de Hunan Yuneng y la expansión de Jinhong Gas. El evento contará con la participación de grandes fabricantes asiáticos como Changan Auto y Chery Group, así como mesas redondas sobre cadena de valor del vehículo eléctrico e inversiones asiáticas. El foro forma parte del Plan Estratégico 2024–2027 para atraer inversiones y promover las ventajas competitivas de Extremadura en energía, logística y digitalización.

La ciudad de Badajoz acogerá el próximo 28 de mayo la tercera edición del Foro Internacional sobre Movilidad Eléctrica e Hidrógeno, una cita estratégica que reunirá a empresas, instituciones y expertos internacionales vinculados a la movilidad sostenible, el vehículo eléctrico y el hidrógeno verde.

Tras el éxito de las dos primeras ediciones, celebradas en Mérida y Cáceres, respectivamente, Extremadura refuerza con este encuentro su posicionamiento como enclave estratégico para la atracción de inversiones industriales entre Asia y Europa, especialmente en sectores ligados a la transición energética y la automoción sostenible.

Además del valor institucional y estratégico del Foro, las anteriores ediciones han permitido visualizar ejemplos concretos de inversión real ya implantada o en desarrollo en Extremadura. Entre ellos destaca el proyecto de Hunan Yuneng, líder mundial en materiales catódicos para baterías LFP, que impulsa en Mérida una de las inversiones industriales más relevantes de Europa en el ámbito de las baterías eléctricas.

La compañía ha obtenido recientemente la licencia de obra para su planta de producción de materiales para baterías con una inversión estimada cercana a los 800 millones de euros y la creación de cientos de empleos directos e indirectos, consolidando a Extremadura dentro de la cadena de valor europea del vehículo eléctrico.

Junto a ello, la implantación de Jinhong Gas representa otro ejemplo significativo del creciente interés asiático por la región. La compañía china, especializada en gases industriales y soluciones tecnológicas para la industria avanzada, ha apostado por Extremadura como plataforma para su expansión europea, vinculando su actividad al desarrollo industrial asociado a la transición energética y a los nuevos ecosistemas productivos vinculados a las gigafactorías y a la industria electrointensiva.

A estos proyectos se suma también el papel de AESC, uno de los principales fabricantes internacionales de baterías para automoción eléctrica, cuya presencia en el Foro refleja el interés de grandes actores globales por analizar oportunidades de colaboración, suministro e implantación industrial en el suroeste europeo. La participación recurrente de empresas de este nivel evidencia los resultados positivos que dicho Foro tiene para la región.

Estrategia en Asia

Asimismo, este Foro forma parte de una estrategia continuada de posicionamiento internacional de Extremadura en Asia y, especialmente, en China, como mercado prioritario para la captación de inversión industrial.

La celebración de este encuentro se suma al trabajo permanente que la Junta de Extremadura desarrolla en el país asiático a través del Asian Desk, la antena estable de atracción de inversiones puesta en marcha para reforzar la presencia institucional y empresarial extremeña en China, facilitar el contacto directo con potenciales inversores y generar nuevas oportunidades de implantación industrial en la región.

El evento, organizado por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, se enmarca dentro del Plan Estratégico 2024–2027 de Atracción de Inversiones impulsado por la presidenta María Guardiola.

Su principal objetivo es proyectar internacionalmente las ventajas competitivas de Extremadura en ámbitos como los costes industriales, la disponibilidad energética, el acceso a suelo industrial, el potencial logístico y la digitalización.

Empresas que se incorporan

La incorporación de Changan Auto supone un importante salto cualitativo para el Foro, al tratarse de uno de los principales fabricantes de automóviles de China y uno de los grupos líderes en movilidad inteligente y electrificación. La compañía mantiene una fuerte apuesta por el desarrollo de vehículos eléctricos, tecnologías de conducción inteligente y expansión internacional, con presencia creciente en mercados europeos.

Por su parte, Chery Group, uno de los mayores fabricantes de automóviles del país asiático y referente internacional en exportación de vehículos, refuerza la dimensión estratégica del encuentro. El grupo desarrolla una intensa actividad en el ámbito de la movilidad eléctrica, las plataformas tecnológicas para vehículos sostenibles y la internacionalización industrial, consolidándose como uno de los actores más dinámicos del sector de la automoción global.