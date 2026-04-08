La red CircularFAB de la Diputación de Cáceres cumple cinco años: 18 proyectos 'tech' y capilaridad territorial

Las claves nuevo Generado con IA La Red CircularFAB de la Diputación de Cáceres celebra cinco años, sumando once centros y más de 18 proyectos tecnológicos impulsados. La quinta convocatoria de emprendimiento busca seleccionar tres nuevos proyectos de base tecnológica para su incubación y desarrollo. El programa ofrece ocho meses de incubación con mentorización especializada, acceso a laboratorios digitales y conexiones con el ecosistema innovador. La inversión en la iniciativa supera los 4,5 millones de euros y está dirigida a personas emprendedoras, startups y empresas de la provincia de Cáceres.

La Red de Centros CircularFAB de Innovación Territorial, impulsada por la Diputación de Cáceres (Extremadura), ha abierto ya su quinta convocatoria de emprendimiento, una nueva edición con la que se busca impulsar tres nuevos proyectos de base tecnológica.

Se cumplen, pues, cinco años de la creación de esta iniciativa que deja una evolución incontestable: de cinco centros se ha pasado a once; de una gobernanza provincial a una desarrollada en red; de financiación para locales y equipos a conexiones nacionales y europeas; de actividades formativas a una ampliación del foco con mentorizaciones y apuesta por nuevos proyectos.

Con esta quinta edición, tal como ha explicado el diputado de Informática e Innovación, Tomás Sánchez Campo, "el programa no solo suma una nueva convocatoria, sino que consolida un modelo de acompañamiento que ya ha impulsado más de 18 iniciativas de base tecnológica en el territorio, contribuyendo a fijar talento en el medio rural mediante la metodología de aceleración Open Future desarrollada por Telefónica".

Se estima que la inversión dedicada por la Diputación de Cáceres a esta iniciativa supera ya los 4,5 millones de euros.

Así, el Programa de Emprendimiento de la Red CircularFAB "se ha consolidado como una herramienta estratégica para transformar conocimiento en oportunidades de negocio". Durante ocho meses de incubación intensiva —estructurados en dos fases de cuatro meses— las iniciativas seleccionadas trabajarán de forma personalizada con un equipo de mentores expertos en áreas como validación y desarrollo de negocio, finanzas, asesoramiento legal, marketing y oratoria, entre otras.

Asimismo, contarán con acceso a los laboratorios de fabricación digital y a los espacios necesarios para el desarrollo de sus proyectos, integrados en la Red CircularFAB, que actualmente suma once centros distribuidos por la provincia y situados a menos de 30 minutos en coche de cualquier municipio cacereño.

"Con todos estos recursos a su alcance, desarrollarán productos y servicios innovadores, validarán sus modelos de negocio y avanzarán en su preparación para el escalado al mercado", explica el diputado.

La iniciativa está dirigida a personas emprendedoras, startups y empresas de la provincia de Cáceres que deseen desarrollar, validar o escalar soluciones de base tecnológica, tanto si parten de una idea inicial como si ya cuentan con actividad en marcha.

En el marco del lanzamiento de esta quinta convocatoria, el diputado Tomás Sánchez y el jefe del área de Innovación, Agustín Aretio, han mantenido un encuentro de trabajo con emprendedores de la cuarta edición, que finalizan ahora su periodo de incubación.

Emprendedores de proyectos como Janus, un asistente virtual; Vida Negra, una empresa de agricultura regenerativa para fortalecer la biodiversidad y regenerar los suelos, o EssencIA, una solución tecnológica que integra la IA y la automatización para eliminar tareas repetitivas en empresas.

La reunión ha permitido hacer balance del recorrido realizado, analizar la evolución de los proyectos y estudiar nuevas vías de acompañamiento dentro del ecosistema provincial. "Más allá del cierre de una edición -ha concluido el diputado- el encuentro refleja la consolidación de una comunidad emprendedora que sigue vinculada al territorio y conectada a la Red Circular FAB".

Un ejemplo son estas iniciativas, que avalan el valor de la convocatoria, que supone que los participantes cuenten con recursos tangibles para convertir ideas en empresas, recursos como mentorización especializada y personalizada; formación práctica orientada a la acción: validación, diseño de producto, digitalización y prototipado; acceso a espacios y tecnologías de fabricación digital de la Red CircularFAB; conexión directa con agentes del ecosistema innovador, empresas y entidades colaboradoras; visibilidad y participación en encuentros estratégicos.

De cara a la nueva convocatoria, las empresas o las personas emprendedoras interesadas podrán acudir a las sesiones que se van a ir celebrando en todos los centros de la red CircularFAB, en las que se explicará con detalle cómo funciona el programa de emprendimiento, sus beneficios, los plazos y el proceso completo de participación.

Actualmente, la Red Circular FAB está formada por centros en Logrosán, Arroyo de la Luz, Malpartida de Plasencia, Miajadas, Moraleja, Trujillo, Valencia de Alcántara y el Centro de Referencia de Innovación y Emprendimiento en Cáceres capital.